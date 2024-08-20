电扫帚 EB 30/1 Li-Ion

Kärcher已经推出电池驱动型商用电动扫把EB 30/1 Li-Ion。 凭借滚刷和尘箱设计，这款新开发的产品同时具备了扫帚和簸箕的功能。 在工作时间内，它能快速、可靠而安静地（56 dB/A）地完成硬质地面和地毯的清扫工作。

EB 30/1 Li-Ion具有脚踏式开关。高度仅为90 mm，这款设备相当扁平，能够轻易清扫散热器和家具距地面的狭窄空间。它能清扫直径仅为2 mm的松软灰尘。这款可伸缩电动扫帚具有按动式推柄，可按照操作者的身高调节推柄高度，同时还具有一个万向接头，因此电动扫帚可以往任意方向移动。不使用时，可以直立上锁。高强的镍镉电池在充电之前，可以清扫地毯约30分钟，清扫硬地板45分钟。使用可选的快速充电器，充电时间可从3小时缩短为90分钟。在机器使用过程中随时可以更换电池，不会中断工作。更换电池或拆装滚刷无需工具。缠绕在刷子上的毛发，可通过沿着专门设计的凹槽用刀剪去。

特点和好处
电扫帚 EB 30/1 Li-Ion: 便于更换电池
便于更换电池
电扫帚 EB 30/1 Li-Ion: 无需工具可更换刷子
无需工具可更换刷子
无需工具即可拆卸滚刷，方便清洁
电扫帚 EB 30/1 Li-Ion: 快速充电器
快速充电器
尘盒易于拆卸和更换
  • 快速排空垃圾，无需接触污垢
技术说明

技术数据

工作宽度 (mm) 300
水箱容积 (l) 1
声压级 (dB(A)) 56
输出功率 (A) 1,8
充电器电源 (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
电池类型 锂电池
电压 (V) 7,2
电池容量 (2,5 Ah)
在硬地面上电池运行时间 (min) 51
在地毯上电池运行时间 (min) 41
重量,不含附件 (kg) 2,8
重量（含包装） (kg) 3,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 250 x 300 x 1340

Scope of supply

  • 快速充电器，BC 1/1.8
  • 标准刷滚
  • 收缩式扫帚，带柄
  • 尘桶

