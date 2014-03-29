酒店“智慧清洁”
德国品牌Karcher是世界高性能和清洁标准制定者的代名词。卡赫可为酒店提供完整的清洁体统解决方案。合理的设备配置，前沿的清洁科技，辅以科学的清洁流程体系不仅大大提供酒店清洁效率，降低清洁成本，而且还可以更好的保护酒店固定资产，延长酒店设施（地毯，石材等）使用寿命。
酒店入口和大堂
第一印象非常重要。在酒店和餐饮行业尤其如此。干净整洁是客人对酒店的第一印象。众多优秀的酒店和服务提供商都依靠全球市场先行者Karcher实现这个目的。从用于门厅清洗的洗地吸干机，到用于清洁前厅的真空吸尘器，Karcher始终能为您提供合适的清洁系统。
无绳锂电池电动扫帚非常适合酒店入口和接待区局部清洁，可安静快速拾取硬质地面和地毯上的小颗粒污物。
喷抽式地毯机适用于使用频繁的大堂吧地毯及布艺沙发清洁。轻巧机动，操作简便，清洗后可快速恢复干燥。
客房和浴室
客人第一。客人希望所有区域在任何时候都能够保持干净和安静。因此，用于室内区域的清洗系统必须具有以下特殊的特性：它们必须噪音低，易于运输，采用人体工程学设计，并且即使在很小的空间内也可以使用。这些特点让这些设备更加易于使用，并让操作者更舒适。
直立滚刷吸尘器集成真空吸尘和电动滚刷为一体。可除去地毯纤维根部的灰尘。滚刷的触地压力可无极调节以达到更佳清洁效果。
蒸汽清洗机无需任何化学剂可轻松浴室内的顽固水垢和污渍。双水箱系统让机器可不间断持续工作。喷射流可从热水通过调节逐步过渡到高温蒸汽
典型案例
卡赫的酒店清洁方案在中国有许多典型案例。