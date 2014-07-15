机器采用直立式设计，和直立式吸尘器一样便于操纵。与拖把相比，与地板的接触压力更高，清洗力量更强。刷子的转速为每分钟1500转。机器可以向前和向后抽吸。对于粘性很强的污渍，可以通过踏板抬高刷吸耙高度来加强持续的对地面接触力。