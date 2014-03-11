应用建议

在这里您可以清晰地概览按主题整理的清洁解决方案。如果您的清洁需求并不在其中，请立刻联系我们。

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户外区域

Autoreinigung

洗车

在这里您可以找到快速彻底地清洗车辆的合适产品和附件。

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清洗阳台

在这里您可以找到冬季之后清洁阳台的合适设备和附件。

Gartenbewässerung_Teaser

花园灌溉

有了我们的花园灌溉水泵，您可以通过它们的远程控制功能全自动地大面积灌溉花园。

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扫地

与扫帚和簸箕说再见吧：有了Kärcher扫地机，人行道、马路、私家车道和院子的清洁速度可加快五倍。

Vermooste_Platten

生青苔的石铺路

Kärcher污垢爆破器理想适用于清除石铺路上的青苔。

Gartenmöbel_Header

清洗花园家具

我们的高压清洗机可非常容易地清洗空气污染或上个冬季在花园家具上留下的难看印迹。

Rohrreinigung

清洗管道

管道清洗套件理想适用于清扫室内和室外的阻塞管道。

Fassadenreinigung_Teaser

清洗门面

Kärcher不仅可提供适用于家中的清洁设备，而且还可提供室外清洗设备：房屋本身也会随着时间推移而变脏，Kärcher清洗设备可让它靓丽如初。

室内

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蒸汽清洗

在这里您可以发现使用蒸汽清洗机的多种应用建议：容易地清洗厨房、地板、裂缝、接头、浴室、厕所、窗户、镜子及更多。

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蒸汽熨烫

恒定的蒸汽压力让熨烫即使厚的织物也非常容易。这可以将熨衣时间减少达50%。

Fensterreinigung

清洗窗户

对于很脏的窗户，Kärcher可提供适用于每种应用的理想解决方案。查看多种窗户清洗设备。

Teppichreinigung_Header

清洗地毯

使用正确的Kärcher产品可容易地清洗地毯。

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清洗室内装饰品

Kärcher喷抽清洗机可确保彻底深度清洗室内装饰品的表面。

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家庭供水

对于供应家庭用水，我们建议使用我们的家庭与园艺系列水泵。

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钻孔，扫地，真空吸尘

在刨光木材的地方，切屑一定会散落，作为清洁专家，Kärcher可提供全面的设备和实用附件，在室内和室外均实现高效的清洁性能。

Bodenpflege

地板护理

在这里您可以发现正确护理地板的重要信息和建议，也提供了关于抛光和适当护理及清洁剂的信息。