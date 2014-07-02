BR 47/35 Esc 可在扶梯或传送带运行时使用、进行清洁。将机器放置在扶梯底层。特殊的喷嘴将清洗剂溶液喷洒在洗地刷上，然后清洗踏面（机器必须搬离踏面）。真空吸除在同一操作中产生的脏洗地水。在清洗过程中，集电刷将清洗剂溶液传送给抽吸喷嘴。刷头的独有形状和中央有刷电机使刷子可以触及和清洗踏面上外围的凹槽。刷头中间的定中木可保证清洁过程中机器的对准踏面。BR 47/35 esc适合各种厂家的扶梯和传送带。供应4套不同的梳齿型吸头，适合大部分应用。它们能够伸入踏面凹槽中，在机器和踏面之间形成密闭通道以便高效清洁。