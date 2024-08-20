直立式真空吸尘器 CV 30/1 *CN
一种商用的，单电机直立真空吸尘器，具有创新的离心式离合器，300mm的工作宽度，伸展软管和伸缩式管可以清洁，梳理并刷新铺地板的织物/绒布。
专业清洁的需求高标准的工程和质量。Kärcher公司直立式滚刷吸尘器融合了现代技术和独特的产品优势，可以满足专业真空吸尘，清扫和维护保养的全部要求。巧妙地设计每一部分以实现您期望从Kärcher公司获得的高品质：毫无妥协之处。手动调整功能使得您可以设置滚刷为理想的高度，以适合于正被清洁的绒布。如果出于任何原因，滚刷被堵塞，在造成任何伤害前，离心式离合器会切断设备。吸管（ID35圆锥体）适用于出故障区域。Kärcher公司的直立式真空吸尘器配备有一种可拆卸的吸管适用于对天花板，难处理的角落以及其他很难接近的区域进行真空吸尘。可更换的滚刷更换起来轻松简单（滚刷机械磨损后或使用一种更强力的滚刷，它使用红刷头，是可选附件）当设备停止不动时，会启动一个滚刷压力自动释放装置以保持滚刷完好的形状且避免损坏地毯。利用CV30/1可以迅速清洁中面积至大面积的区域。适合用于清洁商店，货品陈列室，办公室，售票大厅，医院，酒店，餐厅，私立疗养院或私人住户，300mm的工作宽度可以很快清洁干净甚至大面积的区域。金属底板确保即使用于困难的专业清洁工作中也能保持长的使用寿命。坚固耐用刷头和机体之间设计有两个接头以承受住连续作业应用中的高弯曲负荷。
特点和好处
灵活的清洁选择
- 可伸缩的吸入软管可以很容易地拆除，这意味着堵塞可以迅速而轻松地拆除
专利离心联轴器
- 延长使用寿命：创新的专利离心联轴器保护整个刷头不过载，从而避免高服务成本
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50
|工作宽度 (cm)
|30
|真空度 (mbar/kPa)
|207 / 20,7
|空气流量 (l/s)
|48
|水箱容积 (l)
|5,5
|标准标称宽度 ( )
|ID 35
|电线长度 (m)
|12
|声压级 (dB(A))
|67
|重量,不含附件 (kg)
|8,6
|重量（含包装） (kg)
|11,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1120 x 310 x 320
Scope of supply
- 缝隙刷
- 织物吸头
- 可拆卸抽吸管
- 螺旋胶质抽吸管
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
- 泡沫过滤器: 1 件
设备
- 高度可调柄
- 安全等级: II
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