运输行业
实现清洁的工作环境。 物流都是关于安排时间与精确协调的活动。必需的储存区、车辆和办公室清洗工作不能与物流时间安排冲突。清洗解决方案不仅不会成为一种额外的负担，而且能够快速且高效地完成这项任务。在这方面，Kärcher可为您提供高性能的清洁系统、可靠的建议和高效的服务，帮助您实现干净的工作环境。
紧凑空间内的安全性
安全地清洗狭窄走廊和高货架，对于Kärcher来说，一切都不是问题。紧凑的设备确保了更佳机动性，座舱提供了必要的安全性。高达12,000 m²/h 的区域清洗性能，大电池容量延长了设备的不间断运行时间。
输送机系统
输送机系统会不间断地运行，因此也会不断地沾染污染物。不管是包装材料、密封纸还是容器中的砂砾。Kärcher清洁电气设备，例如紧凑型干湿两用真空吸尘器或后操作式真空扫地机或扫地吸干机，能够快速地清除所有污垢而不需中断运行。
冷藏
敏感的卫生区域需要更佳的咨询服务和详细的清洁计划。因为细菌、病毒和真菌无所不在。考虑到这个原因，Kärcher可为您提供合适的清洁剂和消毒剂。为您提供一站式解决方案。
卓越的大面积清洁性能
户外区域不仅会遭受日常工作运营导致的污垢，而且还会受到环境的影响。使用功能强大的Kärcher设备可以容易地清除车辆上的污垢沉积物、泥土、灰尘和雨雪。驾驶式扫地机的区域清扫性能可达 23,520 m²/ h，可以毫不费力地清扫几乎所有区域，通过高压清洗机和高达1300 升/小时的水流量甚至可以快速地清除顽固的污垢。
户外区域
在大面积区域，清洁性对于保障安全性来说非常重要。连续的物料搬运和环境影响要求快速且有效的清洗解决方案。通过Kärcher驾驶式设备的大面积清洗性能，用户可以毫不费力地清洗大面积户外区域和储存区，无需中断或延迟日常的物流流程。在砍伐木材的地方必然有各种木材碎片。甚至在木材堆置场和钢结构仓库中，使用Kärcher真空扫地机可以快速地清除日常工作的残留物。驾驶式设备理想适用于清洗大面积区域，而手推式设备适用于局部区域。使用大容量工业吸尘器可以安全地清除危险的粉尘。
托盘仓库
当需要快速和安全地运输托盘时，清洁非常重要。因为灰尘会妨碍日常运营。Kärcher扫地机理想适用于保持户外储存区干净整洁。清洁工作快速、高效且便捷。
装载坡台
进站和出站，装载和卸载 - 装载区始终处于使用状态。在这里每天都会积累污垢。Kärcher高压清洗机是适用于这个领域的合适解决方案。它可以容易地清除顽固残留物，深入紧凑角落并快速清洗。
强大的性能适用于所有类型的商业车辆
干净的车队 - 保持前进Kärcher提供用于快速、容易和高效地清洗商用车辆的最佳系统，例如，Kärcher TB洗车台：车辆清洗吞吐量大的龙门式洗车台。Kärcher提供移动式单刷洗车台、合适的清洁剂和节约成本的污水处理系统。Kärcher可以容易地满足所有用户需求。
经济高效地清洗大型车队
用于定期维护各种商用车辆的洗车台。易于操作的模块化和可靠技术Kärcher TB洗车台 - 快速，彻底，高效。
让小型车队更具盈利能力
简单，快速和经济：RBS 6000移动式单刷洗车台。环绕车辆移动，旋转刷可以有效地清除所有污垢。
令人满意的清洁效果
清洗难以触及的区域：Kärcher高压清洗机非常理想的适用于清洗轮罩拱、车辆底盘、以及驾驶室与拖车之间的空间。
适用于每种应用的合适附件
使用旋转清洗刷等Kärcher附件实现更好的效果。在水蒸气的作用下，它可以温和地清除所有表面的细粉尘和煤尘。
按计划清洁办公区域
Kärcher提供合适的办公区域清洁解决方案：从深度清洗到地面抛光。如果您正在寻找一种易于使用、低噪音且安全的设备，Kärcher可满足您的这些需求。广泛的附件扩大应用的范围。ECO!Cleaning是专业人员的选择。一种用于实现更佳建筑清洗流程的完整系统。
创新的BRC系列产品
从临时性表面清洗到强力地深度清洗纺织品覆盖物：Kärcher为您提供一站式服务。
如同专业人士一般进行干式真空清洁
这种专业用途系列产品是与专业保洁业共同开发的，它具有强吸力的优点，并采用了五级过滤器系统。
Eco!Cleaning和相配的清洁剂
专为清洗建筑设施的产品：提高生产力，降低成本并保护环境。Kärcher清洁剂理想适用于不损坏表面地执行清洁任务。
清除深入织物内部的污垢
理想适用于清洁铺有地毯的走廊和办公区。
移动式喷抽清洗机
易于使用、坚固耐用和功能强大的地毯清洗机配合广泛的附件可执行无数的清洗任务。