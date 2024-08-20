EB 30/1 Li-Ion具有脚踏式开关。高度仅为90 mm，这款设备相当扁平，能够轻易清扫散热器和家具距地面的狭窄空间。它能清扫直径仅为2 mm的松软灰尘。这款可伸缩电动扫帚具有按动式推柄，可按照操作者的身高调节推柄高度，同时还具有一个万向接头，因此电动扫帚可以往任意方向移动。不使用时，可以直立上锁。高强的镍镉电池在充电之前，可以清扫地毯约30分钟，清扫硬地板45分钟。使用可选的快速充电器，充电时间可从3小时缩短为90分钟。在机器使用过程中随时可以更换电池，不会中断工作。更换电池或拆装滚刷无需工具。缠绕在刷子上的毛发，可通过沿着专门设计的凹槽用刀剪去。