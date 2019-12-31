电池驱动的真空吸尘器让工作更便利

清洁服务应该尽可能地快速、静寂、高效。因为夜晚或周末的调班在员工中间，是相当不受欢迎且成本昂贵的。人员编制水平通常也很低，因此必须尽快取得良好的成果。简单、符合人体工程学的操作，是避免病假的另一重要课题。电池驱动的真空吸尘器如何可以帮到忙----如下是一份包含成本效益计算的概述。 

用卡赫干湿吸尘器清洁水壶

提高生产率的表现

工作不耗时

只要是没有其他的解决方案，就很难考虑到传统的电网供电清洁设备的缺点。但工作耗时确实是显而易见的，如吸尘时：电源线必须不断地解开并绕好，当它缠绕在家具或其它物体上时，用户必须拉着电源线并解开。必须找到电源插座，并在电缆无法到达时更换电源插座。根据使用情况来看，电池供电的真空吸尘器可以节省时间，并提高50%的工作效率。因此，也被称作现场清洁，如电池供电的真空吸尘器可以在没有任何时间设置的情况下，清除个人的、明显的污垢更快速、洁净。

用Karcher手持式电池真空吸尘器进行现场清洁
Woman cleans an office with an Kärcher battery-operated handheld vacuum cleaner

工作不宕机

在维修与服务区域的另一大优势就是不需要再为有缺陷的电缆花费维修成本。因为需要电工修理，在服务电话的日常工作中，能收到很多这样的诉求。而电池驱动的真空吸尘器就没有这样的问题，它几乎没有宕机的时候，这是生产率的另一大优势。

 

工作中没有被绊倒的危险

 最后，工作区域的安全性及员工的健康是个不可被忽视的问题。一方面，清洁人员不会再有被电线绊倒的危险。另一方面，白天也可以对公共区域进行清洁，省去了夜晚及周末加班的昂贵成本。当使用电池驱动的真空吸尘器时，用户不再需要像过去一样，要一直不断地弯腰去处理电线或者电源插头插没插上的事情。而且这种设备可以通过脚踏开关来方便开关机器。

事实胜于雄辩

生产效率的提高表现在多方面，无论是从工作本身到设备维护，还是再到人体工程学范畴。电池驱动设备的高成本会很快得到偿还，这一事实在建筑清洁和运输车辆清洁方面得到了有力的证明。

从办公大楼到电影院：楼宇清洁的优势

 电池驱动的真空吸尘器高节约潜力

 当你第一次看到行政大楼或酒店的入口时，电池驱动的真空吸尘器通常被放置在错误的位置。因为没有电线绳，电缆不必再拖到家具周围，这些区域用电池供电的真空吸尘器清洁更容易。尤其是在高楼大厦中，当你从入口处进入到走廊，会有一段长长的路段需要清洁。

比如，一条100米长的走廊，用一个带有12米长电线的吸尘器进行清洁。这个清洁过程中，电源开关需要换6次。对工人来说，这意味着每次要回到上一个电源插座，拔下插头，把卷起电缆，到下一个电源插座，解开电缆。一个这样的过程大约需要60秒。可以减少23%的工作时间，从26分钟减少到20分钟。同样的原理也适用于楼梯，除了额外的路线，工人的工作也节省了很多步骤。根据建筑服务提供商收集的经验和实际测试来看，节省的潜力约为35%。

在大型办公室清洁方面，电池驱动的真空吸尘器充分展示了他们的实力。如，被很多家具遮挡住的区域。灵活的工作方式是有可能的，而不必被家具绊住，也不必绕着桌子走一遍又一遍。国际建筑服务提供商ISS确认:" 在一项测试中，我们发现，使用电池驱动的真空吸尘器能够节省17%的清洁时间，这是一个很明显的优势。"

Building cleaning with a Kärcher battery-operated vacuum cleaner
Working with a battery-operated vacuum cleaner saves time
一名女士正在用电池驱动的背包式真空吸尘器打扫电影院的座位

重新计算：比如，在电影院

在有座位的活动场所、多功能厅、电影院、剧院，工作效率的提高甚至可能更高。在这些地方，长排座椅间的空档区域的清洁可节省30%-40%的时间。这可以用一个来自德国的参考值样本计算来表示:一个电网电源供电设备的成本大约为240欧元。假设在一个工作日内需要吸尘180分钟，以清洁人员的人工成本是17欧元一小时计算，那么大约需要50欧元的清洁费用。相较而言，包括备用电池在内的电池驱动的清洁设备购买成本是1000欧元一个。真空吸尘器的工作时间减少了约40%，为108分钟。每天的工作成本大约仅需30欧元。购买这款设备为电池理念而额外付出的800欧元，每天可节省20欧元的成本，只需42天便可以回本。

清洗交通设备：公交车、火车、飞机

 在移动清洁领域，电池驱动的设备遥遥领先于电源驱动的设备。因为当给公共交通设备清洗时，不需要涉及到额外的电源及延长电缆。另外，多亏了这小而紧凑的设备设计，让有限空间的清洁变得更加轻松。对时间要求特别严格的领域是飞机清洗。当飞机被批准可以进行清洁时，6名员工从后方入口进入空客320。4个人收集车里的废物并且把安全带放在座位上。一个员工清洁厨房，另外一位员工清洁后方的洗手间。

当这项工作完成后，6位工作人员，一个用电池供电的吸尘器吸尘，两个擦桌子，一个收集垃圾，另两个打扫前方的洗手间。这些事情必须在几分钟内完成——清洁工作必须与餐饮团队或全体员工的日常工作同步进行，虽然这并不方便。德国斯图加特机场的清洁服务提供商Losch证实:“使用电池供电的真空吸尘器，省去了搬运、提供和整理电缆卷轴的时间，我们每次节省了大约4分钟的时间。”

用卡赫电动吸尘器清洁公共汽车
用卡赫电动吸尘器清洁火车

这一切将何去何从?

电池供电的设备本身已不再是一种创新。但电池驱动的设备始终专注于专业用户的兴趣。因此，Karcher为专业人士推出了一系列新电池平台的设备。该公司考虑到了未来:平台和相应的产品的开发，例如，新的电池技术可以放置在相同的界面上。在未来，用户无需在设备上进行大规模的新投资，就可以使用更强大的电力。

卡赫凭借其全新的电池平台Karcher battery Power+及配套设备，在发挥传统优势的基础上，推出了一系列更实用的新产品。这些产品功能包括喷射水保护i.a.w IPX5，剩余运行时间和充电时间的实时显示，时间精确到每一分钟，以及读取信息的通信接口。新一代产品还提供了更大的功率和更长的运行时间。电池本身的性能不断优化，同时为某些设备选择了新的电子换向电机(EC电机)。由于在电流流动中避免了摩擦损失，整体效率比通用电机高出15%到20%。这一优势直接转移到电池的运行时间上，电池的运行时间也提高了15%到20%，其清洁性能可与电网供电设备相媲美。

电池驱动的干式和干湿两用式真空吸尘器是目前需求量很大的设备，但在日常工作中需要更多的技术。除了吸尘器，卡赫于2020年为工商业产品用户推出的电池驱动设备组合还首次包括了一个压力垫圈。除此之外，还有一系列新的户外应用设备，包括吹叶机、草坪修剪机和修剪器。

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