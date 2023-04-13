猪舍清洁和消毒
每次生猪转栏入栏过程中，需要投入大量的时间及人工完成猪舍的清洁和消毒作业。这是为了确保在转栏过程中，保证生猪生存环境的清洁，降低发生疾病的概率，这些努力都是值得的。使用适当的设备和清洁剂，以及高效的清洁方案，迅速完成转栏作业，提升养猪效率，节省时间和财务成本。
猪舍的清洁和消毒为何值得投入
在部分国家地区，畜牧养殖相关法律或卫生法规要求生猪转栏时需对空置猪舍进行清洁和消毒；加之当前严酷的生猪疫情，猪舍的清洁和消毒从未如此重要。
猪舍的清洁和消毒是生物安全的重要措施。充分的清洁和定期消杀，将为生猪创造一个减少疾病发生的生存环境。因此，高水平的猪舍卫生是生猪友好和经济养猪的不可或缺的组成部分。
猪舍需要多久清洁一次？
猪舍清洁分为带猪清洁/消毒和转栏深度清洁/消毒。清洁猪舍最有效的时间窗口是转栏后入栏前，即猪舍空置期间，可以进行彻底的清洁及消杀作业。
猪群转栏后，应立即开始清洁。空置圈舍会使污垢干燥，硬化板结，增加清洁的难度。
猪舍清洁和消毒的准备工作
主要的污垢类型：粪便、分泌物及灰尘。
除了粪便之外，由皮肤、鬃毛、饲料、草垫碎屑组成的灰尘也是清洁猪舍时面临的挑战。灰尘覆盖了猪舍的所有表面，包括地板和墙壁、隔板和门、供水和饲料管道、饲料槽本身、通风系统和窗户。
像粪便一样，这种灰尘是真菌、细菌和苍蝇的滋生地。为了保护人和生猪免受疾病，特别是呼吸道疾病，必须清除这种灰尘。
育肥舍、育成舍和产房的污垢程度和清洁要求
猪在育肥舍将度过三个多月的时间，因此育肥舍的污染程度是最高的，必须提高育肥舍的卫生标准，保障育肥期生猪健康。
新生猪仔特别容易患病，因为它们在出生后才会建立起免疫系统。为保证健康成长，产房和保育舍区域必须经过精心清洁，确保没有致病污垢和细菌的侵扰。新生猪仔将在那里与母猪度过他们的头几周。
通过系统的方法和合适的设备，可以在不过多劳动的情况下清洁和消毒猪舍，从而使新生猪仔在一个清洁的环境中有一个良好的开端。
猪舍清洁和消毒-设备和清洁剂
扫帚、铲子和手推车是传统猪舍清洁作业的必备工具。现代化的专业猪舍清洁更重要的设备是现代高压清洗机。它可以高效地清洁，提高猪舍的卫生水平。使用移动或固定式高压清洗机取决于农场的大小和一般条件。
对于较大的空间，推荐使用固定式高压清洗系统，搭配预铺高压管道网。高压清洗系统安装在猪舍侧房设备间内，并通过管道连接到各个隔间。在这些隔间中，有预留接口可快速连接高压软管和喷枪。
固定式高压清洗机具有快速设置的优势。部署后无需拖拽设备在猪舍内外移动。此外，在清洁过程中不会妨碍操作，设备也不会将外部致病细菌引入圈舍。这种风险存在于在圈舍外也使用的移动清洗机上，尤其是在较小的猪场。
热水高压清洗可以提升清洗效率
热水高压清洗可以快速轻松地完成清洁工作，同时提升清洁效率；优势是，热水可以更快地溶解油脂污垢，在没有清洁剂消毒剂的情况下，也可以冲洗掉动物油脂、蛋白质等顽固污垢，同时高温杀灭大部分有害细菌。
因此，现代热水高压清洗机可将清洁效率提升40％。同时热水清洗的表面干燥得更快，提升转栏清洗的效率，节省大量时间和金钱成本。
热水高压清洗的优势
