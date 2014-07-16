蒸汽清洗是最自然和彻底的清洗方式

简单、生态和环保的清洗方式：蒸汽清洗是最自然的清洗方式，因此是传统清洗方法的理想替代方法。我们的蒸汽清洗机提供多种潜在应用。除了清洗之外，它们还可提供卓越的熨衣和织物护理功能。使用蒸汽可节约您宝贵的时间，从而让您可以空闲下来去做其它的事。采用蒸汽处理家务，无论大小任务，都可以更简单地完成。

蒸汽清洗如何让我们的生活更简单。

很久以前，人们甚至考虑使用火山喷发和间歇泉产生的蒸汽进行清洗任务。但直至17世纪的蒸汽动力时代才真正开始利用蒸汽。蒸汽清洗是一种现代的蒸汽动力应用。

为什么蒸汽清洗是一种环保的清洗方法？

非常简单：蒸汽清洗不使用任何化学物质。仅仅蒸汽动力与温度的组合就足以松散顽固污垢，让清洁剂彻底多余。这可以保护生命的基础-水源，并可以节约您的家庭开支。

蒸汽清洗对自然和资源负起了责任，但在其它方面也以身作则。例如，用户不再需要处理清洁剂的包装袋，节约了额外的资源和能源。

此外，当水以清洗蒸汽的形式使用时也特别节水：一升自来水足以产生1700升的蒸汽！这足够蒸汽清洗二十分钟了，这个时间足够彻底清洗一个小公寓。因为在加热水时只需要电力，所以能耗可以被降至最低。

为什么蒸汽清洗更健康？

采用蒸汽清洗可以保护您和您的家人。与清洁剂不同，清洗后冷凝的蒸汽不会在清洗表面上留下任何过敏性残留物。这对于喜欢把物体放入嘴中的小孩尤为重要。使用错误的清洁剂而导致的事故，如皮肤刺激或其它负面健康效应，对于蒸汽清洗来说都不是问题。

过敏患者也可以松一口气了。因为蒸汽束缚了灰尘，所以不会有任何过敏原散入空气中（例如尘螨和其排泄物），显著改善了空气质量。最后同样重要的是，使用蒸汽还可以减少清洁所需的体力劳动，因为蒸汽为您工作！