卡赫清洁公园

构建新的karcher洗车或通道的过程开始于一个广泛的客户咨询，在此期间开展场所以及盈利能力评估确定设备和/或器械的更优规模。然后新的洗车湾根据您的详细规划进行配置和计划。不论您倾向于购买龙门洗，自助洗车吧还是商用车洗车湾，我们都协助您进行初步询价，以及规划设备和用水许可，将您的独特的洗车吧项目付诸行动。这包括整个规划过程及贯彻实施。您的交钥匙系统根据您的要求。我们与有经验的合作伙伴合作，以提供更高质量。 我们也会协助你，必要的时候，为您的卡赫清洗湾融资。