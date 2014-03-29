热水让清洗如此不同

高效的高压清洗。使用热水清洗甚至更高效。 相比于常压清洗，Kärcher高压清洗机具有经济性好、清洗效果好和环保等优势。在清洗顽固污垢时，HDS热水高压清洗机让这些优势更明显。Kärcher HDS清洗机通常是清除油液、油脂和蛋白质污垢的更佳解决方案，特别是清除已经干固的污垢。