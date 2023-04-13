在部分国家地区，畜牧养殖相关法律或卫生法规要求生猪转栏时需对空置猪舍进行清洁和消毒；加之当前严酷的生猪疫情，猪舍的清洁和消毒从未如此重要。

猪舍的清洁和消毒是生物安全的重要措施。充分的清洁和定期消杀，将为生猪创造一个减少疾病发生的生存环境。因此，高水平的猪舍卫生是生猪友好和经济养猪的不可或缺的组成部分。