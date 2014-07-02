超级型

热水超级款 - 日常连续使用时十分高效。 无论是汽车业、农业、建筑还是货运业：在常规需要进行清洗工作时，可移动的超级型显示出优良性能。

0 Products
Kärcher 热水超级款 - 日常连续使用时十分高效。