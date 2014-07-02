地毯清洁机 地毯清洗机BRC 45/45 C Ep anthr.
该设备兼具深层地毯和临时地毯清洁功能。
BRC 45/45 C集两种功能于一体。除了具有单次操作带来的卓越深度清洁效果以外，还可用于临时两步清洁——可快速高效地清洁地毯，且烘干时间极短。利用Kärcher的快干地毯清洁剂RM 768，可以清洁中等至大面积的地毯，且20分钟内就可进行真空吸尘。
特点和好处
带对转滚刷的浮动刷头
- 2个滚刷，保证高清洁性能。
- 从两侧深入清洗地毯绒毛。
- 在不平坦的表面上也能实现均匀的地板接触。
工作方向，向前，向后
- 按照地毯调节工作方向。
- 通过折叠推柄选择清洁方向。
- 符合人体工程学的地毯清洁工作位置 - 向前和向后。
技术说明
技术数据
|清洁效率（深度清洁/中间清洁） (m²/h)
|350 / 1000
|空气流量 (l/s)
|45
|真空度 (mbar/kPa)
|300 / 30
|喷射压力，中度清洗 (bar)
|3,5
|喷射压力，深度清洁 (bar)
|7
|喷射速度，中度清洗 (l/min)
|0,7
|喷射速度，深度清洁 (l/min)
|3,2
|抽吸工作宽度 (mm)
|450
|清水箱/污水箱 (l)
|45 / 38
|吸水马达功率 (W)
|1100
|刷子马达功率 (W)
|600
|重量,不含附件 (kg)
|75
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- 滚刷数量: 2 件
设备
- 操作方向: 向前或向后
- iCapsol模式