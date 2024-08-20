SG 4/4 是紧凑和健壮的蒸汽清洗机，提供杰出的清洁能力和消毒能力。归因于4巴的蒸汽压力，能达到更佳的清洗效果。连续蒸汽流量控制和VapoHydro功能(连续调节蒸汽饱和度)意味着机器可以完全适应任何清洁任务。双水箱系统可以在任何时候被填充,并确保快速加热时间以及不间断操作。温度指示器也有助于确保更佳的清洗效果。这台机器是极其多才多艺的,清理不使用化学物质。广泛的设备包包含两个地板清洁喷嘴（磨料和卫生清洁),一个集成存储配件的隔间节省存储空间用于存储一个集成的绳钩和一个吸入管。