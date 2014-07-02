地毯清洁机 BRC 30/15 C
紧凑型地毯清洗自动机用于快速经济的较小面积的喷雾洗涤，但是也用于有针对性的斑点清洗以及通过预喷I-Capsolation洗涤剂进行地毯间清洁。较经济的面积是200㎡-800㎡之间
BRC 30/15 C 是一款优秀的机器应用于较小面积纤维地毯的环绕深度清洁。通过他们的浮动刷在不平坦的面上也能有良好的清洁效 果。此外，BRC 30/15 C也能灵活用于有预喷I-Capsol洗涤剂的地毯间清洁或选择性地去污。
特点和好处
优异的清洁效果
- 滚刷辅助进行深度清洁。
- 浮动滚刷，用于实现统一的清洁性能。
- 恢复绒毛的柔软，让地毯焕然一新。
尺寸紧凑
- 适合清洁200到800 m²的区域。
- 存储方便。
- 轻松运输
技术说明
技术数据
|清洁效率（深度清洁/中间清洁） (m²/h)
|150
|空气流量 (l/s)
|46
|真空度 (mbar/kPa)
|300 / 30
|喷射压力，深度清洁 (bar)
|3,5
|喷射速度，深度清洁 (l/min)
|1
|抽吸工作宽度 (mm)
|315
|清水箱/污水箱 (l)
|15 / 17
|吸水马达功率 (W)
|1130
|刷子马达功率 (W)
|76
|重量,不含附件 (kg)
|36
|重量（含包装） (kg)
|35,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- 滚刷数量: 1 件
设备
- 操作方向: 向后
视频