热水高压清洁：相同的压力下，热水高压清洁的效果更佳。除了更佳的油脂蛋白质清洁效果和更快的干燥时间外，高压热水清洗还具有可测量的杀菌效果。调至蒸汽模式，可使用高达155℃的增压蒸汽对舍内外设施进行烫蒸消杀。同时，热水高压清洗可有效降低工作压力、缩短清洗时间和减少清洁剂消毒剂用量，提供了优化清洁和消杀流程的可能性。
干湿两用吸尘器
干湿两用吸尘器与高压清洗机配合提升污水污垢回收效率，高效清理不方便排放的污水或固体污垢。例如，在清洁过程的第一步中，使用干湿两用吸尘器吸取料槽中的饲料残渣；同样，高压冲洗后的料槽残留水可以轻松吸出。
干湿两用吸尘器也可以用于清除猪仔的保育舍中的灰尘。
扫地车
扫地机主要用于猪舍外部通道、饲料仓库内外等地面的清扫，有助于减少内部的致病细菌。致病原多从外部输入，因此对猪舍外部辅助设施进行定期清扫尤其重要。这可以消除啮齿类生物觅食饲料及食物残渣的可能性，降低动物传播疾病进入猪舍的风险。
清洁剂
特殊的生物降解清洁剂可以更高效彻底地去除污垢。碱性清洁剂或泡沫清洁剂中的表面活性剂可以溶解非水溶性污垢，并从饲料和粪便中去除油脂和富含蛋白质的残留物。清洁剂也可以与碱性浸泡剂结合使用。
猪舍清洁消毒程序
猪舍清洁过程中需保证作业人员和猪的健康防护。因此，在清洁猪舍时，员工应穿戴连体工作服、工作靴、手套、护目镜和口罩，并遵循以下工作步骤：
1. 干式清洁猪舍和清除粗糙的污垢
使用铲子和扫帚等手工具清除地面上的大量松散污垢，如粪便和饲料残渣。移除大块残渣可提升后续高压清洁效率，使清洁更加高效且用水更少。
如果事先不清除松散污垢，高压清洗时会引发污垢飞溅，严重影响清洁效果，作业体验不舒适。
干湿两用吸尘器可快速清除料槽中的饲料或液态饲喂残渣。
清除产房、保育舍中的灰尘
使用干湿两用吸尘器，从小猪的保育舍中清除干质灰尘，保育舍或暖房中有小猪时也可以小心地进行吸尘作业。通过吸尘灰尘，可减轻小猪的呼吸道负担，减少细菌和真菌感染的风险。
清理保育舍后，还需使用干湿两用吸尘器清洁舍内组件，如保育灯及灯罩，然后将其拆卸并移出猪舍，以防后续止高压清洗对其造成损害。
2. 猪舍浸泡
在下一步中，需要使用清洁剂对舍内设施完全浸泡以软化松动沉积的重污垢，按清洁剂或消毒剂要求的反应时间完成浸泡作业。浸泡过程中需要关闭加热和通风系统。
大型猪舍部署有喷淋系统可用来浸泡，小型猪舍可以用高压清洗机喷洒预配药剂。
在浸泡时，应细雾喷洒清水和清洁剂，以便能够深入渗透到污垢中。在大约一天的时间里，需要定期喷水。一次浸泡太多水并不理想，因为大水滴容易从污垢表面滑落。
还可以使用碱性浸泡剂，更容易溶解粪便和脂肪。
3. 高压清洗猪舍
从下往上清洗
经过适当浸泡后，使用高压清洗机对舍内设施进行表面高压冲洗。通常建议使用高压清洗机从下往上进行冲洗。首先清洁地面，然后是墙壁、隔离栏和所有表面，一直到天花板。
在清洁地面后，接下来是栅栏表面的清洁，冲掉的污垢可以通过漏粪板排出。接下来是墙壁和隔板，然后是天花板。最后，所有设备都从上到下再次冲洗。在此过程中，猪舍内的所有其他设备也都进行了清洁。喂食和饮水设施需要特别处理（见下文）。
如果按相反的顺序从上到下清洁，地面的污垢将被溅射到刚刚清洁过的墙壁和表面上，增加重复工作。
建议使用25度扇形压力喷嘴完成舍内设施高压冲洗，喷嘴距离清洁表面约20到40厘米时，清洁效果最佳。对于非常顽固的污垢和粪便，可使用旋转喷嘴可增大射流切削力，冲垮顽固污垢。但是必须注意射流不损坏敏感表面。
两步法使用清洁剂
使用清洁剂可以加快清洁速度，尤其是在使用冷水高压清洗机时。
