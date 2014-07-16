蒸汽清洗
潜在应用
我们的蒸汽清洗机有多种潜在应用：除了清洗之外，它们还可提供卓越的熨烫和织物护理性能。在这里，您可以发现蒸汽的多种潜在应用，您会为这么多的应用而感到惊讶：
清洁瓷砖地板
对于中间介质清洗和后清洗，请使用一块折叠的抹布紧紧蒙住地板喷头。您还可以使用微纤维抹布（特殊附件）实现彻底的清洗。
在释放蒸汽后快速前后移动喷头，您不必一直释放蒸汽。为了清洁狭缝，您不仅要将喷头喷向合适的角度，而且
要与狭缝成对角。
真空吸尘：
我们推荐在蒸汽清洗之前将地板真空吸尘处理干净。只有在确定复合地板已经专业地铺放和粘合之后才能使用。
清洁复合地板
使用一半的蒸汽量您就可以清洗复合地板或涂漆镶木地板（请勿涂油或上蜡！）。蒸汽喷枪上可调节蒸汽量。使用两块抹布（=4层），这样只会有很少的蒸汽直接接触清洗区域。请勿在一点喷蒸汽太长时间，这样地板才不会太湿。少量的残余湿气将快速干涸并且不会留下条痕。
建议：
我们建议在蒸汽清洗之前将地板真空吸尘处理干净。只有在确定复合地板已经专业地铺放和粘合之后才能使用。
清洗浴室和厕所
立刻崭新如初：用于清洗墙砖、玻璃、镜面、接头、狭缝和窄间隙等。
水垢和肥皂残留
使用粗糙抹布（微纤维浴室抹布套件）可容易地清洗甚至最顽固的水垢和肥皂残留。
清洗配件
- 仅适用细喷头以避免刮伤镀铬或不锈钢配件。将喷头靠近被清洗的物体，等待直至水垢分解。如果仍然无法清除，或者还存在污点，喷头上可安装一把刷子。在使用强力爆破蒸汽时清洗该区域。清洗配件。
- 如果油脂存在已久，固定洗涤和压力清洗是唯一的解决方案。在这样清洗时，始终配合蒸汽进行清洗。
- 油脂将慢慢堆积在抹布上。因此，需要不定期更换抹布。
- 为了实现无条痕的清洗效果，在清洗结束后使用黄色的微纤维抹布抛光清洗的表面。
- 使用直接蒸汽和大力擦拭可以清除甚至顽固干涸的污垢。
- 更厚的水垢残留应首先使用醋或柠檬汁浸泡，溶解水垢。
- 最重要的是，定期进行蒸汽清洗可防止水垢生成
清洗窗户和镜子
- 在使用蒸汽清洗机清洗之前，首先进行深度清洁。使用蒸汽抹布和手动喷头清洗整个表面，手动操作喷头清洗。冬季使用小技巧：从大约5cm远处加热非常冷的窗格玻璃。
- 然后使用窗户喷头向玻璃表面冲洗蒸汽并使用窗户喷头的橡胶清洁器从上到下进行擦拭。
- 使用橡胶清洁器按照多种路径向下擦拭冷凝水。为了避免产生条痕，请使用抹布定期擦拭橡胶清洁器。
- 如果在使用橡胶清洁器后窗格上仍然有些水滴，这不是问题。可使用抹布容易地擦掉水滴且没有条痕。
清洗瓷砖狭缝
- 细喷头适用于针对性地清洁瓷砖狭缝，如有必要，可装上一把圆刷。
- 通过使用蒸汽冲洗和强力洗涤，即使是最顽固的干固污渍也可以被清除。
- 在蒸汽清洗后，可使用抹布将表面擦干。注意，对于硅树脂注浆表面，只能短暂使用蒸汽以避免破坏材料。
去除油脂沉积不锈钢非常流行，但只有在无油脂沉积的情况下才很好看。使用软丝绒盖子和超细纤维厨房抹布套件中的黄色超细纤维抹布（特殊附件）可取得特别好的清洁效果。
清洗架子和炊具
- 对于许多清洁方法来说，玻璃-陶瓷铁架是一个问题区域，但使用蒸汽清洗机，一切困难烟消云散。不锈钢螺旋洗刷器安装在圆刷上。这种工具可在任何家居用具商店买到。
- 当使用蒸汽清洗时，不必担心刮伤玻璃开水架。在清洗过程中，蒸汽形成一种润滑层。铁架的狭缝和边沿可使用细喷头和圆刷（圆刷装在喷头上）进行清洗，不必使用盖子。
梳洗衣服
使用附加的衣服喷头可毫不费力地梳洗衣服。集成的线头清除器可毫不费力地清除衣服上的头发和线头。窗帘和衣服上的褶皱可以在不必将织物放置在熨衣板上之前简单地清除。气味也可以被可靠地去除。释放您的肩膀负担！
