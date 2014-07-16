喷抽清洗机 - 用于彻底清洗

Karcher喷抽清洗机可确保对地毯织物的彻底深度清洗。在压力下清洁剂被深深滴喷入地毯中，然后将溶解灰尘的清洁剂全部抽出，有效地清除油脂、污垢和气味。

喷抽原理

在喷抽过程中，溶解清洁剂的水被喷在物体上，然后立即抽出，从而将灰尘带出。

卫生清洁

Karcher喷抽清洗机不仅理想适用于过敏症患者，而且还适用于有宠物的家庭。