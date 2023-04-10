猪场卫生及动物疫情防控
高标准的卫生条件是实现生猪规模化养殖的必要条件。正确的消毒和清洁程序以及合适的清洁设备有助于改善生猪饲养环境，预防动物疾病及传染病，并极大地提升生物安全。
猪业养殖：疾病防控
圈舍的定期清洁和消毒可以减少猪舍内外致病细菌数量，杀灭传染性病毒，防止动物疾病及动物疫情在猪场传播。同时，猪舍卫生是预防非洲猪瘟等动物疾病的重要环节，加强圈舍卫生管理，降低动物疫情风险，提升猪场的抗风险能力，保证盈利水平。
同时，为避免非洲猪瘟、口蹄疫、蓝耳病等高度传染性疾病的爆发，必须使用必要的手段猪场内外、以及进出猪场的人员车辆、设备及物资物料做好彻底清洁、消毒以及隔离，在完成以上流程之后，才可以进入猪舍，与动物接触。杜绝高致病性动物疫情在猪场出现和蔓延，造成严重的经济后果。
在生猪的转栏和运输过程中，保持猪栏和运输车辆的卫生条件同样非常重要。确保整个转运过程中的清洁，可防止病原体在动物和人类之间传播，以及动物在转运过程中发病造成损失。这一过程需要专业的清洁设备和清洁流程的支持。保持高标准的清洁卫生可以降低疫情爆发的可能性。
猪养殖：经济养殖
动物疾病防控是保证生猪养殖利润的重要保障：加强圈舍内外卫生管理、定期清洗消杀作业消除卫生死角，可提高高动物生存质量，减少动物药物使用，提升动物健康，提高生猪出栏率增加收入。同时，饲料、草料存放处、储料塔的彻底而定期地清洁也是不可忽视的。如果食品残留物和霉菌进入动物饲料中，同样可能会导致动物健康问题。
因此，在猪养殖过程中，持续的监测和清洁非常重要，以确保不会出现健康问题，从而避免经济损失。毕竟，动物的健康状况好，心情舒畅，肉质及动物制品的质量就会更好，从而获得更多利润。