屠宰场切割和加工肉类的工作台通常由不锈钢制成，不使用常规的木制或者塑料砧板的原因是木制或塑料砧板会有较大磨损，且磨损的凹槽内残留的固液残渣非常容易滋生细菌导致肉类的污染，带来了广泛的卫生顾虑；而不锈钢工作台较低的磨损率使得其表面的深度清洁相应简单：建议使用高压清洗机搭配泡沫喷壶进行清洁剂和消毒剂的喷洒覆盖。泡沫化的洗消药剂具有特别好的附着性以及较强的清洁性能，长时间和台面及工具表面接触，可充分与残留污垢发生生化反应，达到更佳的洗消效果。同时，喷洒泡沫的另一个优势是方便用户轻松看到产线的哪些区域已经喷洒的清洁剂，哪里需要额外处理。

清洁流程建议如下：将砧板垂直放置在工作台上，略微倾斜地靠在墙壁或类似物体后面，产线设备停车待洗。首先用不超过60度的低压热水冲洗切菜板和工作台表面完成预洗。随后使用使用高压清洗机搭配PA壶对砧板和工作台喷洒清洁剂泡沫，建议在此过程中使用碱性清洁剂，以便有效溶解脂肪和蛋白质；偶尔使用酸性清洁剂可以抵消高冲洗频率可能导致的水垢沉积。喷洒清洁剂后需按清洁剂使用规范静置一段时间，随后使用高压清洗机的冷水挡位彻底冲洗泡沫，确保工作台和砧板表面不再有气泡。最后对整个车间进行通风和表面干燥。注意：在屠宰场、肉制品厂及食品加工厂使用的清洁剂必须为明确标明食品级别的，严禁使用其他行业或通用清洁剂，同时清洁过程中使用的水必须来自饮用水源。