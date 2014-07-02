喷抽机 Puzzi 10/1
Puzzi 10/1带地面喷嘴和饰物喷嘴，通过喷抽来清洁地毯和家具装饰物。适用于清洁小型区域。机身上有一体式电源线收纳挂钩和固定装置，用于固定喷枪/吸管。
Puzzi 10/1 带有饰物喷嘴和地面喷嘴，非常适合小到中型区域的清洁，卫生且清洁效果出色。1 bar 喷射压力，喷抽功能确保柔和且深度的清洁织物表面，达到出色的清洁效果。尤其是清洁地毯和家具装饰。窄小的地刷，这台机器非常适合清洁狭窄的空间。灵活的吸嘴，可以将凌乱的区域轻松清洁干净。喷抽机带有一体式电源线收纳挂钩和固定装置，用于固定喷枪/吸管。
特点和好处
令人满意的清洁效果
可拆卸，灵活的二合一水箱
- 清水加注快捷简单
- 污水倾倒简单方便
电源线挂钩
技术说明
技术数据
|理论工作效率 (m²/h)
|20 - 25
|空气流量 (l/s)
|74
|真空度 (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|喷洒量 (l/min)
|1
|喷射压力 (bar)
|1
|清水箱/污水箱 (l)
|10 / 9
|吸水马达功率 (W)
|1250
|功率额定值，泵 (W)
|40
|电压 (V)
|220 / 240
|频率 (Hz)
|50 / 60
|电线长度 (m)
|7,5
|重量,不含附件 (kg)
|10,5
|重量（含包装） (kg)
|16,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- 织物吸头
- 清洁剂: RM 760清洁碇, 2 件
- 喷洒吸管: 2.5 m
- 电源线挂钩
- 地板扒头: 240 mm
- 喷洒吸筒: 1 件
