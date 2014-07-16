清洗地毯
使用正确的Kärcher产品可容易地清洗地毯。
喷抽清洗机 - 用于彻底清洗
Karcher喷抽清洗机可确保对地毯织物的彻底深度清洗。在压力下清洁剂被深深滴喷入地毯中，然后将溶解灰尘的清洁剂全部抽出，有效地清除油脂、污垢和气味。
喷抽原理
在喷抽过程中，溶解清洁剂的水被喷在物体上，然后立即抽出，从而将灰尘带出。
卫生清洁
Karcher喷抽清洗机不仅理想适用于过敏症患者，而且还适用于有宠物的家庭。
采用水过滤器技术的真空吸尘器
与使用过滤袋的传统真空吸尘器不同，采用水过滤器的新型DS 5.800真空吸尘器主要利用过滤器中
高速旋转水流的自然力工作。
被吸入的污垢将通过旋转的水流，它将可靠地将污垢从空气中过滤掉，并随水
排掉。其结果就是排放的空气非常新鲜和干净。
地毯清洗的建议
您为何要清洗地毯？
定期清洗（维护性清洁、中间介质清洗和深度清洗）能让地毯保持良好的外观，提高它的寿命，并保证很好的卫生性。考虑到地毯不仅表面上看上去很脏，而且污垢深入到织物纤维中，所以地毯经常看上去不会明显需要清洁。定期清除灰尘和适当地处理污渍非常重要。
采用喷抽清洗机深度清洗地毯。对此，我们推荐Kärcher喷抽清洗机 配合清洁剂RM 769和760。
以下是如何深度清洗地毯的说明：
- 预洗：首先，在10厘米远处使用喷头以设定的压力喷洒水和清洁剂（清洁溶剂），让清洁剂浸泡清洁剂大约10分钟。
- 主洗： 现在将地板喷头移动到地毯上方，处理清洁溶剂。溶解的污垢将被立即抽出或在下个步骤中抽出。
- 漂洗： 现在使用清水漂洗，并使用吸嘴抽出混杂污垢的清洁溶剂。
- 真空吸尘： 一旦地毯干燥之后，使用地毯吸尘器彻底吸尘清洁。