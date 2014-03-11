镜面清洗机
纯粹的乐趣。清洁而无水滴痕迹。 Kärcher的新一代电池供电式镜面清洗机不仅可实现窗户的无痕迹清洁，还节省大量的时间和精力。Kärcher镜面清洗机使用方便，可轻松、高效地吸除窗户上的水，而且清洁后无污水滴落、玻璃干净无痕迹。
电池供电式擦窗器概览
喷洒
首先，使用清洁剂配合WV 2 Plus/WV 2高级电池供电式擦窗器套件中的喷壶湿润窗户。
清洗
然后使用微纤维雨刮或抹布清除窗上的灰尘。
真空抽吸
使用电池供电式擦窗器真空吸干脏水 - 完成任务！周围区域也被清洁，并且没有一滴水流下。
新一代电池供电式擦窗器及其优势
更紧凑，更便利，更轻。
新型WV擦窗器比以前的型号小，这样可确保更容易地清洗窗户下边沿。因此，您可以在不必更换现用手柄的情况下就能够清洗窗户的下边沿。
紧凑且符合人体工程学设计的结构让您可以比以往任何时候都更容易地实现更优的清洗效果。
电池运行时间延长
在这方面，WV 2型擦窗器每次充电比以前的型号可多清洗大约15 m2面积。
更轻
因为现在的擦窗器减轻重量，所以清洗窗户更加容易。
好且安静
由于噪音水平降低，所以清洗操作更舒服。
更佳的人体工程学设计
新型喷壶的手柄更大，因此手握起来更舒服。
设备和附件
新型WV 2 Plus电池供电式擦窗器套件可为您提供整个清洗过程所需的一切，包括电池供电式擦窗器、喷壶、微纤维抹布和强大的擦窗器清洗液。
如果选择WV 2 Premium擦窗器套件，通过窄真空吸嘴您甚至可以清洗花格窗和狭窄的区域。
Extension kit for high windows
可选的扩展套件让清洁高窗户轻而易举。
电池供电式擦窗器可做得更多
可立即清洁
毫不费力地快速清洁淋浴和浴室瓷砖。
玻璃制造的任何东西
这种设备可清洗家中许多地方。
很简单
可非常容易地将镜子擦亮和烘干。