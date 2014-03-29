零售业
助您成功的系统。 在零售业，卫生和清洁是迈向成功的关键因素。明显的干净和整洁深受客户的重视，不管他们是否已经意识到这一点，这些因素都将在客户做出最终购买决定中扮演着重要角色。Kärcher能够为所有工作区域和地板覆盖物提供合适、高效和具有成本效益的清洁解决方案：Kärcher系统 - 一系列完美定制设备、附件和清洁剂。一系列现代服务提升了我们系统的专业化水平，从租约/金融服务、维护和维修，到综合性清洁管理服务，保证了清洁水平并符合卫生标准。Kärcher，清洁系统的全球市场领导者。
清洁和安全性：一直非常重要。
客户始终第一，他们希望所有区域在所有时间都能够保持高卫生标准。因此，用于清洁客户区的清洁系统必须具有某些特别的特征。它们必须安静、不显眼、易于移动、符合人体工程学设计并能够在狭小空间内使用。Kärcher高质量清洁设备的组合可以非常容易地完成所有任务。
适用于大型清洁任务
B 140 R*驾驶式洗地吸干机的大容量使其理想适用于大型商场、购物中心和仓库。根据使用的区域，这种设备可配置盘刷(BD 140 R)或滚刷(BR 140 R)，工作宽度为30至120 cm。创新的EASY易操作概念确保了设备在任何地方都能够简单地使用。
确保清洁性
灵活且静音的B 40 C/W* 提供了最佳的清洁效果，即使在白天期间需要清洁地板。
轻微的清扫感觉
创新的KM 35/5 C小型扫地机可提供舒适且有效的清洁效果。理想适用于小型区域，如入口或购物车存放处。
功能非常强大
T 15/1干式真空吸尘器是同类产品中最静音的设备，理想适用于在营业时间执行清洁任务。
视野清晰地高效清洁
BD 50/40 RS 站立式洗地吸干机（盘刷）和BR 55/40 RS（滚刷）操作简单且具有极佳的视角。这种型号产品非常易于安装和拆卸，在需要摆脱挡道的障碍物时非常节约时间和精力。
适用于入口、出口和走道的Kärcher产品
卫生：只有最好的系统才能实现
在加工区及对客户开发的区域，搬运食物需要符合严格的卫生规范。更严格的新标准，如HACCP食品安全管理体系、欧洲标准ISO和IFS国际食品标准、英国BRC食品安全全球标准或美国FDA规范，对设备和整体解决方案提出了更高的卫生要求。Kärcher系统，包括设备、附件和独自开发和生产的清洁剂，确保了所有液体和干式清洁应用都可以符合最高的技术标准。
定制化的性能
紧凑的固定式高压装置完美适用于这种特殊任务。在卫生性非常关键的食品行业，适用的清洁产品范围涵盖了每种类型的清洁应用。
极其清洁，极其快速
HDS紧凑型高压清洗机采用了经过实践检验且坚固耐用的技术，拥有无与伦比的使用成本，且操作非常简单。让污垢遁于无形，对环境和操作者非常友好：在eco!efficiency模式下，使用60°C的热水可节约20%的燃料。慢跑原理人体工学手柄让它能够快速、容易地移动。
不加热的高压清洗机
通过可调节的压力设置（从20 bar起），功能强大的HD 10/15-4 Cage Food高压清洗机可理想适用于食品准备区，是预清洗、消毒和中和任务的理想解决方案。
简单地清洁
BR 40/10 C Adv紧凑型洗地吸干机是一种通用型设备，可用于任何需要清洗地板且抽除污水的应用。
快速和有效
BR 30/4洗地吸干机可彻底但温和地清洗小型公寓和肮脏的地面。它可以同步吸干污水，这意味着地板可以立即安全地投入使用。它还完美适用于在营业期间执行临时性清洗任务。
适用于新鲜食品区和柜台区的Kärcher产品
先进的技术。
现代生活有其独有的节奏。现在，店铺经常昼夜不停地营业。在购物时，无论何时和以何种方式，他们都更喜欢友好布置的店铺。这就是为什么店铺设计师开发一种基于消费者节奏的动态布局系统的原因。他们使用现代化的材料为实现这个难以置信的设计目标创造了条件。然而，这种技术对清洗材料提出了全新的挑战。Kärcher通过创新和高效的清洁产品可完美地应对这种挑战。Kärcher系统：精选的设备、附件和清洁剂。
新鲜的食物
水是生命之源。它可以让人保持活力与健康。研究表明，当客户能够在舒适和放松的环境下停下脚步并享受一杯由Kärcher饮水机提供的新鲜饮用水时，他们会对购物有全新的体验。这种服务的价值远远超过付出的成本。
好无止境：自动扶梯清洗机
如果没有专用设备，自动扶梯非常难以清洗。Kärcher自动扶梯清洗机是一种具有成本效益且高效的解决方案。定期使用自动扶梯清洗机和Kärcher专业配方的清洁剂可保持自动扶梯的清洁和安全。
