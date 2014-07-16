花园灌溉
大功率灌溉水泵
功能强大的Kärcher水泵理想适用于花园灌溉，它可使用水池或集水桶等替代水源。实用的脚踏开关让其操作非常舒服。
Kärcher BP Garden花园水泵可方便且经济地向花园供水。BP 家庭与园艺水泵还可以经济地向整个房屋提供家庭用水。当需要用水时，设备开关将自动打开，不用水时再次关闭。当连接至水池时，电子式增压泵可向家中的洗衣机或厕所供水，因为它们在给花园灌溉的同时可保证恒定的水压。多级水泵可提供最大的功率、效率和静音使用性能，因为在相同的水流量情况下，它们的电机额定功率比传统的喷射式花园水泵更低。这大概可节能30%。此外，eco!ogic环保型产品还具有0W备用功能，因此更经济。
Kärcher重新发明了雨淋花洒
Kärcher广泛的灌溉设备让无处不在的园艺爱好者的脸上露出了笑容。水泵和灌溉产品的完美配合让您可以负责任地使用自然资源。这可以确保最有效和最经济地利用宝贵的水资源。创新的技术和精确的传感器可确保向您的植物精确提供生长所需的水量。为了确保您享受到花园的自然风光所带来的欢乐，Kärcher可向您提供高效的喷头、喷枪、洒水器、软管、灌溉定时器、水泵、软管连接系统和存储系统。不管您使用的是什么Kärcher产品，您都应该确信您做出了正确的选择。
Kärcher Rain System®雨淋花洒系统
树篱、花圃、灌木或草本植物 - Kärcher的这种新型智能灌溉系统采用针对性的湿度控制方式向每种植物精确提供所需的水量。新型Kärcher雨淋花洒系统结合了微量滴灌和传统灌溉的优点。该系统的最高使用压力为4 bar，并包含一个½" PVC滴灌软管和一个微型淋洒喷头。此外，用户还可以安装一个压力器和过滤器以防止过压和灰尘颗粒进入。Kärcher Rain System™雨淋花洒系统可适应每个花园的要求，配合SensoTimer传感定时器可根据花园的要求提供一种能够精确满足灌溉水量的灌溉系统。