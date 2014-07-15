洗地吸干机 BR 30/4 C Ep
BR 30/4 洗地吸干机非常紧凑，重量很轻（11.5公斤）。这是一款创新性高效率，对手动清洁方式的替代机型，适合清洗工作面积为20到200平方米的区域。清洗后，地板立刻干燥。非常适合清洗小商店、餐馆、加油站、超市、厕所、酒店和快餐店。另外，还可以与大型洗地吸干机同时使用，作为一种补充。
机器采用直立式设计，和直立式吸尘器一样便于操纵。与拖把相比，与地板的接触压力更高，清洗力量更强。刷子的转速为每分钟1500转。机器可以向前和向后抽吸。对于粘性很强的污渍，可以通过踏板抬高刷吸耙高度来加强持续的对地面接触力。
特点和好处
高速辊轮刷
- 接触压力比手动清洗高
- 辊轮刷还可以清洗结构式表面和接缝。
- 辊轮有助于向前运动，以便清洗。
立刻干燥
- 采用软质橡胶刷，可以向后和向前清除水分。
- 清洗后，可以立刻使用地板。
- 可以通过踏板关闭抽吸，以便进行强效清洗。
在设施之外吸尘
- 可以通过踏板关闭吸尘。
- 可以使用洗涤剂，然后吸尘，实现深度清洗。
液箱可以拆洗
- 设有轻便式清水箱，可以拆卸下来，在小型水池处补水。
- 脏水箱可以单独拆卸下来，倒入水池中。
- 水箱可以单独拆卸，也可以一起拆卸。设有把手，便于运输。
技术说明
技术数据
|驱动类型
|操作面板
|牵引驱动
|通过刷子旋转前进
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|300
|抽吸工作宽度 (mm)
|300
|清水箱/污水箱 (l)
|4 / 4
|理论工作面积 (m²/h)
|200
|实际工作面积 (m²/h)
|130
|主刷转速 (rpm)
|1450
|主刷触地压力 (g/cm²)
|100
|耗水量 (l/min)
|0,3
|声压级 (dB(A))
|max. 72
|电压 (V)
|220 / 240
|频率 (Hz)
|50 / 60
|额定功率 (W)
|820
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- 滚刷: 1 件
- 防滑轮
- 双吸扒: 1 件
设备
- 双水箱系统
- 操作面板
