电扫帚 EB 30/1 Li-Ion
Kärcher已经推出电池驱动型商用电动扫把EB 30/1 Li-Ion。 凭借滚刷和尘箱设计，这款新开发的产品同时具备了扫帚和簸箕的功能。 在工作时间内，它能快速、可靠而安静地（56 dB/A）地完成硬质地面和地毯的清扫工作。
EB 30/1 Li-Ion具有脚踏式开关。高度仅为90 mm，这款设备相当扁平，能够轻易清扫散热器和家具距地面的狭窄空间。它能清扫直径仅为2 mm的松软灰尘。这款可伸缩电动扫帚具有按动式推柄，可按照操作者的身高调节推柄高度，同时还具有一个万向接头，因此电动扫帚可以往任意方向移动。不使用时，可以直立上锁。高强的镍镉电池在充电之前，可以清扫地毯约30分钟，清扫硬地板45分钟。使用可选的快速充电器，充电时间可从3小时缩短为90分钟。在机器使用过程中随时可以更换电池，不会中断工作。更换电池或拆装滚刷无需工具。缠绕在刷子上的毛发，可通过沿着专门设计的凹槽用刀剪去。
特点和好处
便于更换电池
无需工具可更换刷子无需工具即可拆卸滚刷，方便清洁
快速充电器
尘盒易于拆卸和更换
- 快速排空垃圾，无需接触污垢
技术说明
技术数据
|工作宽度 (mm)
|300
|水箱容积 (l)
|1
|声压级 (dB(A))
|56
|输出功率 (A)
|1,8
|充电器电源 (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|电池类型
|锂电池
|电压 (V)
|7,2
|电池容量
|(2,5 Ah)
|在硬地面上电池运行时间 (min)
|51
|在地毯上电池运行时间 (min)
|41
|重量,不含附件 (kg)
|2,8
|重量（含包装） (kg)
|3,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- 快速充电器，BC 1/1.8
- 标准刷滚
- 收缩式扫帚，带柄
- 尘桶
视频