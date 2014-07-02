Puzzi 10/1 带有饰物喷嘴和地面喷嘴，非常适合小到中型区域的清洁，卫生且清洁效果出色。1 bar 喷射压力，喷抽功能确保柔和且深度的清洁织物表面，达到出色的清洁效果。尤其是清洁地毯和家具装饰。窄小的地刷，这台机器非常适合清洁狭窄的空间。灵活的吸嘴，可以将凌乱的区域轻松清洁干净。喷抽机带有一体式电源线收纳挂钩和固定装置，用于固定喷枪/吸管。