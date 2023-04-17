清洁有助于预防口蹄疫

P预防和控制口蹄疫（FMD）是全球畜牧从业人员和兽医的任务。它是一种严重的传染病，主要影响牛、猪、绵羊和山羊。野生动物如鹿和獐也可能感染口蹄疫，野猪也一样。

口蹄疫高度传染，是全球经济影响最大的动物疾病之一。因此，采取一切可能的措施预防口蹄疫，并在爆发时有效遏制基本传播非常重要。圈舍、农场和动物运输过程中的卫生防控起着关键的作用。

口蹄疫不会影响人类，但圈舍和运输人员可能会促进病毒的传播，因此需要遵守卫生规则。