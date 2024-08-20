蒸汽机 SG 4/4
紧凑型SG 4/4 蒸汽清洗机达到4巴蒸汽压力。与强大的实验室中蒸汽压力。采用连续蒸汽流量控制和VapoHydro功能，可以不使用化学物质就可以达到令人满意的清洗结果。
SG 4/4 是紧凑和健壮的蒸汽清洗机，提供杰出的清洁能力和消毒能力。归因于4巴的蒸汽压力，能达到更佳的清洗效果。连续蒸汽流量控制和VapoHydro功能(连续调节蒸汽饱和度)意味着机器可以完全适应任何清洁任务。双水箱系统可以在任何时候被填充,并确保快速加热时间以及不间断操作。温度指示器也有助于确保更佳的清洗效果。这台机器是极其多才多艺的,清理不使用化学物质。广泛的设备包包含两个地板清洁喷嘴（磨料和卫生清洁),一个集成存储配件的隔间节省存储空间用于存储一个集成的绳钩和一个吸入管。
特点和好处
经认证的高效消毒经外部实验室验证符合EN 16615的表面消毒标准 有效谱杀细菌、病毒包括包膜病毒 试验菌种：毛肠球菌、MVA、鼠诺如病毒、腺病毒
无化学品消毒资源友好，无残留，仅用水清洗 最大限度地防止多重耐药细菌的发展 表面友好清洁无化学品
双水箱系统清水箱可持续灌注，因为燃烧炉和水箱是分开的 由于每次只加热整体容量的一部分，所以只需很少的时间就能持续保持蒸汽模式 SG 4/4总容量超过4升，可长时间使用而不必重新灌注
VapoHydro
- 有了VapoHydro，可根据清洁任务不受限地调节蒸汽温位
- 除蒸汽压力外，饱和状态可在全蒸汽和热水之间自由调节
- 采用热水喷射，即使顽固污渍也能被迅速有效瓦解
附件存储仓
- 整体式存储仓能存储多种附件
- 特殊的小部件总是安全存储，不会丢失
- 甚至管子也能存储在设备背面
技术说明
技术数据
|锅炉容量 (l)
|2,4
|箱容量 (l)
|2
|蒸气压力 (bar)
|max. 4
|热功率 (W)
|2300
|加热时间 (min)
|9
|锅炉温度 (°C)
|max. 145
|电线长度 (m)
|7,5
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|重量,不含附件 (kg)
|8
|重量（含包装） (kg)
|11,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- 蒸汽管数量: 2 件
- 蒸汽管长度: 505 mm
- 附有喷射枪的蒸气管: 2 m
- 蒸气吸筒: 2 件
设备
- 人机工学提手
- 电动喷头
- 圆刷-黑色: 1 件
- vapohydro水功能
视频
应用领域
- 用途广泛，可用于卫生要求高的场所