地板护理

舒适的家居环境反映在地板上：引人注目的地板对于舒适的家庭环境非常重要。这就是Kärcher抛光机大显身手的地方。现代化设备让以往包含许多手动操作的复杂抛光流程已变得非常简单。在抛光后，地板得到了最佳维护，并且耐各种磨损的能力更强。它们耐潮湿的能力更强，且保持干净时间更长。此外，抛光后地板的视觉效果更好，它们拥有闪亮的表面，让地板的颜色更亮丽。在这里您可以发现许多关于专业地板护理的重要信息和建议，也提供了关于抛光和使用适当护理和清洁剂的信息。您的家将立刻亮丽如新。

重要建议概览