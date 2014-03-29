机械、手动、个人

在几乎所有任务中，高效清洗的要求都不相同。清洗工作需要考虑地板覆盖物的类型、区域大小、污垢程度、室内或是室外、卫生法规、工作安全性以及环境兼容性等因素。在这些越来越多的要求之下，正确的解决方案应当是能够将这些因素结合的系统。

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