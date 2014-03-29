户外区域

在大面积区域，清洁性对于保障安全性来说非常重要。连续的物料搬运和环境影响要求快速且有效的清洗解决方案。通过Kärcher驾驶式设备的大面积清洗性能，用户可以毫不费力地清洗大面积户外区域和储存区，无需中断或延迟日常的物流流程。在砍伐木材的地方必然有各种木材碎片。甚至在木材堆置场和钢结构仓库中，使用Kärcher真空扫地机可以快速地清除日常工作的残留物。驾驶式设备理想适用于清洗大面积区域，而手推式设备适用于局部区域。使用大容量工业吸尘器可以安全地清除危险的粉尘。