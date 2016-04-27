CB line系列龙门洗清洁设备
您的洗车需求，一部机器全部自动完成。
追求优秀的设计，带给您辉煌成果
对于洗车行业，洗车设备除了需要提供高效便捷的洗车体验，还需要有灵活性、速度和能效方面的高标准要求。德国卡赫集团CB line系列龙门洗清洁设备品质出众，为客户提供了低成本、高效益的创新性能，可确保客户得到全方位满意。
统一的平台化构造
CB line系列的所有型号都采用相同的平台构造，确保提供一流的高品质技术。
1）温和清洗
用于顶刷和顶部风干的变速驱动装置和升降电机保证了柔和的清洗过程。
2）更高安全性
为给人和车辆提供安全场所，CB line系列龙门洗配备有电感开关、照明传感器和诸多保护功能。
3）几乎无需维护
CB line配备了只需少量维护的轴承、导轨和直接传动装置，例如：边刷控制和用于升降运动的平型皮带。
4）易于拆装
所有组件都能从正面简便快捷地拆装。
5）优化能耗
智能节约自然资源，仅在需要的地方使用配水管喷射水和清洁剂。
Kärcher 龙门洗设备，满足各种应用需求
根据洗车量的不同，德国卡赫集团CB line龙门洗清洁设备都可以匹配从基础洗车房到高档洗车站的各种需求。
通过多样化的附加选项和设备组件，我们可以扩展清洁设备的功能，来打造您需要的清洁设备（如CB 3、CB 5或CB Takt）实现更优异的洗车效果——柔和洗护车辆并彻底清污。
成功势不可挡
CB line系列龙门洗清洁设备能够满足所有环境的独特应用要求。
本系列可用于五种洗车站，提供不同的清洗高度，适合各类洗车、各种车型（包括小型货车）。
CB line系列确保满足您的洗车需求。
*对于采用“Eco”装饰组件而没有前饰板的情况，系统高度可减少65mm。
产品一览
CB 3
CB Takt
CB 5
CB 3：简单、快捷且经济
能真正做到灵活、经济且高效的洗车系统。三种特质集于一体——面面俱到。
备受客户青睐的设计
我们提供多种独创性设计，可根据环境创造属于你的外观。
强力的预清洁
彻底清楚昆虫残留物和顽固污渍。
独特的车轮清洗
可选配的车轮清洗，效果极佳。
优化的轮廓捕捉
边刷可垂直于地面也可倾斜15°角，能更好清洗到车身下部和车体上半部分。
优良风干
全方位风干：两个独立的侧面风干装置+一个顶部仿形风干装置（带旋转导风板），实现更佳风干效果。
创新、细节且节能的创新设计。给您直观的洗车体验——物有所值。
新颖的控制系统
CB 3借助出色的Berghof控制系统，与Kärcher车队管理系统连接。
节水模式
每次洗车的净水消耗减少约 15%。有助于保护自然资源和降低运营成本。
快速清洗程序
允许大量车辆通过洗车站：两遍清洗，第一遍 从后向前，第二遍从前向后。使等待时间更短，客户更满意。此 程序可确保洗车站达到更大洗车能力。
轮毂泡沫清洗
可视直观的泡沫清洗系统，保证客户的花费均有所值。
机载高压泵
洗车站安装了强大的高压泵设备 (1,300 l/h, 70 bar)，无需额外加装泵类设备。
泡沫光亮剂
采用RM837高端打蜡程序只需不到8分钟，就能给爱车带来看得见的保护，相当于节省多达10遍的清洗护理。
止滴功能
Kärcher 开发的Opti止滴功能，可防止刷子上的水滴落到车辆上， 确保无懈可击的干燥体验。
CB Takt双龙门：同时操作两车
按顺序部署2个龙门，可同时清洗和风干2辆车。应对洗车高流量，提供足够的洗车能力且经济——包您称心如意。
1）高车流量
精心设计，每月可清洗高达4,500-5,000辆汽车。在最大清洗速度时，也能保证卓越的清洗和干燥效果。
2）独特的轮毂清洗
可选配的轮毂清洗，效果令人惊艳。
3）始终提供您需要的程序选择
CB Takt能与一系列设备配合使用，在高车流量情况下实施多种使用程序。
4）优良干燥
顶棚和侧面分别区域吹干，实现优异的干燥效果。
5）优良风干
侧面和顶部仿形风干装置分别独立的对各自区域进行风干作业，实现了优异的风干效果。
万能的一体式设备
轮毂清洗、预清洗和干燥
清洗材料、专业洗车设计
1）高效的轮毂清洗
Teller-Rawa能够彻底有效地清洁轮毂。创新性的Rawa 2.0工作起来像一把电动牙刷，可保证更好的轮毂清洗。
2）全方位高压冲洗
高压冲洗无死角：从车身下部清洗、到轿厢和侧面的所有位置。
3）强大的风干功能
实现全方位风干：配备两个独立的侧面风干装置+顶部仿行风干装置（带旋转导风板）+Opti止滴功能。
4）刷子配置选项
丰富的颜色和材料：聚乙烯、泡沫、聚乙烯泡沫或织物。
5）轮廓捕捉
边刷垂直于地面或者倾斜15°角，能够准确捕捉车身下部和车辆上半部分的轮廓。
6）安全入口
泊位保护，可以是导轨，也可以是止动器，确保每辆车都正确地停入泊位。
7）可控的远程监控
RDS远程监控，有助确保洗车站始终顺利运行，不会出现任何问题，具有高度可靠性。
三项独特的设计
能源供给和底盘清洗
启动和控制系统
1）独特外观
CB line系列标准装饰组件“ECO”、“Deluxe”和“Open Art”提供大量富有吸引力的设计选项。另外，我们可根据客户的设计需要量身定制洗车站。
2）功能面板元素
无论您选择前面板、ticker面板还是后面板-每种CB line洗车站都集出众功能和独特设计于一身。
3）极度可靠的防溅罩
众所周知，清洗需要使用水。洗车站侧面面板和顶棚可以有效地防止水的喷溅。
4）多种能源供给方式
CB line龙门洗的能源供给方式可通过固定柱式，能源槽式，柔性链式。
5）功能概览
即便是基本版控制面板，也提供所有重要功能的完整橄榄。舒适版控制面板涵盖您将用到的所有功能。
6）强大的底盘清洗能力
无论是采用一个过程还是分段的流程，CB line系列龙门洗的底盘清洗总能实现一流的效果。
7）智能启动和操作系统
通过操作和利用CR 213、CR 300、CR 110和CR 114系统的功能，我们提供适合各种方式的启动和操作面板。
环境保护：Kärcher水循环系统
[A]通过回收水罐将污水排入污水处理系统
[B]通过储水系统将污水排入污水处理系统
循环水利用过程：
污水流经沉淀池[1]，再到泵储水池[2]。从这里，经过潜水泵抽吸，水流经具有自动反洗功能的罐体式砂过滤器[3]进入回收水灌[4]。供水泵[5]将水从回收水罐[4]抽出用于清洗过程。过多的水可通过泵储水池的溢流直接排入下水道，或经分离器排走，具体按步骤[6]的要求而定。污水也可以从回收水罐[7]直接排入下水道中。在本案例中，泵储水池与下水道之间没有连接。
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