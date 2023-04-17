牲畜运输车辆清洗
无论是使用小拖车将几头猪送到屠宰场，还是使用大卡车到达圈舍：无论大小型，所有的畜牧运输车辆都应进行清洁和消毒，在转运和运输畜禽的过程中保持干净和良好的卫生，才能防止病原体在畜禽之间传播或传染给人类。
清洗畜禽运输车辆的程序
在运输畜禽时，车厢底部应平铺稻草、锯末或其他垫料以防止畜禽在车辆内滑动，也有助于在较长的旅程中防止尿液和粪便泄漏。污垢的程度取决于畜禽在运输中的时间，但车辆的大小并不影响。
在屠宰场内清洁车厢内部是强制性的，此外驾驶员应尽可能少地进入农场、畜舍内部。这也适用于未经授权的人员，他们不应走出驾驶员室或车辆的装载区，以防止病原体传播。
需要用水、蒸汽和必要时化学物质手动清除车厢内污垢，例如畜禽饲料、垫料、排泄物和泥巴。可以使用铲子、水管、桶和扫帚进行清理。
无论畜禽在车上的时间有多长，都应使用大量水清洗污垢。可以使用普通的水管或更好的高压清洗机。
此外，还可以使用适当的清洁泡沫。泡沫比纯水具有更好的附着力，因此更有效地溶解污垢。溶解的污垢之后被冲洗掉。最好使用水流量为每小时1,000升或更多的设备进行冲洗，以确保足够的冲洗力。
在屠宰场清洁畜禽运输车辆
屠宰场是一个特别高风险的环境，因为场内会有来自不同农场的运输不同种类的牲畜的车辆。车辆离开屠宰场后的24小时内进行清洁。
提示1-使用热水：
建议使用热水高压清洗机，水温在60到80°C之间。高温可以更快更彻底地溶解污垢，同时兼顾消杀功能，因此即使不使用清洁剂，也可以获得更好的清洁效果。车辆也会花费更少的时间干燥，可以更快地再次使用。扁平喷嘴是清洁机最合适的附件。
提示2-穿戴个人防护装备：
穿戴个人防护装备（PPE）将保护清洁工人免受病原体和可能飞散在空气中的碎片的伤害。 PPE通常包括防护服、手套、靴子、安全眼镜和听力保护。靴子在离开清洗区域之前也必须进行清洁和消毒。
畜禽运输车清洁区
理想情况下，清洗区应该有独立的入口和出口，以便清洗过的车辆不会与脏车辆接触。车辆洗消中心应配备几个洗车工位，且为有顶的封闭结构。洗车站之间应该相互分离，以确保不发生污染。地面必须封闭且防水。污浊的洗涤水必须以防止疾病传播的方式排放。
畜牧运输车辆在封闭的清洗设施中干燥得更快。使用热水高压清洗机可以进一步缩短干燥时间。如果需要经常清洗大型车辆，可以考虑投资于带有高效高压泵和热水蒸汽发生器的固定高压清洗机。
提示-消毒需充分干燥
在彻底清除污垢后，必须让车辆彻底干燥。否则，消毒剂将溶解在剩余的水中降低浓度，其作用将不那么有效。任何含有蛋白质的残留污垢都具有相同的影响。消毒剂将作用于蛋白质而不是杀死病毒、细菌和其他微生物，这意味着消毒剂的有效性不再得到保证。因此，在消毒开始之前，畜牧运输车必须完全干燥。
热水消杀
当畜禽运输车辆的所有必要零件清洗并干燥后，可以开始消毒。司机必须为每辆车保留消毒记录，记录消毒的频率、清洁和消毒的方法以及所使用的消毒剂。
在使用任何化学消毒剂时，值得注意以下方面：
- 尽可能少地使用消毒剂，以确保尽可能少的化学物质释放到环境中。
- 食品或废水中不应检测到任何残留物。
- 避免潜在过敏原性物质，如醛类或甲苯酚和CMR（致癌、致突变和对生殖有毒）物质。
- 已发现对甲醛和季铵化合物等物质的抗药性的情况。
提示 - 使用泡沫：
建议使用泡沫化喷洒清洁剂或消毒剂，非喷雾泡沫也可以使用PA泡沫枪提供最多七米的距离喷洒，增加用户安全性。
由于使用化学品带来的许多问题，当前研究关于热水高压清洗机的消毒效果令人期待。2021年春季，一家独立实验室证明了Kärcher设备在对抗病毒方面的有效性。我们的热水高压清洗机即使在65°C的水和接触污染表面不到一分钟的情况下，也能消除包膜病毒。在超过75°C的水下，非包膜病毒的数量也明显减少。
热水高压清洗的优势
热水高压清洁：相同的压力下，热水高压清洁的效果更佳。除了更佳的油脂蛋白质清洁效果和更快的干燥时间外，高压热水清洗还具有可测量的杀菌效果。调至蒸汽模式，可使用高达155℃的增压蒸汽对舍内外设施进行烫蒸消杀。同时，热水高压清洗可有效降低工作压力、缩短清洗时间和减少清洁剂消毒剂用量，提供了优化清洁和消杀流程的可能性。