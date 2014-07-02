半自动抖尘型

Ap型全能真空吸尘器，能去除液体、湿泥和中到细度的灰尘。半自动的过滤器自清洁功能使过滤器保持清洁，因而可提供最大抽吸功率。人工启动清洁过程后，能不间断地高效使用。

0 Products
Kärcher