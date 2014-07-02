干湿两用吸尘器

不可缺少：湿式和干式真空吸尘器应付各类脏污。干、微湿或湿，Kärcher都有适合的机器，一吸了之。

Kärcher 全自动抖尘型

全自动抖尘型

NT真空吸尘器采用了专利Tact系统，能不间断地持续以高抽吸功率工作 - 哪怕环境中有大量灰尘。过滤器通过吹风进行自清洁。Tact真空吸尘器满足建筑工地和工作间用户的最高要求。

Kärcher 半自动抖尘型

半自动抖尘型

Kärcher 经典型

经典型

标准型真空吸尘器是专为清洁粗粒污物和大量液体而设计的。它们强韧、坚固、搬运方便，适合保洁公司日常使用。

Kärcher 防爆型

防爆型

Kärcher安全真空吸尘器保护操作人员免于吸入可吸入的细微粉尘或有损健康的灰尘，如石棉尘等。

