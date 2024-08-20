专业清洁的需求高标准的工程和质量。Kärcher公司直立式滚刷吸尘器融合了现代技术和独特的产品优势，可以满足专业真空吸尘，清扫和维护保养的全部要求。巧妙地设计每一部分以实现您期望从Kärcher公司获得的高品质：毫无妥协之处。手动调整功能使得您可以设置滚刷为理想的高度，以适合于正被清洁的绒布。如果出于任何原因，滚刷被堵塞，在造成任何伤害前，离心式离合器会切断设备。吸管（ID35圆锥体）适用于出故障区域。Kärcher公司的直立式真空吸尘器配备有一种可拆卸的吸管适用于对天花板，难处理的角落以及其他很难接近的区域进行真空吸尘。可更换的滚刷更换起来轻松简单（滚刷机械磨损后或使用一种更强力的滚刷，它使用红刷头，是可选附件）当设备停止不动时，会启动一个滚刷压力自动释放装置以保持滚刷完好的形状且避免损坏地毯。利用CV30/1可以迅速清洁中面积至大面积的区域。适合用于清洁商店，货品陈列室，办公室，售票大厅，医院，酒店，餐厅，私立疗养院或私人住户，300mm的工作宽度可以很快清洁干净甚至大面积的区域。金属底板确保即使用于困难的专业清洁工作中也能保持长的使用寿命。坚固耐用刷头和机体之间设计有两个接头以承受住连续作业应用中的高弯曲负荷。