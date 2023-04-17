非洲猪瘟：通过清洁预防
非洲猪瘟（ASF）在全球范围内都有发生。该疾病已在中欧、东欧部分地区、撒丁岛、非洲部分地区和中国被记录。病毒通常是通过感染野猪、旅行、狩猎旅游、货运或动物交通引入。只要农场保持适当的卫生，农民就可以保护他们的养殖家畜，避免病毒的传播。
什么是非洲猪瘟？
非洲猪瘟是一种由非洲猪瘟病毒引起的猪类传染病，主要通过直接接触、食物、水源、昆虫叮咬等途径传播。该病毒对猪类具有高度的传染性和致死性，感染后猪类会出现高烧、呼吸困难、皮肤发红、呕吐、腹泻等症状，死亡率高达90%以上。非洲猪瘟对猪类养殖业造成了严重的经济损失，也对全球猪肉市场产生了重大影响。目前，预防和控制非洲猪瘟的主要措施包括加强疫情监测、严抓动物检疫、养殖场所封闭管理、常态化消杀等。
保持严格的卫生标准
保持严格的卫生是有效保护养殖家畜免受非洲猪瘟病毒侵害的必要措施，是高生物安全水平的必要组成部分。
适当的清洁程序和设备可以帮助预防养殖场发生非洲猪瘟疫情。
正确使用冷热水高压清洗机进行常态化消杀及彻底清洁，可最大程度地减少非洲猪瘟病原体在动物圈舍的传播风险。
为预防疫情在饲养场所爆发，可以采取以下预防措施：
第一步：制定有效洗消措施预防病毒输入
严格遵守重大动物疫病防控工作方案要求：
- 运输车辆消杀及监督
- 生猪转运及新猪入栏防控
- 外来人员隔离及洗消管控
- 消灭其他生物性因素
与疫情防控人员、动物医学及传染病学专家一起，斩断猪场疫情传播的外部因素：对进出猪场车辆进行严格消毒；严控外部人员进入猪场；禁止使用厨余材料饲养生猪；严格防控猪场内外生物学因素，如啮齿类动物、野猪、蚊虫等潜在病毒携带者的野生动物。
检查养殖场所的封闭和防控措施，做好定期清洁及消杀工作，严格管理饲料仓储，防止野生动物进出，以及吸引啮齿类动物；在距离养殖场1公里外的合适位置设置场外车辆洗消中心，合理规划进出路线，只有经过严格清洁和洗消流程后的车辆才允许进入养殖场，进场人员严格按防疫流程做好隔离与清洁。
第二步：设置污染区&隔离区，常态化清洁和消杀措施
养殖场内需设置污染区和无菌区，污染区的工作人员和设备设施需经过严格的清洗消杀程序后，更换内部工作服，鞋帽需进行严格消毒，才可进入无菌区进行生产作业。在常态化清洁消杀时，应先进行无菌区的清洁和消杀作业，再对污染区进行作业，顺序不可颠倒。
"设施设备的升级改造，优化养殖场整体布局，加强厂区物理隔离，生产区生活区分开，加强车辆存放、饲料、饮水等设施生物安全防护水平；
硬化养殖场和栋舍地面；
各生产单元相对隔离，独立管理；
所有栋舍封闭化管理，进气口覆盖防蚊网，安装纱窗；修补所有建筑表面孔洞、缝隙；
完善排污管线，场内不设置露天水池、无杂草，消灭蚊蝇和啮齿类动物栖息地；"
第三步：养殖场生产区的清扫
1. 表面消毒。用2%NaOH全面喷洒生猪饲养栋舍、死猪暂存间、饲料生产及存放间、出猪间/台、场区道路等生产场所，至表面湿润，至少作用30分钟。
2. 污物处理。清除生产区内粪便、垫料、饲料及残渣等杂物，清空粪沟，粪尿池和沼气罐经发酵后清空。将清扫出来的垃圾、粪便等污物，以及可能被污染的饲料和垫料，选择适当位置（尽可能移出场区）进行隔离堆积发酵、深埋或焚烧处理。
3. 冲洗。用清水高压冲洗生猪饲养栋舍、死猪暂存间、饲料生产及存放间、出猪间/台、场区道路等生产区域，确保冲洗无死角。拐角、缝隙等边角部分可用刷子刷洗。严重污染的栋舍可用去污剂浸泡后，高压清水冲洗。 冲洗后，生产区内设施设备、工具上应当无可见污物残留，挡板上无粪渣和其他污染物，产床上无粪便、料块，漏粪地板缝隙无散料和粪渣，料槽死角无剩料残渣，粪沟内无粪便，料管及百叶无灰尘。
