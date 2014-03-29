热水让清洗如此不同
高效的高压清洗。使用热水清洗甚至更高效。 相比于常压清洗，Kärcher高压清洗机具有经济性好、清洗效果好和环保等优势。在清洗顽固污垢时，HDS热水高压清洗机让这些优势更明显。Kärcher HDS清洗机通常是清除油液、油脂和蛋白质污垢的更佳解决方案，特别是清除已经干固的污垢。
热水高压清洗机可将水温从大约12°C提升至155°C，从而允许降低清洗压力，减少清洗时间和清洁剂用量。因此，热水清洗可为优化清洗流程提供许多选择和显著优势。
更好的清洁效果
热水可软化凝固的油液和油脂并显著提高乳化效果，使污垢非常容易清除。在食品行业中，使用热水可非常有效地松散蛋白质和油脂污垢。
减少了清洁剂的用量
通常只使用热水就可以清除油脂、油液及树脂等，从而显著减少清洁剂用量，或者彻底不需要使用清洁剂。除了节约成本之外，这种清洗方式也非常环保并节约资源。
更短的干燥时间
由于热水清洗的地面温度较高，所以能够更快地干燥，从而可以更快地进行随后的处理或更快地投入使用。
更卫生
在使用热水清洗后，细菌的数量显著减少。对于许多卫生要求来说，这种不使用消毒剂减少细菌数量的清洗方法已经足够了。
工作时间更短
热水可以更快地松散污垢，从而显著缩短清洗时间。这意味着它能够高效且具有成本效益地执行广泛的清洗任务。
一个非常明显的结论：HD与HDS高压清洗机成本对比。
由于多了一个加热器及相关的能耗成本，所以热水高压清洗机的购买和使用成本最初可能有点高。热水清洗可将清洗时间缩短，并能够提高清洗效果。此外，HDS热水高压清洗机通常也消除了使用清洁剂的成本。
提供各种性能级别的产品
性能和所执行任务之间的更佳配合是实现高效清洗的基本要求。Kärcher热水高压清洗机包含多种性能等级和型号的产品，能够为几乎所有操作者和用途提供合适的设备。