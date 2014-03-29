毫不费力地清除粗糙颗粒污染物

无论是室内还是室外，功能强大的Kärcher扫地机和真空扫地机都能够理想地清扫建筑工地、公司工厂和仓库等区域。不管是建筑的全部清洗还是快速的临时性清洗任务。从后操作式的紧凑型设备到大容量的驾驶式设备，Kärcher为您提供所需的一切，包括轻型、人体工程学设计和高效的地板清洗。由于采用了简单的操作方式和低维护需求技术，这些设备可以立刻投入使用并清除大量灰尘。更好的是，您只需按下开始按钮就可以实现如此卓越的清洗效果。