4. 晾干。通风透气，晾至表面无明显水滴。
使用热水高压清洗机更好地保护免受非洲猪瘟感染
使用热水高压冲洗，可将清洁效率提升40%以上。使用高达98℃的热水冲刷圈舍设施，包括隔板、过道、挡猪板、隔间，以及扫帚、铁锹等生产工具，可即时杀灭大部分微生物及病原体，同时大幅减少清洁用水干燥时间。冲洗后的污水应当集中收集，并加入适量NaOH等消毒剂进行处理，经平衡酸碱后排放。
使用热水高压冲洗，也可有效遏制啮齿类动物或其他病原体携带者在圈舍内的生存，最小化动物疾病在养殖场内传播的风险。
热水高压清洗的优势
热水高压清洁：相同的压力下，热水高压清洁的效果更佳。除了更佳的油脂蛋白质清洁效果和更快的干燥时间外，高压热水清洗还具有可测量的杀菌效果。调至蒸汽模式，可使用高达155℃的增压蒸汽对舍内外设施进行烫蒸消杀。同时，热水高压清洗可有效降低工作压力、缩短清洗时间和减少清洁剂消毒剂用量，提供了优化清洁和消杀流程的可能性。
使用移动式高压清洗机防范非洲猪瘟
固定式高压清洗机一般安装在特定的设备间，通过预布置的管网输出高压射流，冲洗作业时无需带着高压清洗机穿梭于各个隔离圈舍，避免交叉感染风险。同时固定式高压清洗机一般具备更大的流量和稳定的压力，可支持2-6人同时进行高压冲洗操作，非常适合大型养猪场的高强度场内清洁及消杀作业使用。
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PRRS病毒（猪繁殖和呼吸综合征病毒）是一种影响猪的繁殖和呼吸道的病原体。非洲猪瘟病毒是一种具有极强传染性强的病毒，一旦被感染，很快就会发病，死亡率几乎达到100%，目前还没有可用于预防和治疗的疫苗。但此病毒仅在猪科动物之间传染，并不传人，但人、野生动物及蚊蝇均可携带非洲猪瘟病毒，从而引起生猪大面积感染。
非洲猪瘟感染猪、发病猪、耐过猪及猪肉产品和相关病毒污染物品等都是该病的传染源，感染病毒的钝缘软蜱也是传染源之一。非洲猪瘟的潜伏期一般为5～19天，最长可达21天。高致病性毒株感染后，生猪的发病率多在90%以上，感染猪多在2周内死亡，病死率最高可高达100%。 "
非洲猪瘟以接触传播为主，群内传播速度较快，但群间传播速度较为缓慢。目前，我国出现的病毒株为高致病性毒株。流行病学调查表明，我国非洲猪瘟的主要传播途径是：污染的车辆与人员机械性带毒进入养殖场户、使用餐厨废弃物喂猪、感染的生猪及其产品调运。
运送生猪、饲料、兽药、生活物资等的外来车辆，或去往生猪集散地/交易市场、屠宰场、农贸市场、饲料/兽药店、其他养殖场等高风险场所的本场车辆（生产、生活和办公），未经彻底清洗消毒进入本养殖场，是当前病毒传入的主要途径。
外来人员（生猪贩运/承运人员、保险理赔人员、兽医、技术顾问、兽药/饲料销售人员等）进入本场，本场人员到兽药/饲料店、其他养殖场、屠宰场、农贸市场返回后未更换衣服/鞋并严格消毒，是病毒传入的重要途径。
餐厨废弃物（泔水）。使用餐厨废弃物（泔水）喂猪，或养殖人员接触外部生肉后未经消毒接触生猪，是小型养殖场户病毒传入的主要途径。
引进生猪、精液或配种时，病毒可通过多种方式传入；病毒污染的河流、水源可传播病毒；在病毒高污染地区、养殖密集区，养殖场内的犬、猫、禽和环境中的鼠、蜱、蚊蝇等，以及养殖场周边有野猪活动，可能机械携带病毒并导致病毒传入；使用自配料的养殖场饲料原料被污染；使用成品料的养殖场其饲料中含有猪源成份（肉骨粉、血粉、肠粘膜蛋白粉等），可能导致病毒传入。
若成功实现恢复生产，必须切断以上所有可能的病毒传入途径。
已消灭疫情的养殖场如需恢复生产，必须严格按照以下步骤循序渐进，不可贸然复产，以免疫情反扑，造成更大的损失。
恢复生产步骤：分析上次疫情传入途径、进行病毒再传入风险评估、指定恢复生产计划、彻底清洗消毒、升级改造设施设备、完善生产管理制度、放置哨兵猪、恢复生产；