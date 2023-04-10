猪业养殖：疾病防控

圈舍的定期清洁和消毒可以减少猪舍内外致病细菌数量，杀灭传染性病毒，防止动物疾病及动物疫情在猪场传播。同时，猪舍卫生是预防非洲猪瘟等动物疾病的重要环节，加强圈舍卫生管理，降低动物疫情风险，提升猪场的抗风险能力，保证盈利水平。

同时，为避免非洲猪瘟、口蹄疫、蓝耳病等高度传染性疾病的爆发，必须使用必要的手段猪场内外、以及进出猪场的人员车辆、设备及物资物料做好彻底清洁、消毒以及隔离，在完成以上流程之后，才可以进入猪舍，与动物接触。杜绝高致病性动物疫情在猪场出现和蔓延，造成严重的经济后果。

在生猪的转栏和运输过程中，保持猪栏和运输车辆的卫生条件同样非常重要。确保整个转运过程中的清洁，可防止病原体在动物和人类之间传播，以及动物在转运过程中发病造成损失。这一过程需要专业的清洁设备和清洁流程的支持。保持高标准的清洁卫生可以降低疫情爆发的可能性。