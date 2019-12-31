从办公大楼到电影院：楼宇清洁的优势

电池驱动的真空吸尘器高节约潜力

当你第一次看到行政大楼或酒店的入口时，电池驱动的真空吸尘器通常被放置在错误的位置。因为没有电线绳，电缆不必再拖到家具周围，这些区域用电池供电的真空吸尘器清洁更容易。尤其是在高楼大厦中，当你从入口处进入到走廊，会有一段长长的路段需要清洁。

比如，一条100米长的走廊，用一个带有12米长电线的吸尘器进行清洁。这个清洁过程中，电源开关需要换6次。对工人来说，这意味着每次要回到上一个电源插座，拔下插头，把卷起电缆，到下一个电源插座，解开电缆。一个这样的过程大约需要60秒。可以减少23%的工作时间，从26分钟减少到20分钟。同样的原理也适用于楼梯，除了额外的路线，工人的工作也节省了很多步骤。根据建筑服务提供商收集的经验和实际测试来看，节省的潜力约为35%。

在大型办公室清洁方面，电池驱动的真空吸尘器充分展示了他们的实力。如，被很多家具遮挡住的区域。灵活的工作方式是有可能的，而不必被家具绊住，也不必绕着桌子走一遍又一遍。国际建筑服务提供商ISS确认:" 在一项测试中，我们发现，使用电池驱动的真空吸尘器能够节省17%的清洁时间，这是一个很明显的优势。"