蒸汽清洗是最自然和彻底的清洗方式
简单、生态和环保的清洗方式：蒸汽清洗是最自然的清洗方式，因此是传统清洗方法的理想替代方法。我们的蒸汽清洗机提供多种潜在应用。除了清洗之外，它们还可提供卓越的熨衣和织物护理功能。使用蒸汽可节约您宝贵的时间，从而让您可以空闲下来去做其它的事。采用蒸汽处理家务，无论大小任务，都可以更简单地完成。
蒸汽清洗如何让我们的生活更简单。
很久以前，人们甚至考虑使用火山喷发和间歇泉产生的蒸汽进行清洗任务。但直至17世纪的蒸汽动力时代才真正开始利用蒸汽。蒸汽清洗是一种现代的蒸汽动力应用。
为什么蒸汽清洗是一种环保的清洗方法？
非常简单：蒸汽清洗不使用任何化学物质。仅仅蒸汽动力与温度的组合就足以松散顽固污垢，让清洁剂彻底多余。这可以保护生命的基础-水源，并可以节约您的家庭开支。
蒸汽清洗对自然和资源负起了责任，但在其它方面也以身作则。例如，用户不再需要处理清洁剂的包装袋，节约了额外的资源和能源。
此外，当水以清洗蒸汽的形式使用时也特别节水：一升自来水足以产生1700升的蒸汽！这足够蒸汽清洗二十分钟了，这个时间足够彻底清洗一个小公寓。因为在加热水时只需要电力，所以能耗可以被降至最低。
为什么蒸汽清洗更健康？
采用蒸汽清洗可以保护您和您的家人。与清洁剂不同，清洗后冷凝的蒸汽不会在清洗表面上留下任何过敏性残留物。这对于喜欢把物体放入嘴中的小孩尤为重要。使用错误的清洁剂而导致的事故，如皮肤刺激或其它负面健康效应，对于蒸汽清洗来说都不是问题。
过敏患者也可以松一口气了。因为蒸汽束缚了灰尘，所以不会有任何过敏原散入空气中（例如尘螨和其排泄物），显著改善了空气质量。最后同样重要的是，使用蒸汽还可以减少清洁所需的体力劳动，因为蒸汽为您工作！
让水成为一种新的清洁剂
为什么蒸汽具有如此强的清洗效果？
蒸汽清洗的秘诀在于喷射蒸汽与温度的结合。它不仅仅让清洁污垢更容易，而且还让您更容易地接触到很难触及的区域，从而让清洁更彻底。并且完全不使用化学品！在特殊情况下，蒸汽清洗还可以配合机械清洗，如使用刷子或抹布进行清洗。最为重要的是，因为蒸汽的产生还清除了水中的矿物质，因此我们的设备不会留下任何水垢残留或条痕。
为什么蒸汽清洗让一切变得如此迅速和容易？
蒸汽就意味着速度。即使是顽固的污垢和油脂，也可以在数秒之间被蒸汽溶解和清除。耗时的用力擦拭并非一直必要。在熨衣时，蒸汽可节约您的时间 - 洗烫不需要额外的湿度，并且褶皱也可以更快地被熨平。
可能最好的是，对于不同的清洁任务，您只需要一台蒸汽清洗机就能完成一切。这可以节约您更多的时间去做生活中更重要的事。
蒸汽清洗机是如何工作的？
蒸汽清洗机的工作原理与高压锅相同。热水器将水加热直至沸腾，产生蒸汽。每升水大概要花费1至6分钟，具体时间取决于具体的设备。
建议：在未完全装满水壶的情况下产生蒸汽的效果最好。否则蒸汽会太潮湿并且冷凝太快。在水沸腾时，通过蒸汽喷枪喷射一定量的蒸汽。蒸汽压力越大，蒸汽喷射的速度越快，从而污垢溶解的能力也越强。真的非常简单。建议：热水可加快加热过程。加热器中的压力达到4 bar，具体取决于设备的类型。
很高兴知道：
Kärcher蒸汽清洗机满足所有安全相关要求。这是由TÜV和国际测试中心认证的结果。所有导电部件必须具有防溅保护。
采用蒸汽清洗的7大理由：
- 蒸汽非常环保 - 它不使用清洁剂，并且耗水量少。
- 蒸汽清洗非常卫生 - 甚至可清洗很难触及的地方。
- 蒸汽清洗毫不费力 - 不需用力擦拭和抛光。
- 蒸汽清洗更健康 - 不需要清洁剂。
- 蒸汽清洗更通用 - 可用于清洁厨房、浴室或窗户，也可用于熨烫和用于织物。
- 蒸汽清洗节约时间 - 采用蒸汽清洗速度更快。
- 蒸汽清洗更省钱 - 因为它不需要清洁剂。