BRC 45/45 C集两种功能于一体。除了具有单次操作带来的卓越深度清洁效果以外，还可用于临时两步清洁——可快速高效地清洁地毯，且烘干时间极短。利用Kärcher的快干地毯清洁剂RM 768，可以清洁中等至大面积的地毯，且20分钟内就可进行真空吸尘。