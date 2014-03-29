酒店入口和大堂

第一印象非常重要。在酒店和餐饮行业尤其如此。干净整洁是客人对酒店的第一印象。众多优秀的酒店和服务提供商都依靠全球市场先行者Karcher实现这个目的。从用于门厅清洗的洗地吸干机，到用于清洁前厅的真空吸尘器，Karcher始终能为您提供合适的清洁系统。