建议在实际清洁之前先喷洒清洁剂，因此需要分两步进行 - 先喷洒清洁剂，然后用高压清洗机清洁。
高压清洗机可喷洒清洁剂。理想情况下，使用高压清洗机枪柄搭配PA壶从底部向上喷洒清洁泡沫。清洁泡沫稳定，可以更长时间地附着在表面软化污垢和清洁。与水基清洁剂相比，泡沫可以延长反应时间。清洁泡沫的另一个优点是可以直观了解已喷洒的区域。
在按照清洁剂说明书指示的时间浸泡后，第二步是用高压水射流进行彻底的清洁。
饲喂设备特殊处理
饲喂设备和饮用水供应需要特殊关注，因为致病细菌很容易在这里滋生。对于饲喂管道，建议使用连接到高压清洗机的管道清洗套装，伸入管道内部进行有效清洁。
提示1-不要太大的压力：
为了有效地清洁猪圈，建议使用高冲洗能力的设备，即高水流量和相对较低的压力。这将冲走污垢而不是用废水把它溅到四面八方。
购买高压清洗机时，请确保压力是可以调节的，且压力调节机构不仅在设备本身上，在枪柄或喷嘴上也有调压组件，这使用户可以轻松地在每种情况下设置最佳水压。
提示2-未彻底清洁前不要结束作业：
彻底清洁：设施表面原色清晰可见，且废水不再含有污垢、颜色时，表明清洁已到位。
4. 猪舍干燥
舍内设施表面必须完全干燥才能进行圈舍的消毒。这可能需要一至几天时间，具体取决于季节、当地气候或天气条件等。
为加速空气流通，可敞开舍门，或打开加热和通风。用热水清洁可以有效缩短干燥时间。
使用湿/干式吸尘器可以清除无法自行排放的水，例如饮水器和料槽中的残留清洁用水。
猪舍消毒
使用高压清洗机对猪舍进行彻底清洗后，还需要对猪舍内外设备设施进行有效消毒杀菌。
彻底消毒猪舍的前提条件是彻底清洁所有表面，且清洁设施表面必须完全干燥。如果表面仍然潮湿，存在的水会降低消毒剂的浓度和有效性。
如何消毒猪舍？
选择正确的消毒剂至关重要，根据消毒目标确认消毒剂的品类和配比浓度：要消除哪些细菌-真菌、病毒、细菌？或者是消除寄生虫？
没有一种消毒剂可以针对所有细菌。因此，使用的消毒剂必须定期更换，以防止产生耐药性细菌。兽医可以协助选择适合猪舍的正确消毒剂：消毒剂必须获得持证兽医的确认。
作业人员保护
不同的消毒剂必须分开应用，喷洒下一种消毒剂之前需确认前一工序的消毒剂及清水必须完全干燥。绝不可以混合使用消毒剂！这可能会抵消它们的效果，甚至会发生化学反应对作业人员健康产生严重危害。
正确穿着全身防护设备的人员才能使用消毒剂。化学消毒剂可以杀死生物体，如果使用不当，同样会危及人类和猪的生命。因此，只有当圈舍空置或消毒剂被批准在有猪圈舍中使用时，才可以进行消毒。
猪舍消毒：设备、温度和干燥时间
消毒剂是使用高压清洗机或压力喷雾器喷洒的，喷洒消毒剂作业要求从圈舍的后部开始工作，倒退向圈舍的前部移动，以目视确保所有设施表面完全被消毒剂浸润，同时操作人员身体避开消毒剂射流。
大多数消毒剂在20°C下可以安全使用（参阅制造商的信息，以确定是否适用于个别情况）。为确保达到正确的温度，在消毒猪舍之前应该打开加热系统。另一方面，在消毒剂浸润的时间内不应运行通风系统。
必须完全遵照消毒剂说明书建议的消毒后圈舍通风时间，不可提前将猪带回猪舍，以免消毒剂对生猪的身体健康造成危害。等待时间的长短可以在各自消毒剂的信息中找到。
提示 —— 不要忘记维护圈舍的建筑结构
在清洁的圈舍中，如发现墙体、地面产生裂缝等结构损坏，需及时进行清洁和维修。小裂缝、缝隙或孔洞是细菌繁殖的温床，也可能成为昆虫和啮齿动物的巢穴，这些生物反过来又可能携带病原体，损害猪的健康。