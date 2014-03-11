新一代电池供电式擦窗器及其优势

更紧凑，更便利，更轻。

新型WV擦窗器比以前的型号小，这样可确保更容易地清洗窗户下边沿。因此，您可以在不必更换现用手柄的情况下就能够清洗窗户的下边沿。

紧凑且符合人体工程学设计的结构让您可以比以往任何时候都更容易地实现更优的清洗效果。