喷抽机 Puzzi 10/1

Puzzi 10/1带地面喷嘴和饰物喷嘴，通过喷抽来清洁地毯和家具装饰物。适用于清洁小型区域。机身上有一体式电源线收纳挂钩和固定装置，用于固定喷枪/吸管。

Puzzi 10/1 带有饰物喷嘴和地面喷嘴，非常适合小到中型区域的清洁，卫生且清洁效果出色。1 bar 喷射压力，喷抽功能确保柔和且深度的清洁织物表面，达到出色的清洁效果。尤其是清洁地毯和家具装饰。窄小的地刷，这台机器非常适合清洁狭窄的空间。灵活的吸嘴，可以将凌乱的区域轻松清洁干净。喷抽机带有一体式电源线收纳挂钩和固定装置，用于固定喷枪/吸管。

特点和好处
令人满意的清洁效果
可拆卸，灵活的二合一水箱
  • 清水加注快捷简单
  • 污水倾倒简单方便
电源线挂钩
技术说明

技术数据

理论工作效率 (m²/h) 20 - 25
空气流量 (l/s) 74
真空度 (mbar/kPa) 254 / 25,4
喷洒量 (l/min) 1
喷射压力 (bar) 1
清水箱/污水箱 (l) 10 / 9
吸水马达功率 (W) 1250
功率额定值，泵 (W) 40
电压 (V) 220 / 240
频率 (Hz) 50 / 60
电线长度 (m) 7,5
重量,不含附件 (kg) 10,5
重量（含包装） (kg) 16,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • 织物吸头
  • 清洁剂: RM 760清洁碇, 2 件
  • 喷洒吸管: 2.5 m
  • 电源线挂钩
  • 地板扒头: 240 mm
  • 喷洒吸筒: 1 件

视频

附件