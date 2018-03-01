车辆清洗系统
卡赫作为全球清洁行业专业设备的制造商，在车辆清洗领域已经积累了超过80多年的专业经验。我们在全球范围内积累了数以千计的成功的清洁系统设计和安装经验，卡赫产品和系统以品质卓越，安全可靠著称，卡赫提供优秀的产品和售后服务，卡赫产品和服务在全球超过190多个国家得到了用户的认可和青睐。卡赫拥有完整的车辆清洁系统解决方案，从小型汽车，大型货车，到特种车辆，从无人智能清洗到自助清洗，卡赫清洁系统专业团队随时待命，您提需求，我们为您提供专业定制化的解决方案。
小型车龙门清洗系统
卡赫龙门清洗系统，以高效清洁，经济环保著称。适用于加油站，汽车4S点，汽车美容店，洗车中心，购物中心等。
大型车辆清洗系统
从大型商用卡车，到特种车辆，卡赫提供专业定制化车辆清洁系统方案。
自动洗车系统
卡赫定制化智能管理自助洗车系统，是加油站，洗车中心，汽车美容中心，公共洗车区的理想产品。
自助吸尘打气吸尘
卡赫定制化智能管理自助吸尘打气系统，是加油站，汽车美容中心，停车区的理想产品。
追求自始至终的客户满意度：卡赫专业系统定制化解决方案
源于专业的产品和服务经验的积累，卡赫从客户需求出发，从规划到方案落地，卡赫给每一位特殊的系统方案采购商和投资商提供更专业的定制化产品和服务，从汽车美容店，服务商，经销商到投资商，卡赫清洁系统专业团队始终以专业的产品和服务，提供客户满意的系统解决方案解决方案。客户的满意和信赖，是卡赫80多年来持续的目标！
卡赫清洁公园
构建新的karcher洗车或通道的过程开始于一个广泛的客户咨询，在此期间开展场所以及盈利能力评估确定设备和/或器械的更优规模。然后新的洗车湾根据您的详细规划进行配置和计划。不论您倾向于购买龙门洗，自助洗车吧还是商用车洗车湾，我们都协助您进行初步询价，以及规划设备和用水许可，将您的独特的洗车吧项目付诸行动。这包括整个规划过程及贯彻实施。您的交钥匙系统根据您的要求。我们与有经验的合作伙伴合作，以提供更高质量。 我们也会协助你，必要的时候，为您的卡赫清洗湾融资。
完善的售后服务体系
卡赫拥有完善的售后服务体系，从产品使用培训，客户指导，到服务维修，卡赫服务就在您身边。卡赫为我们的服务客户提供可观的市场盈利空间。
卡赫获得最佳品牌奖
著名的工业杂志AUTOHAUS 以及Auto Service Praxis (asp) 颁发了自动化工业最受欢迎奖。karcher成为汽车清洁设备品牌中最好的。最佳品牌调查，这是由市场研究机构Puls配合进行，在650个AUTOHAUS 和asp读者具有代表性的样本上，确认12个产品类型的最佳品牌形象。
卡赫成为汽车清洁设备中最好的品牌。
卡赫被评为2014最佳品牌
在WERKSTATT杂志的读者调查结果中， karcher被投票为“移动及站点式汽车清洁设备”类型中最好的品牌。一共93个品牌横跨12个类型被提名，形成了德国市场上的主要品牌的有代表性的样本，几乎400的专家读者参加了投票，这是在专家组织DEKRA的协助下执行的。
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邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com