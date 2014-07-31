钻孔，扫地，真空吸尘
无尘钻孔
通过Kärcher专业用途清洁产品DDC 50 钻孔灰尘收集器，用户在钻孔时不会产生任何灰尘。您不再需要有个人协助您工作，也不需要额外的附件或设备，如真空吸尘器等。DDC 50可配合任何钻具使用（最大钻孔直径10 mm），左右手均可使用，并且适用于所有普通内墙表面。
以下是该设备如何工作的：
- 定位：在标记好钻孔点之后，只需简单地将DDC 50放置到钻具上，并将其定位在标记点上。
- 按压：现在将DDC 50按压到墙上 - 当真空保持功能启动后，在整个钻孔过程中该设备将自动吸在墙上。
- 钻孔：DDC 50让钻孔变得如此简单。设备会紧固地吸在墙上，您可以空出手来进行钻孔。
- 拆卸：在完成钻孔工作后，只需按下通风按钮就可以简单地消除真空吸取，从而将DDC 50从墙上拆下。您的钻孔现场非常干净，并且所有灰尘都被收集起来。
- 排空灰尘：打开DDC 50并排空收集的钻孔灰尘。不需要后清洗工作。
快速且便捷地扫地
对于少量灰尘，并不是每次都要使用真空吸尘器。新型K55电动扫帚扫地迅速且舒服，并能够彻底清扫。它采用无线和电池供电式设计，可随手就用，并且非常轻，使用非常便捷。智能化设计让清扫可触及距离边沿1mm的地方。您可忘记簸箕和扫帚了。
- 电动扫帚的刷子可非常简单地拆下清洗或更换。
- 电池可从拆卸并在外部充电。通过备用电池（特殊附件），您可以不中断地进行清扫工作。
- K55 Plus使用侧刷可清扫到离边沿近至1mm的地方。
- 大垃圾桶可以方便地拆卸和排空垃圾。
多用途真空吸尘器
最强大的多用途真空吸尘器。
Kärcher通用型多用途真空吸尘器提供了卓越的吸力和极佳的能源效率，可用于任何地方，并采用了新型过滤器更换技术和专门开发的附件。
不管是干、湿、粗、细灰尘：Karcher多用途真空吸尘器都能够一直提供最佳的吸尘性能，确保全面的清洁效果。小结：Karcher为每种应用需求提供合适的解决方案 - 包括偶尔适用和高负荷使用。
由于采用了特殊的高能效电机和动力优化的结构与附件，新型Karcher多用途真空吸尘器不仅比以前的型号更加强大，而且是消费市场上吸力最大的设备。
优点小结：最佳的吸尘性能，节约大量时间，通用性。
通过创新的过滤器更换技术，中级和顶级系列产品的过滤器可在数秒之内完成拆卸。此外，我们专业用途吸尘器中最流行的扁平式折叠过滤器装在设备头的过滤器箱中，这意味着只需简单两步即可快速拆卸。只要打开滤筒并拆卸过滤器 - 完成！
优点小结：更快速、更便捷地拆卸过滤器，不接触灰尘，不会灰尘四散。
通过齐全的新系列附件，包括地板吸嘴、管子、吸尘软管和手柄，所有新型设备都能够确保完美的清洁效果和最佳的易用性。所有类型的污垢都可以被快速地清除，没有任何残留。
优点小结：完美的清洁效果，最佳的便捷性，毫不费力，最佳的移动自由性，没有阻塞，不会中断。
顶级MV 5-6设备集成了过滤器清洁功能，通过按下过滤器清洁按钮可以简单、快速和高效地清洗过滤器。这意味着可以迅速恢复吸力,即使是在执行困难的家务清洁过程中.优点小结：不需手动清洗,不会接触灰尘,吸尘器的吸力可快速恢复。