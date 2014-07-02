地毯清洁机 地毯清洗机BRC 45/45 C Ep anthr.

该设备兼具深层地毯和临时地毯清洁功能。

BRC 45/45 C集两种功能于一体。除了具有单次操作带来的卓越深度清洁效果以外，还可用于临时两步清洁——可快速高效地清洁地毯，且烘干时间极短。利用Kärcher的快干地毯清洁剂RM 768，可以清洁中等至大面积的地毯，且20分钟内就可进行真空吸尘。

特点和好处
带对转滚刷的浮动刷头
  • 2个滚刷，保证高清洁性能。
  • 从两侧深入清洗地毯绒毛。
  • 在不平坦的表面上也能实现均匀的地板接触。
工作方向，向前，向后
  • 按照地毯调节工作方向。
  • 通过折叠推柄选择清洁方向。
  • 符合人体工程学的地毯清洁工作位置 - 向前和向后。
技术说明

技术数据

清洁效率（深度清洁/中间清洁） (m²/h) 350 / 1000
空气流量 (l/s) 45
真空度 (mbar/kPa) 300 / 30
喷射压力，中度清洗 (bar) 3,5
喷射压力，深度清洁 (bar) 7
喷射速度，中度清洗 (l/min) 0,7
喷射速度，深度清洁 (l/min) 3,2
抽吸工作宽度 (mm) 450
清水箱/污水箱 (l) 45 / 38
吸水马达功率 (W) 1100
刷子马达功率 (W) 600
重量,不含附件 (kg) 75
尺寸(长x宽x高) (mm) 1029 x 559 x 1092

Scope of supply

  • 滚刷数量: 2 件

设备

  • 操作方向: 向前或向后
  • iCapsol模式
附件
清洁剂