第二步：设置污染区&隔离区，常态化清洁和消杀措施

养殖场内需设置污染区和无菌区，污染区的工作人员和设备设施需经过严格的清洗消杀程序后，更换内部工作服，鞋帽需进行严格消毒，才可进入无菌区进行生产作业。在常态化清洁消杀时，应先进行无菌区的清洁和消杀作业，再对污染区进行作业，顺序不可颠倒。

"设施设备的升级改造，优化养殖场整体布局，加强厂区物理隔离，生产区生活区分开，加强车辆存放、饲料、饮水等设施生物安全防护水平；

硬化养殖场和栋舍地面；

各生产单元相对隔离，独立管理；

所有栋舍封闭化管理，进气口覆盖防蚊网，安装纱窗；修补所有建筑表面孔洞、缝隙；

完善排污管线，场内不设置露天水池、无杂草，消灭蚊蝇和啮齿类动物栖息地；"