购物中心
驾驶式洗地吸干机完美适用于清洗和维护购物中心的公共区域。用户友好的EASY Operation易用概念让您能够时刻实现所需的清洁水平。
适用于收银台区域的Kärcher产品
适用于非食品区、服务区和服装区的Kärcher产品
保证储藏区和后续工作的卫生。
在食品行业，储藏区的卫生是保证食品全面卫生的重要组成部分。在这个区域，敏感的商品经常被带进、包装和储存，或者拿出储藏区，重新包装或拆开包装并运输至食品部门。即使在这些区域，Kärcher系统依然能够确保符合严格的卫生标准和法律规范。精选的清洁设备、附件和清洁剂可快速、简单且具有成本效益地完成清洁任务。
全负荷
到达和出发，装载和卸载 - 装载区一直都处于使用状态，这导致了许多积尘。Kärcher高压清洗机可以立刻清除这些污垢。高压水流喷射能够非常容易地清除甚至最顽固的污垢，深入地清洗每个细小的角落，并能够快速地完成清洁任务。
100%干净
紧凑的KM 75/40 W扫地机能够彻底且有效地清洗严重拥堵和难以接触的储藏区。它的吸尘功能还能够将扬尘的程度降到最低。EASY Operation易用设计理念确保了即使毫无经验的用户也能够毫无障碍地使用这种设备。
持续清除干湿污垢
NT 65/2 AP干湿两用真空吸尘器拥有长时间无中断使用的恒定吸力：两台强大的涡轮机，一套专利保护的过滤器系统，半自动化的过滤器清洗系统和一个大容量的容器。
完美地清扫托盘运输路径
清洁的路径是保证安全运输托盘的必要条件。路径表面的污垢可中断整个物流流程。Kärcher扫地机能够完美地保证运输路径始终保持清洁。它们不仅快速和高效，还非常易于使用。
正确的道路
符合严格的卫生标准要求用户选择合适的设备和执行专业的清洁计划以确保细菌、病毒和真菌毫无立足之地。基于这个原因，Kärcher提供了广泛的清洁设备和专用消毒剂和清洁剂。Kärcher系统：完整的一站式解决方案。
恒定的性能，毫不投机取巧
Kärcher全液压驾驶式扫地机装备精良，可深入清洗每个角落。它们提供多种驱动类型，用户可根据具体的使用要求进行选择：柴油机、汽油机或电池驱动。
适用于储藏区的Kärcher产品
完美的户外清扫机。
第一印象非常重要。特别是公司的户外区域，它不仅具有广告作用，还向外界展示了您的业务。此外，您还需要将入口附近的肮脏程度降到最低以防止污垢被带进室内，同时还要保持装载区和小路的清洁。这些污垢包括树叶、道路灰尘以及破碎托盘等粗糙碎片。
即刻完成大面积清洁任务
为了能够短时高效地清洁大面积的户外区域，您需要一台功能强大且非常灵活的扫地机，它必须拥有低能耗、大容量容器和大量的附件。
干净。喷射。喷洒
冬季所需的专业产品：宽100cm的扫雪机，带有液压驱动可旋转式喷雪槽和液压驱动可调式掷雪距离。可配合后置式砂砾或盐喷洒器使用。
强大，人体工程学设计和高效
Kärcher扫雪机能够快速、高效地清除道路和公共区域的积雪。这种设备拥有五档或六档前进速度和两档倒车速度，并配备了一个两级螺旋钻，可适应任何空间需求。
室内和户外均具有久经证明的性能
KM 70/20 C手动扫地机可实现毫无灰尘的清扫效果，并且相比于传统扫帚，它的清扫速度快7倍 - 室内和户外均可使用。
让污垢遁于无形 - 易于使用
您是否需要清洗多层停车场？这些地方正是BR 100/250 R等极其坚固耐用型洗地吸干机大发神威的地方。
适用于户外区域和绿化空间的Kärcher产品
适用于停车场和地下停车场的Kärcher产品
有效且高效的办公区域清洗
在食品加工行业，清洁和卫生最为重要。靠近生产线的行政区域是特别敏感且区域，如办公室、用于生产线控制的电脑机房、或卫生设施。这里的清洁任务是尽可能减少灰尘和污垢在生产区域与行政区域之间传播。
一流的大面积清洗性能
创新的BRC系列产品结合了喷抽技术和刷头机械清洗的优点，是短时间大面积清洗任务的理想选择。
专业用途质量的干式真空吸尘器
创新的T 10/1 Adv真空吸尘器是与专业保洁业共同开发的产品，它拥有很强的吸力，并采用了5级过滤器系统，其中包括三层绒布过滤包、一个永久式主过滤器和一个电机保护过滤器。高效空气过滤器的滤筒可以翻新。
清除深入织物内部的污垢
铺地毯的廊道和办公室需要定期进行深度清洗，Kärcher直立式滚刷型真空清洗机能够理想地完成这项任务。
移动式清洗机
Kärcher喷抽清洗机适用于清洗所有类型的纺织品表面：地板覆盖物、软垫家具、办公椅以及车辆座椅等。方便的移动式Puzzi系列喷抽清洗机功能强大且坚固耐用，并且配合广泛的附件可用于多种应用。