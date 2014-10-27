专业用途清洁剂和护理剂

一种清洁设备。一种清洁剂。一个制造商：Kärcher。

专业保洁业都知道清洁领域重要的因素：卓越的清洁性能和护理，并能够保护人员、设备和环境，自然也包括操作人员的安全性。

其它两个关键因素是时间和生产力。为了高效地融合这些优点，您需要一种包含清洁设备、清洁剂和附件在内的优秀平衡系统。Kärcher系统。包括专业的服务。全球市场先行者。