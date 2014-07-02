地毯清洁机 BRC 30/15 C

紧凑型地毯清洗自动机用于快速经济的较小面积的喷雾洗涤，但是也用于有针对性的斑点清洗以及通过预喷I-Capsolation洗涤剂进行地毯间清洁。较经济的面积是200㎡-800㎡之间

BRC 30/15 C 是一款优秀的机器应用于较小面积纤维地毯的环绕深度清洁。通过他们的浮动刷在不平坦的面上也能有良好的清洁效 果。此外，BRC 30/15 C也能灵活用于有预喷I-Capsol洗涤剂的地毯间清洁或选择性地去污。

特点和好处
优异的清洁效果
  • 滚刷辅助进行深度清洁。
  • 浮动滚刷，用于实现统一的清洁性能。
  • 恢复绒毛的柔软，让地毯焕然一新。
尺寸紧凑
  • 适合清洁200到800 m²的区域。
  • 存储方便。
  • 轻松运输
技术说明

技术数据

清洁效率（深度清洁/中间清洁） (m²/h) 150
空气流量 (l/s) 46
真空度 (mbar/kPa) 300 / 30
喷射压力，深度清洁 (bar) 3,5
喷射速度，深度清洁 (l/min) 1
抽吸工作宽度 (mm) 315
清水箱/污水箱 (l) 15 / 17
吸水马达功率 (W) 1130
刷子马达功率 (W) 76
重量,不含附件 (kg) 36
重量（含包装） (kg) 35,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • 滚刷数量: 1 件

设备

  • 操作方向: 向后

