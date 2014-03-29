建筑业
停止制造灰尘。 坚固，耐用和高效 - 您可以依靠Kärcher创新的清洁设备实现这个目标。在清除贸易和建筑行业的各种灰尘方面，可靠、高效的设备非常关键。不管是清洗车辆、设备、外观或地板，Kärcher高效解决方案都能够满足您的需要。易于使用，功能强大，且适用于困难的清洗任务。Kärcher优秀的技术让执行清洁任务更快且更容易。因为在一天的辛苦之后，收工时的清洁工作应当毫不费力。
毫不费力地清除顽固污垢。
如果污垢非常顽固，那么高压清洗就可以大显身手了。Kärcher热水和冷水高压清洗机能够清除顽固的污垢沉积，包括灰尘、染料甚至混凝土等任何污垢。通过高达350 bar的压力，建筑的外观、地板和设备都可以被快速且高效地清洗。高压清洗机可以非常便捷地执行清洗任务，并在在一些场合甚至可以不使用清洁剂。各种喷头附件提高了设备的通用性，可广泛应用于各种应用。这些特性结合高耐用性和坚固性让Kärcher设备成为一种可以使用多年的投资设施。
清洁工作
保护您的投资，并让设备投资运行多年。清除工作场所、零部件和设备上的灰尘、污垢或其它顽固残留物。Kärcher冷水高压清洗机让这项工作变得快速且容易。
建筑外观清洗
快速且强力地清除污垢，并且不会损坏建筑结构。各种水压和水量调节可适用任何表面的清洗任务。
地板清洗
使用冷水高压清洗机可以容易且高效地清除地板上的残留物。使用集成了吸入设备的FR 30 ME附件可实现10倍的区域清洗性能，相比于传统设备，清洗速度更快，效率更高。
对松散污垢有显著的清洗效果
Kärcher干湿两用真空吸尘器是清除松散残留物和颗粒的合适工具。不管是紧凑操作型还是大容量型设备，干湿两用真空吸尘器都可以吸入所有类型的废物：从细粉尘到粗尘土，从液体到润滑油。通过超强的吸力和高达100升的废物容量，它可以快速地处理任何清洁任务。设备容器中的液体可通过标准配置的排放软管简单地排放。这些坚固耐用的设备设计用于恶劣的工作条件，一些实用的细节设计可满足特定的需求。例如，自动过滤器清洗系统可确保设备不中断地持续使用。
无尘工作
不管是砂磨、铣削还是钻孔，使用Kärcher设备可以将产生的粉尘立刻吸入设备中。您的清洁工具可以与加工设备直接相连，甚至可以与加工设备的启动/停止功能联动使用。标准的防静电系统可确保更高的安全性。
干式吸尘
灰尘、切屑或泥土无处遁逃：通过多达三个的强吸力涡轮和高达235 mbar的真空度，每个颗粒都可以被吸入的无影无踪。创新的过滤器技术确保了始终如一的强吸力。
湿式吸尘
通过Eco过滤系统，您可以在干式和湿式吸尘之间切换而无需更换过滤器或者终端清洁过程。另一个优点是用户可以方便地接触到主过滤器，从而让维护工作快速和简单。
毫不费力地清除粗糙颗粒污染物
无论是室内还是室外，功能强大的Kärcher扫地机和真空扫地机都能够理想地清扫建筑工地、公司工厂和仓库等区域。不管是建筑的全部清洗还是快速的临时性清洗任务。从后操作式的紧凑型设备到大容量的驾驶式设备，Kärcher为您提供所需的一切，包括轻型、人体工程学设计和高效的地板清洗。由于采用了简单的操作方式和低维护需求技术，这些设备可以立刻投入使用并清除大量灰尘。更好的是，您只需按下开始按钮就可以实现如此卓越的清洗效果。
使用经济
查看如何经济地清洁区域面积、污垢的量和清洁频率具有决定性作用我们非常乐意帮您寻找更适用的选项。
户外
通过易于操作、工作时间长以及大功率等特性，Kärcher设备让户外清扫更有效率。它们也非常易于维护，因为不使用工具就可以方便地更换过滤器和滚筒刷。
室内
为了效率更高地清洁仓库或快速地临时清洁建筑工地：Kärcher扫地机的机动性、易于使用和可调节主扫滚筒让它始终能够取得卓越的清扫效果。
对于许多类型的污垢，只有更大的力量才能将其清除。
这一点毋庸置疑：Kärcher可以为困难的任务提供更佳的设备。例如，使用高达2500 bar压力的超高压清洗机可以毫不费力地清除顽固的污垢。在这种力量下，它们甚至可用于粗化混凝土和暴露钢筋。当使用了Kärcher安全真空装置时，任何危险或爆炸粉尘都不存在。使用先进的干冰喷磨机可以温和并高效地清洁甚至最敏感的表面。您可以自己亲见：不管您的要求是非常安全、超高压力还是清洁表面非常敏感，Kärcher都能为您提供合适的解决方案。
让混凝土翻新变得简单
简单、高效的表面处理方法。不管是粗化新的混凝土还是清除旧涂层或厚的沥青层，使用最高可达2500 bar压力的冷水超高压清洗机（压力取决于具体型号）都可以立刻完成任务
毫不费力地清除顽固污垢
干冰喷磨机不仅可以温和地清除机器上的油液、油脂和树脂，而且可以在建筑外观清洗中快速、有效地清除涂料颗粒。这一切都不会损坏结构，不使用额外的清洁剂，并且不会有废水残留。
危险粉尘
安全地清除危险物质：石棉、木炭、镍、焦油和霉菌等对健康有害的物质。Kärcher安全真空清洁系统理想适用于处理各种类型的危险物质，并满足工业领域的所有安全标准。