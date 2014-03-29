零售业

助您成功的系统。 在零售业，卫生和清洁是迈向成功的关键因素。明显的干净和整洁深受客户的重视，不管他们是否已经意识到这一点，这些因素都将在客户做出最终购买决定中扮演着重要角色。Kärcher能够为所有工作区域和地板覆盖物提供合适、高效和具有成本效益的清洁解决方案：Kärcher系统 - 一系列完美定制设备、附件和清洁剂。一系列现代服务提升了我们系统的专业化水平，从租约/金融服务、维护和维修，到综合性清洁管理服务，保证了清洁水平并符合卫生标准。Kärcher，清洁系统的全球市场领导者。