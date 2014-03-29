专业保洁业
合作取得共赢 现在的市场趋势是地方当局将清洁任务外包给专业的清洁公司。因此，清洁服务提供商的前景是光明的，但他们也面临许多挑战，如动态竞争、成本上升的压力、以及清洁任务中新活动和新清洁流程的压力。好的清洁表现并能够保证公司的成功。高效、可持续性、更佳的管理和强大且可靠的合作伙伴成为他们成功的决定性因素。作为全球清洁技术的市场先行者，Kärcher是您理想的合作伙伴。
为每种类型的地板覆盖物提供合适的解决方案。
地板覆盖物可能会有所不同，但任务目标却相同：更好地清洁和护理所有硬质或有弹性地板覆盖物。Kärcher系统可以为各种应用提供更佳的解决方案，包括深度清洗、维护性清洗、护理各种类型的地板覆盖物-干或湿、以及通过机器或通过手动清洗设备。并提供理想设计的附件和合适配方的清洁剂。其结果是在区域的中央和边缘都能取得更优的清洗效果。所有的可能和优势都来自于拥有83年经验的清洁技术全球先行者。
机械、手动、个人
在几乎所有任务中，高效清洗的要求都不相同。清洗工作需要考虑地板覆盖物的类型、区域大小、污垢程度、室内或是室外、卫生法规、工作安全性以及环境兼容性等因素。在这些越来越多的要求之下，正确的解决方案应当是能够将这些因素结合的系统。
Kärcher提供了一站式的全系列产品和相关服务，它们的组合创造了适用于任何应用的更佳解决方案。决定性的因素不是设备的种类，而是实际需求。作为您的多面解决方案合作伙伴，Kärcher并不是提供一切产品，而是提供用户需求的一切。
抽出地毯中的每一粒灰尘
办公楼、酒店和学校的地毯每天都要承受很大的人流。Kärcher地毯清洗机、真空吸尘器和扫地机在地毯清洗领域已经证明了自己的价值许多年。这些坚固、功能强大且通用的设备设计用于深度清洗、临时性清洗和无尘清洗地毯，也用于清除纺织物表面的染色剂。它们还可以深度清洗百叶窗、内饰和汽车座椅的纤维。
卫生区域 - 深度清洗接头与缝隙
带有防滑涂层的卫生区域对清洗任务提出了严格的要求。水垢、皮肤油脂和化妆品残留物常见于浴室、淋浴间、更衣室以及有纹路的地板或卫生要求高的小区域：在这些区域，防止细菌传播非常重要。定期使用紧凑、高效的Kärcherr清洁设备可确保深度清洗到地板的接头和裂缝中。
实现可见的成功，每一天。
如果能够系统地进行处理，在清洁任务中经济性和卫生性并不会互相排斥。不适用的清洁剂或清洁剂用量不足将会使用户实现不了所需的清洗效果。太强、太弱或没有调节得当的机器和手动设备将会导致清洗成本更高，甚至是短时间地使用，浪费的成本也会比它们节约的成本更多。使用Kärcher系统，专业清洗任务可以在所有方面走向成功。实现安全应用和可靠的性能。实现更好的质量和复杂的功能。实现可靠的服务和更大的效率。实现创造不同：Kärcher。
家务清洁。
在厨房和餐厅中，卫生是必要条件。出于遵守卫生法规等原因，这些地方必须首先保证卫生。在这个敏感的地方，Kärcher系统可提供专业清洗所需的一切，满足严格卫生法规的要求。广泛的手动工具、功能强大的清洁设备、附件和清洁剂都可以用于清洗这些地方，从而使不锈钢表面、瓷砖和地板等都能够保持一尘不染和卫生条件。
毫不费力地清洗卫生要求高的区域。
采用VapoHydro技术的SG 4/4蒸汽清洗机能够在不使用化学清洁剂的情况下实现更佳的清洁效果，因此是食品行业的理想选择。它的双水箱系统和精确的加水技术可以实现更长的清洗时间而不需频繁地加水。VapoHydro 让用户能够精确地调节蒸汽压力和蒸汽饱和度（蒸汽或热水喷射）。在SG 4/4蒸汽清洗机的高温和高压之下，即使是顽固的污垢也将遁于无形。移动式紧凑型洗地吸干机理想适用于深度清洗或维护性清洗小型厨房和餐厅的所有硬地面。这些设备包含了经过长期验证的技术和许多创新的解决方案，如KART - Kärcher高级响应技术，让用户可以像开车一样操纵这些设备。
专业地向专业人员提供专业的设备
当行业进入到与清洁服务提供商签订服务合同的时代，后者就需要有一个合适的合作伙伴：一个可以提供所有清洁设备和用品并能够让一切成为可能的系统供应商。它能够提供用于标准和专业应用的设备。可靠的技术能够提供清除顽固污垢所需的强清洗能力。甚至是在极端使用条件下工作或夜以继日地执行清洗任务。设备和附件都采用了人体工程学设计，易于维护，并具有很好的移动性。编入一个足够灵活的网络可以覆盖所有清洁任务。
提供工业清洗所需的一切。
移动式和固定式高压清洗在工业中非常重要，特别是肉品加工、汽车行业或化工行业。仅一台Kärcher高压清洗系统就能够让最多12个用户在不同的工作点以1200升/小时的高压水量进行清洗。如果传统高压清洗机仍然不能达到需要的清洗效果，那么Kärcher UHP超高压清洗机将为您提供最终解决方案。这些功能强大的超高压清洗机可提供最高800 bar压力的热水或最高2500 bar压力的冷水，可满足处理要求严格的工业应用，如清除油漆和涂料，清洗罐子和管道，甚至是清除混凝土。它通常并不使用水和蒸汽进行清洗，可能是因为在铸模情况下有腐蚀的风险，或者因为需要避免留下刮擦痕迹。在这些场合需要使用强大的Kärcher干冰喷磨机，它采用干冰颗粒作为磨料，非常温和地清除表面的污垢。
强大的通用性
作为高压清洗机的发明者，Kärcher提供广泛的高压清洗产品，在技术细节和适用范围方面更佳，这些产品类型包括冷水或热水高压清洗机，电动或内燃机驱动型，移动式或固定式。通过相同的技术、质量和能效标准，Kärcher扫地机和真空扫地机已经在各种表面和地形的外部清洗中证明了自己。它们是满足每种需求的更好设备
适用于全年使用的车辆系列
扫地、湿地清洗、草地和冬季服务 - 这些是使用Kärcher市政车辆的四个原因。这些车载设备可提供强专业性能和更高的效率，因此是全年部署使用的理想选择。当特别的任务需要特别的解决方案时，Kärcher系统可提供全部字母表的附件：从代表钻孔机的A，代表前端装载机的F，到代表Y分配器的Y。此外，您还可以找到几乎可满足您所有需求的特殊解决方案。