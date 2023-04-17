口蹄疫防控
高度传染性的口蹄疫在全球范围内造成了严重的经济损失。预防和控制该疾病在很大程度上取决于圈舍和农场的清洁和卫生。专业的清洁设备和程序使畜牧养殖者能够保持高标准的圈舍清洁，从而降低疾病爆发的可能性。
清洁有助于预防口蹄疫
P预防和控制口蹄疫（FMD）是全球畜牧从业人员和兽医的任务。它是一种严重的传染病，主要影响牛、猪、绵羊和山羊。野生动物如鹿和獐也可能感染口蹄疫，野猪也一样。
口蹄疫高度传染，是全球经济影响最大的动物疾病之一。因此，采取一切可能的措施预防口蹄疫，并在爆发时有效遏制基本传播非常重要。圈舍、农场和动物运输过程中的卫生防控起着关键的作用。
口蹄疫不会影响人类，但圈舍和运输人员可能会促进病毒的传播，因此需要遵守卫生规则。
口蹄疫的传播途径
口蹄疫的传播有直接和间接两种路径。在病毒潜伏期间，感染的动物高度传染。
- 直接感染是指从动物到动物，例如在圈舍、运输过程中或在畜牧市场上相互传染。
- 间接感染是通过接触受污染的运输工具、人类携带者、携带病毒的啮齿动物、牛奶和精液等传播的。
牛主要通过呼吸道感染，猪通过接触及消化道感染，即喝水、进食或在土壤中挖洞时接触病毒传染。该病毒相对环境稳定，也可以通过空气传播较远的距离。
识别口蹄疫症状
不同的动物物种对口蹄疫感染有不同的反应。
在牛中，良性病程会导致2%到5%的动物死亡；恶性病程的发病率高达80%。口蹄疫造成的损害十分可怕——炎症、蹄部变化、肌肉无力、身体状况受损和大量减少产能。
猪发病症状较牛轻一些，但对于哺乳小猪有较高的死亡率；在绵羊和山羊中，疾病的症状更不明显。
口蹄疫发生地区
口蹄疫几乎遍布全球，只有新西兰从未报告过病例。然而，在一些国家中，上次发生病例已经很久以前了。
口蹄疫在非洲、亚洲和南美洲部分地区最为常见。在欧洲地区，该病较为罕见。然而，尽管兽医监测十分严格，由于其高传染性，口蹄疫仍然不断被重新引入，并对畜牧业构成不断的威胁。
2001年英国的最后一次大规模爆发也传播到欧洲大陆，导致400万只动物死亡。2007年的另一次爆发成功地阻止了疾病在其他地区的传播。
对抗和预防口蹄疫
清洁和卫生措施对抗口蹄疫病毒
从许多不同的感染途径来看，有效预防口蹄疫需要一系列措施。清洁和卫生在这里起着关键作用。
实现高水平的生物安全需要对圈舍和所有与动物接触的设备和机械进行专业的清洁和消毒。一般来说，消毒之前必须进行彻底的清洁。这是因为消毒剂只有在清洁的表面上才真正有效。
除了铲子和独轮手推车外，彻底而高效的圈舍清洁所需的最重要的设备是高压清洗机。最好使用热水高压清洗机。另外，冷水高压清洗机也是可以的。高压清洗机应该配备杯泡沫喷嘴-不仅用于消毒剂，还用于先施加清洁剂。单独使用冷水无法达到对抗口蹄疫所需的必要清洁水平。
此外，地面清洁神如扫地车也是必备的清洁设备之一。干湿两用吸尘器和在较大的设施中，洗地吸干机也建议用于农场、圈舍室内大面积地面的清洁。
预防口蹄疫的措施
某些预防措施可以在口蹄疫病例发生时提供保护，也可以作为没有确认病例的一般预防措施：
采购
- 只在正规受信交易市场采购种猪或生猪幼崽，坚决不采购来历不明的动物。
- 确保销售场所提供运输车辆消毒服务，以供到来和离开的车辆使用。
牲畜转运
- 尽可能少地运输牲畜。
- 最好使用自用动物运输车，以控制遵守针对口蹄疫的预防措施。
- 每次运输后清洁和消毒牲畜运输车。
预防啮齿类动物
- 控制圈舍内外的老鼠和老鼠。
- 控制啮齿类动物的第一步是彻底清洁圈舍和院子。一般在散落饲料或其他食物的地点会吸引如老鼠这样的啮齿类动物。使用驾驶式扫地机可以最有效地清洁院子。
员工工作服
- 不要允许外部无关人员进入圈舍。
- 不要在穿自己的圈舍工作服装到邻近的农场参观。
- 进入圈舍后需穿着消毒过的工作靴和已经60℃以上高温消杀过的工作服或一次性清洁工作服。
- 进入圈舍前的更衣室必须定期保持清洁和消毒。干湿两用吸尘器都是适合的工具，但是对于较大的房间来说，洗地吸干机有助于清洁地面。
- 在圈舍入口设置消毒工具，并在农场的所有出入口道路上铺设消毒垫。根据制造商的说明定期更换消毒剂。
圈舍用设备的洗消
- 使用热水高压清洗机或带有清洁剂的冷水高压清洗机对圈舍间共用的设备进行洗消，并在之后进行消毒，才可以将设备移交到另一圈舍。
农场周围的其他措施：
- 不要给动物喂食残料、剩料。
- 禁养宠物，不要让猫和狗进入院子。
- 不要食用圈舍自产的奶及奶制品。
- 彻底清洁和消毒挤奶室。
- 不允许动物尸体处理车辆进入场地。最好不允许非农用车辆进入农场，并从外部运送新动物或饲料。
- 必须为新入舍建立隔离圈舍，隔离圈舍使用前后进行彻底的清洁和消毒。
处理隔离圈舍中的动物，应该安排在每日工作的最后一步。
这可以防止病原体从隔离圈舍传播到其他圈舍。
使用消毒剂预防和控制口蹄疫
使用消毒剂预防和控制口蹄疫口蹄疫病毒效果不佳。口蹄疫病毒会在土壤、圈舍、废弃物或垫料中生存数月，并会一次又一次地引起新的疾病病例。只有通过酸或高温才能使其无害化。
通常使用柠檬酸或甲酸进行消毒。也可以使用甲醛或热消毒。这需要至少60°C的温度-这是现代热水高压清洗机具有已证实的杀菌效果的温度。
圈舍经营人员应遵循国家现行的兽医消毒建议。