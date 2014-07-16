地板护理
抛光新思维
地板护理
舒适的家居环境反映在地板上：引人注目的地板对于舒适的家庭环境非常重要。这就是Kärcher抛光机大显身手的地方。现代化设备让以往包含许多手动操作的复杂抛光流程已变得非常简单。在抛光后，地板得到了最佳维护，并且耐各种磨损的能力更强。它们耐潮湿的能力更强，且保持干净时间更长。此外，抛光后地板的视觉效果更好，它们拥有闪亮的表面，让地板的颜色更亮丽。在这里您可以发现许多关于专业地板护理的重要信息和建议，也提供了关于抛光和使用适当护理和清洁剂的信息。您的家将立刻亮丽如新。
重要建议概览
- 为了实现一致的抛光效果，首先必须将旧层清洁剂彻底清除。最好使用Kärcher深度清洁剂和热水进行这项工作。
- 如果在开始拖地和使用护理剂之前轻轻湿润拖把，您可以将护理剂更均匀地覆盖在地板上。
- 为了实现一致的抛光效果，地板必须彻底覆盖护理剂。因此，您必须沿着应用方向擦洗表面数次。建议逐块地将护理剂涂在地板上。
- 为了实现最佳的抛光效果，抛光之前应等待护理剂彻底干固。如果您打开窗，使用的护理剂将更快地干固。
- 为了实现无条纹的闪亮效果，在抛光后的24小时之内不要在地板上放置任何物体（不要移动家具）。
- 在使用地板抛光机后，使用流水洗净抛光垫上的清洁剂以维持抛光垫的抛光性能。抛光垫也可以放入洗衣机在60°C水温下洗涤。
- 在彻底清洗后，抛光垫可紧凑地存储在独立的附件隔间内。