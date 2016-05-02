中央集成式高压清洗系统

相对于常规的标准品高压清洗设备，中央集成式高压清洗系统具备以下优势

⦁ 工业级电机和曲轴泵体，适合高频率、高强度、不间断重型清洗作业；

⦁ 全部功能模块集成在设备间，适合作业设备与清洗场所需要严格分离的场地清洁；

⦁ 预铺保温高压硬管及快速取水接头，支持大面积或多个场地的同时作业；

⦁ 无需频繁部署移动式高压清洗机及水电管路，减少误操作风险，安全可靠；

中央集成式高压清洗系统是适合高频率、高强度、不间断清洗及消杀作业的最佳方案。

中央集成式高压清洗系统较常规高压清洗设备清洗效率更高、性能更可靠，作业人员免受泵组噪音影响，同时具备长期的成本优势。德国卡赫拥有超过80年高压清洗工程设计技术和专业工程安装经验，确保为您提供高效，稳定，经济的清洗解决方案。