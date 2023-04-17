清洗畜禽运输车辆的程序

在运输畜禽时，车厢底部应平铺稻草、锯末或其他垫料以防止畜禽在车辆内滑动，也有助于在较长的旅程中防止尿液和粪便泄漏。污垢的程度取决于畜禽在运输中的时间，但车辆的大小并不影响。

在屠宰场内清洁车厢内部是强制性的，此外驾驶员应尽可能少地进入农场、畜舍内部。这也适用于未经授权的人员，他们不应走出驾驶员室或车辆的装载区，以防止病原体传播。