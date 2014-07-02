Kärcher临中度地毯清洗机BRS 43/500C的清洗效果优异。进行临时清洗时，把水和洗涤剂喷洒在地毯上，用对转式清洗刷刷洗，20分钟后，用直立式吸尘器吸扫。然后，地毯便供行人行走。Kärcher的创新性快速干燥地毯清洗剂RM 746可以包覆污渍颗粒，使污渍与地毯纤维分离。通过使用RM 746洗涤剂，可以进行高效能的临时清洗，快速获得令人惊奇的效果。