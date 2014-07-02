BRC 30/15 C 是一款优秀的机器应用于较小面积纤维地毯的环绕深度清洁。通过他们的浮动刷在不平坦的面上也能有良好的清洁效 果。此外，BRC 30/15 C也能灵活用于有预喷I-Capsol洗涤剂的地毯间清洁或选择性地去污。