清洗汽车外部

高压清洗机让清洗如此简单

谁想花费数小时进行清洗工作？毕竟还有很多更有趣的事值得您花费时间。但Kärcher高压清洗机甚至可以让清洗成为一种乐趣。只需按下按钮，这种高质量、便捷且功能强大的设备可在数秒之内容易且毫不费力地清除甚至最顽固的污垢和干固灰尘。您甚至不会弄脏双手。没有比这更容易的事了。

让洗车更简单

光彩夺目 - 速度史无前例：三合一的洗车液可确保对所有类型的车辆都具有最佳的清洗和护理效果。活动的灰尘清除器可毫不费力地清除顽固的油脂污垢。速干配方让单调乏味的车辆抛光工作变得更容易。超高光泽配方让车辆光彩照人。

新一代清洁解决方案

革命性的电动刷WB 150是业内首个高压清洗刷！电动刷可快速、高效且柔和地清洗所有室外表面。即使是车漆等敏感表面都可以使用电动刷刷柔和且有效地清洗。