中央集成式高压清洗系统
定期进行高强度高压冲洗的应用场景，以及大面积冲洗的场地，适合部署中央集成式高压清洗系统。通过安装在泵房的固定式冷热水高压清洗机，和高压管网系统，实现全场地单点或多点同时进行高压清洗作业，提高作业效率，提升场地设备管理效率；
概述
中央集成式高压清洗系统是高强度连续冲洗和定期洗消作业的理想方案，可用于规模化牲畜饲养、肉制品及水产加工、工业设备洗消、化工反应器皿清洗和维护。中央集成式高压清洗系统由供水设备、高压泵组、加热组件及高压管网构成，采用预安装模式部署，预埋高压硬管配置快速取水接头，连接高压软管即可使用。方便作业人员全区域、长时间、高强度进行冲洗和消杀作业，无需在作业前后布置水电管线，降低工作强度，节约作业时间。德国卡赫已在包括中国在内的全球用户部署超过百套中央集成式高压清洗系统，具备雄厚的技术实力和丰富的工程经验，按照客户的个性需求定制适合的中央集成清洗及消杀方案。
柴油/天然气加热
固定式高压清洗系统可通过本身自带或外置的柴油或天然气加热单元提供高压的热水及蒸汽。安全阀及其它高温控制单元保证系统安全可靠。
冷水
固定式高压清洗机不带加热单元，但可接受70至80°C的入水温度。
对于单点清洁的场合，这种方式特别节省空间。
外置加热器
电加热及柴油或天然气加热单元适用于客户无法提供热水的场合。
相对于常规的标准品高压清洗设备，中央集成式高压清洗系统具备以下优势
⦁ 工业级电机和曲轴泵体，适合高频率、高强度、不间断重型清洗作业；
⦁ 全部功能模块集成在设备间，适合作业设备与清洗场所需要严格分离的场地清洁；
⦁ 预铺保温高压硬管及快速取水接头，支持大面积或多个场地的同时作业；
⦁ 无需频繁部署移动式高压清洗机及水电管路，减少误操作风险，安全可靠；
中央集成式高压清洗系统是适合高频率、高强度、不间断清洗及消杀作业的最佳方案。
中央集成式高压清洗系统较常规高压清洗设备清洗效率更高、性能更可靠，作业人员免受泵组噪音影响，同时具备长期的成本优势。德国卡赫拥有超过80年高压清洗工程设计技术和专业工程安装经验，确保为您提供高效，稳定，经济的清洗解决方案。
全场地覆盖，多人多枪协作清洁，高频重度清洁作业首选
卡赫中央集成式高压清洗系统的核心组件，固定式高压清洗机产品系列涵盖了100-200 Bar，900-12000升/时的压力和流量范围，适合2至12人同时持水枪进行高压冲洗作业。搭配高能效加热器，可提供至高80℃的高压热水射流，大幅提升冲洗效率。
应用案例
神农集团多家规模化养猪厂 中央集成式高压清洗方案
云南神农农业产业集团股份有限公司是集饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品销售为一体的农业产业化国家重点龙头企业。神农旗下云南大理挖色养猪厂、陆良养猪厂引进德国卡赫中央集成式圈舍清洁系统以及遍布养猪场各个圈舍和通道的高压管网，重载型高压冲洗设备搭配高质量管网体系让作业人员在每一间猪舍都获得最高的冲洗效果，提升圈舍转栏深度清洁及日常清洗的效率。
卡赫交付的中央集成式高压清洗系统只占用10平米设备空间，搭配遍布产线的高压管网、快速取水接头和高压软管，即可实现全场地高压热水覆盖，满足2-3个清洁点同时进行高压冲洗。系统标配智能电控单元，可实现实时监测管路压力和流量数据，动态配置高压泵组工作状态，实现单人、双人工作状态无缝切换。同时配有管路泄漏监测及缺水保护等措施，确保冲洗作业中人员、场地和设备设施的安全。设备投产后，其高效的清洁能力和完善的售后服务得到了养猪厂生产人员的高度赞誉。
大北农沧县第一种猪场 中央集成式圈舍高压清洗消杀方案
大北农沧县第一种猪厂，隶属于北京大北农科技集团股份有限公司，占地约500亩，包含4条完整的仔猪生产线，项目达产后可饲养能繁母猪10000头，1250头祖代种猪，全年出栏仔猪20万头以上。猪厂于2022年底建成，2023年8月封厂投产，为华北地区大型种猪厂养殖基地样板项目。德国卡赫为该项目定制了大型猪厂深度清洁和消杀解决方案，设计并部署了四套中央集成式冷热水高压清洗系统、覆盖四条生产线全部圈舍的高压管网系统，并交付了多台移动式冷热水高压清洗机用于种猪舍、场外及车辆的清洁。
针对猪厂内周转率最高的分娩舍空栏期短，清洁洗消作业强度大等痛点，卡赫为每条产线配备了一套工业级高压清洗系统。包含一台HDC 18/18固定式高压清洗机组，安装了两台工作压力180 Bar，流量900升/时的卡赫工业级长寿命高压曲轴泵组，满足厂内两人双枪长时间同时工作的流量和压力需求，清洁效率加倍。搭配卡赫HG 64高压端加热器，最高输出80℃高压热水，更适合对舍内蛋白质、动物油脂等有机污垢进行彻底清洗和高温烫蒸消杀。
联系我们
如果您希望了解更多关于卡赫工程产品的信息，请立即联系我们。
客户服务热线：400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com