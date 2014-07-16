大功率灌溉水泵

功能强大的Kärcher水泵理想适用于花园灌溉，它可使用水池或集水桶等替代水源。实用的脚踏开关让其操作非常舒服。

Kärcher BP Garden花园水泵可方便且经济地向花园供水。BP 家庭与园艺水泵还可以经济地向整个房屋提供家庭用水。当需要用水时，设备开关将自动打开，不用水时再次关闭。当连接至水池时，电子式增压泵可向家中的洗衣机或厕所供水，因为它们在给花园灌溉的同时可保证恒定的水压。多级水泵可提供最大的功率、效率和静音使用性能，因为在相同的水流量情况下，它们的电机额定功率比传统的喷射式花园水泵更低。这大概可节能30%。此外，eco!ogic环保型产品还具有0W备用功能，因此更经济。