钻孔，扫地，真空吸尘

多用途真空吸尘器

最强大的多用途真空吸尘器。

Kärcher通用型多用途真空吸尘器提供了卓越的吸力和极佳的能源效率，可用于任何地方，并采用了新型过滤器更换技术和专门开发的附件。

不管是干、湿、粗、细灰尘：Karcher多用途真空吸尘器都能够一直提供最佳的吸尘性能，确保全面的清洁效果。小结：Karcher为每种应用需求提供合适的解决方案 - 包括偶尔适用和高负荷使用。