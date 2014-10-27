专业用途清洁剂和护理剂
更快速、高效、低能耗和少水污染地清除矿物油残留物：使用Kärcher专业用途清洁剂和护理剂拥有无数好处。
地毯
CarpetPro系列柔和和高效清洁和防护织物表面。该创新的系统降低了清洁和干燥时间，并延长了再次脏污，因此保护处理表面以及环境和节省您的预算。CarpetPro系列基于快干技术，将污垢结晶并收集。不再需要过洗地毯，结晶块只需在后续的维护清洁力简单的抽吸掉即可。地毯快速干燥并可立即使用
部分
在工业生产中，数百万的零件在准备涂装和装配前需要清洁。清洁性能的需求，表面防护和没有污垢残余在这个部分要求特别高。因此，凯驰研发出特别的高效清洁剂在使用传统的零件清洗机和凯驰生物部件清洗机时，能取得令人印象深刻的效果。其结果是，凯驰 PC Bio100和PC Bio200部件清洗机获得了“Automechanikaechanika奖”。所有的零件清洁剂都是无NTA和溶剂
车辆
我们的清洁剂是为所有的水硬度特别配方，并适用于凯驰冲洗系统。特殊的内容材料保护与水接触的部件并防止腐蚀。归功于他们的专利好人容易分离的配方，凯驰ASF产品对环境友好
水箱/容器
特殊规定和要求应用于专业罐体和容器清洗。全新krcher TankPro系列与机器技术完全匹配，我们为所有的清洗需求提供了一个出色的解决方案。对于我们来说，没有什么比这更有意义——这些TankPro产品为我们的客户提供了一个完全根据他们的个人需求量身定制的解决方案。所有的产品都是高浓缩的，因此特别经济有效。我们充分认识到我们对人类、机器和环境的责任，不使用任何有害于环境和健康的物质，同时保持最高的质量.
一种清洁设备。一种清洁剂。一个制造商：Kärcher。
专业保洁业都知道清洁领域重要的因素：卓越的清洁性能和护理，并能够保护人员、设备和环境，自然也包括操作人员的安全性。
其它两个关键因素是时间和生产力。为了高效地融合这些优点，您需要一种包含清洁设备、清洁剂和附件在内的优秀平衡系统。Kärcher系统。包括专业的服务。全球市场先行者。
使用Kärcher清洁剂的十个好理由。
如果一个好的原因可以让您做出决定，那么十个好的原因就意味着没有什么决定要做了。
- 高效和经济的产品配方
Kärcher清洁剂只使用更佳的原材料。它可以让您的清洁剂用量更低且更节约成本。
- 易分离型配方
许多Kärcher产品都采用易分离型配方制造，这可以在油分离器中快速地分离水和油，从而使其符合法律法规的要求。
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材料兼容的配方和防腐蚀部件及其它专用添加剂
Kärcher清洁剂是用于Kärcher清洁电气设备的专用配方。这些配方可以帮助您清除顽固的污垢，同时对设备也很温和。许多清洁剂都包含了用于清洗和保护设备的特殊成分。
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高压和高温稳定性，最高可达150°C
Kärcher高压清洁剂是专为配合高压清洗机使用而专门配制的产品。
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Karcher开发部门的持续改进
Kärcher不断地开发清洁剂，提高其清洁性能，缩短接触时间，并提供更环保的配方。
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对环境、人员和设备负责任
Kärcher始终避免使用不必要的溶剂、重金属和其它对环境有害以及危及健康的物质。更好地保护操作员、设备和环境。
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更小的包装对环境更友好
Kärcher清洁剂使一种高度浓缩的产品，因此需要的包装材料更少。这节约了自然资源，并使包装材料的处置更容易。
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满足更高标准的产品
许多Kärcher清洁剂都具有食品级的质量，适用于食品生产的所有领域。
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更佳的性能和清新的香味
许多Kärcher清洁剂都包含柠檬油等芳香剂，可消除表面难闻的气味，让表面看上去干净和清新。
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一站式提供完整的系统
Kärcher系统建立于对操作者有益的专业技术的基础上：一个可以同时提供设备、清洁剂和附件的制造商。一个可以提供帮助和建议的合作伙伴。
携手研究、开发和制造
Kärcher清洁剂和护理剂如同使用它们的设备一样通用和高效，因为这些产品是专为Kärcher清洁设备而特别开发的产品。这也是实现设备和清洁剂系统更大性能的唯一方式。Kärcher从早期就认识到了这一点，并且自此就一直以此为研发的焦点。它是我们成功的基础和我们思想和行动背后的核心理念。
携手研究、开发和制造
研发部门日益重要，因为挑战和需求不仅仅针对设备，而且对整体清洁系统的要求也日益增加。怎样实现更佳的性能同时又能够更好地保护环境？怎样能够在不降低产品能力或质量的情况下减少成本？Kärcher及其来自绝大多数技术和化学领域的专家团队正在寻求更佳答案的问题。跨行业并与供应商和专业用户紧密合作。
我们的专家分析所有表面的每种类型污垢以确保它能够被高效地松散、收集和处置。我们开发的一切产品不仅在字面上是一个体系，而且确实是按照我们的整体规划实施的。所有的工作都由Kärcher实施。高性能和高效的Kärcher清洁剂是研发部门在我们自己的实验室努力研发30多年的结果。作为清洁设备领域主要的全球制造商，我们在很久以前就迈出了走向最终系统供应商的第一步，如今，我们的专业知识和技术已经为行业设定了标准。
作为清洁解决方案的整体系统供应商，Kärcher不仅开发用于清洁设备的清洁剂配方，还自己生产这些清洁产品。自己生产清洁剂能够确保向客户提供稳定的高质量产品，并保证更佳的交货能力，同时还可以通过消除所有不必要的运输减少对环境的影响。
我们的系统供应商理念不仅包含供应清洁设备，而且还包括开发和生产清洁剂。我们自有的生产和灌装系统让我们可以完全控制Karcher清洁剂的生产，确保产品达到我们期望的质量水平。通过使用现代化的混合和灌装系统，我们能够确保我们的产品始终拥有优秀的清洁性能。这还可以确保我们能够随时向客户发货。
在我们高灵活性的系统中，任何小至0.5升的瓶子，大至20000升的罐体都可以从25000升容量的混合罐中快速且高效地灌装清洁剂。由于在生产中响应时间很短，所以我们的产品始终能够保持前沿的技术。通过在生产和储存设备中使用我们自己的超现代化系统，Karcher在环境保护中发挥了积极作用。所有不必要的运输都被消除，并且产品可从制造工厂直接发往全球各地。