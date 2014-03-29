湿式和干式真空吸尘器
Kärcher多用途真空吸尘器非常坚固耐用，是彻底清洁房子周边或室外所有区域的理想装备，如地窖、车库或露台。这款产品具有多种实用性能，可轻而易举地清除粗、细、干、湿污垢等各种污垢。吸嘴吸力强大、设计巧妙，可毫不费力地清除大块的污垢颗粒。
更定制化的设备。
多种应用可能
Kärcher通过其多用途真空吸尘器提供广泛且有用的附件系列，可用于日常使用。从右地板喷头和合适的软管到特别的过滤系统，我们的所有部件都设计用于以更佳的方式配合工作。通过这种方式，Kärcher多用途真空吸尘器可满足各种应用场合的特殊要求，并确保在所有这些区域都具有卓越的清洁性能。
适用于所有用途的理想设备
Kärcher通过全新的WD系列为每种家庭需求提供了正确的解决方案，不仅包括临时使用，也包括集中使用。由于我们提供广泛的设备，它们具有各种功率输出、容器尺寸和设备特点，所以我们可以为您提供正确的设备。您可以信赖Kärcher。
更强大的吸力
吸力可提高
多用途真空吸尘器的吸力不是由气流(l/s) 或真空度(mbar)描述的，而是由吸气功率 (W)确定的。真空吸尘器的吸力是根据IEC 60312标准在设备的地板吸嘴上测量的结果。它包含了从地板吸嘴测量的气流值和真空度值。真空吸尘器的吸力越大，它的功率越大。
开发新型Karcher多用途真空吸尘器的目的是制造非常强大的设备。这就是为什么我们不仅仅设计理想的设备，而且开发新附件的原因。这样，我们制造的新型真空吸尘器比以前的WD系列吸力增大一些。
新产品拥有更好的性能，它使用了更高能效的电机，并且地板吸嘴和软管也经过重新设计以防止刮伤，它还优化了设备的密封和附件连接器，并且真空也经过了重新设计以实现更佳流量。所有这些因素结合在一起使吸头性能比以往任何产品更好。
优点概览：更佳的灰尘通风口，节约大量时间，多功能。
同类产品中功能更强大的产品。
我们的新型Kärcher多用途真空吸尘器从入门级WD 3到顶级WD 6都不仅仅功能强大，而且是市场上功能更强大的产品。在四个性能等级的每个等级中，我们的新型Kärcher真空吸尘器都比2013年四种畅销多用途真空吸尘器的吸力更大。（来源：GfK）。独立测试研究所SLG对Kärcher真空吸尘器和其它竞争对手的产品进行了测试对比，SLG 给予所有Kärcher多用途真空吸尘器超五星评价。
更为重要的是，您可以通过Kärcher功率标签识别功能强大的Kärcher多用途真空吸尘器。
功耗有降低
我们的新型Kärcher多用途真空吸尘器不仅功能强大，而且低能耗性能也非常出众。由于采用了高效电机，相比于以前的型号，新型产品的能耗大幅降低。
例如，功能强大的顶级WD 6 P高级型真空吸尘器的吸力与2013系列的2000 W多用途真空吸尘器等价。然而，它的电功耗只有1300 W。这意味着它不仅节约电费而且环保。
更创新的产品
比以往任何时候更容易
我们的WD 4中级和顶级设备采用了过滤器更换创新技术，可在数秒之内完成过滤器的更换。此外，我们专业用途吸尘器中流行的扁平式折叠过滤器装在设备头的过滤器箱中，这意味着只需简单两步即可快速拆卸。只需打开过滤器的滤筒，拆下并排空过滤器 - 全部完成！
优点小结：拆卸过滤器更快速和便捷，操作者不会接触灰尘，不会灰尘四散，手动清洗过滤器非常简单。
持续的强大吸力
更高级的WD 5-6设备集成了过滤器清洁功能，通过按下过滤器清洁按钮可以简单、快速和高效地清洁过滤器。这意味着即使处理困难的家庭清洁任务，也可以提供持续的强大吸力（见插图）。
优点小结：不需手动清洁，不会中断，不需接触灰尘，大吸力。
更便捷的产品
更实用，更高效
新的标准附件是为新型Kärcher多用途真空吸尘器而专门设计的，配合真空吸尘器向用户提供了无与伦比的清洁效率。
可拆卸手柄
符合人体工程学设计的可拆卸手柄确保了更佳的气流。它让您可以在做清洁任务时保持舒适的姿势，因为附件可以快速且方便地直接连接到吸尘软管。在WD 5-6级设备中，手柄的特殊材料可以防止生成静电，确保真空吸尘毫无故障，即使是在执行翻修工作。
优点小结：不会阻塞，即使在狭窄的空间内也可以简单便捷地进行真空吸尘操作，静电安全保护。
更佳的吸尘软管
新的吸尘软管拥有更大的直径和高灵活性。
优点小结：无阻塞，无中断持续真空吸尘操作，在使用时可自由移动。
坚固耐用的塑料吸尘管
新的塑料管质量也经过了改进。它们特别有弹性且非常耐用。
优点小结：更好的质量，更长的工作寿命
一流的地板吸嘴
不论是干湿灰尘，还是粗细灰尘，特别开发的地板吸嘴都能够确保更佳的吸尘性能，并具有理想的滑动性能，可快速简单地适用干燥或潮湿的状态。对于夹式地板吸嘴，适用干湿状态是通过更换附件实现的，而对于可切换地板管嘴，通过便捷的脚踏开关可以容易地进行切换。这种特殊的地板吸嘴确保了全面的清洁满意度。
优点小结：清除灰尘快速且彻底，理想适用于清除干湿灰尘，真空吸尘非常容易。
更好的结构并进行了优化。WD 真空吸尘器产品特点概览
1 可拆卸手柄
符合人体工程学设计的手柄可容易地从吸尘软管上拆除以安装其他附件，如刷子等。
2 拆卸过滤器非常容易
创新技术使过滤器的拆卸和排空快速且容易，避免操作者接触灰尘。
3 非常耐用
坚固耐用的长寿命塑料软管。
4 更佳的吸尘功能
使用开关调节吸嘴以满足您的真空吸尘需求（干湿真空吸尘）。
5 低能耗
横向滚轮确保设备移动平滑容易。
6 密封性
容器和真空头之间的密封性更好，软管与容器之间的接头也经过了改进，从而确保真空密封性更好。这可以防止不必要的空气被吸入真空吸尘器，保持设备的吸力。结果如何？卓越的吸力。
7 更高效的电机
由于改进了电机设计，所以我们的真空吸尘器效率显著提高。这意味着它们的吸力更强，但同时能耗更低。
8 更佳的气流
非常灵活的吸尘软管具有更大的管口，在真空吸尘的同时可避免阻塞。通过改进软管的几何尺寸显著减小流阻。