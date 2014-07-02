自动扶梯清洁机 BR 47/35 Esc Ep
这款机器用于扶梯和传送带的基本维护清洁，每小时可清洁2-3部扶梯/传送带。
BR 47/35 Esc 可在扶梯或传送带运行时使用、进行清洁。将机器放置在扶梯底层。特殊的喷嘴将清洗剂溶液喷洒在洗地刷上，然后清洗踏面（机器必须搬离踏面）。真空吸除在同一操作中产生的脏洗地水。在清洗过程中，集电刷将清洗剂溶液传送给抽吸喷嘴。刷头的独有形状和中央有刷电机使刷子可以触及和清洗踏面上外围的凹槽。刷头中间的定中木可保证清洁过程中机器的对准踏面。BR 47/35 esc适合各种厂家的扶梯和传送带。供应4套不同的梳齿型吸头，适合大部分应用。它们能够伸入踏面凹槽中，在机器和踏面之间形成密闭通道以便高效清洁。
特点和好处
出色的抽吸功能
- 用過的水由2部強勁的抽吸風機和4根直吸管及匹配的梳齒型吸頭，吸回到機器中。
- 防止水滴落到扶梯軸上。
適合扶手電梯
- 進入扶梯踏面凹槽的梳齒型吸頭，進行必要的吸塵。
- 不同的梳齒型吸頭適合不同類型的扶梯。這確保有效吸除扶梯中的潮氣。
操作期間，輕松站立在機器後面
- 操作簡便。
無需工具可更換刷子和梳子
- 當液箱為空時，無需工具即可更換刷子和梳齒型吸頭。
在扶梯上刷頭下降
- 安全搬運
高品質
- 高品質組件將維護量降至更低
無振動
- 更加舒適
強勁的抽吸風機
- 高的抽吸功能。用過的水通過4根直吸管和匹配的梳齒型吸頭吸回到機器中。
短刷頭
- 通用型。也適合清潔扶梯，須在上升了1½個台階後開始清潔。
技术说明
技术数据
|驱动类型
|操作面板
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|470
|清水箱/污水箱 (l)
|35 / 35
|主刷转速 (rpm)
|870 - 1090
|耗水量 (l/min)
|max. 1
|声压级 (dB(A))
|75
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- 清洗刷
- 地板刷
- 操作面板
设备
- 抽吸电机: 800 W
视频