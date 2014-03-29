湿式和干式真空吸尘器

吸力可提高

多用途真空吸尘器的吸力不是由气流(l/s) 或真空度(mbar)描述的，而是由吸气功率 (W)确定的。真空吸尘器的吸力是根据IEC 60312标准在设备的地板吸嘴上测量的结果。它包含了从地板吸嘴测量的气流值和真空度值。真空吸尘器的吸力越大，它的功率越大。

开发新型Karcher多用途真空吸尘器的目的是制造非常强大的设备。这就是为什么我们不仅仅设计理想的设备，而且开发新附件的原因。这样，我们制造的新型真空吸尘器比以前的WD系列吸力增大一些。

新产品拥有更好的性能，它使用了更高能效的电机，并且地板吸嘴和软管也经过重新设计以防止刮伤，它还优化了设备的密封和附件连接器，并且真空也经过了重新设计以实现更佳流量。所有这些因素结合在一起使吸头性能比以往任何产品更好。

优点概览：更佳的灰尘通风口，节约大量时间，多功能。