地毯清洁机 BRS 43/500 C
清洗效果优异，只需20分钟，地毯就可以快速干燥，用于行走。机器采用污渍包覆技术，可以彻底清洗地毯，节省人力，减少停用时间。
Kärcher临中度地毯清洗机BRS 43/500C的清洗效果优异。进行临时清洗时，把水和洗涤剂喷洒在地毯上，用对转式清洗刷刷洗，20分钟后，用直立式吸尘器吸扫。然后，地毯便供行人行走。Kärcher的创新性快速干燥地毯清洗剂RM 746可以包覆污渍颗粒，使污渍与地毯纤维分离。通过使用RM 746洗涤剂，可以进行高效能的临时清洗，快速获得令人惊奇的效果。
特点和好处
2个对转式辊轮。
- 接触压力高，清洗效果好
- 从两侧深入清洗地毯绒毛，并抬高绒毛。
- 在不平坦的表面上也能实现均匀的地板接触。
2合1
- 同时进行清洗和刷洗。
- 包括垃圾容器。
技术说明
技术数据
|清洁效率（深度清洁/中间清洁） (m²/h)
|300
|喷射压力，中度清洗 (bar)
|3,4
|喷射速度，中度清洗 (l/min)
|0,38
|清水箱/污水箱 (l)
|7,5
|刷子马达功率 (W)
|370
|重量,不含附件 (kg)
|25
|重量（含包装） (kg)
|32,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- 板载iCapsol箱
- 滚刷数量: 2 件
设备
- 操作方向: 向前或向后
- iCapsol模式
视频