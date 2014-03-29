热水让清洗如此不同

高效的高压清洗。使用热水清洗甚至更高效。 相比于常压清洗，Kärcher高压清洗机具有经济性好、清洗效果好和环保等优势。在清洗顽固污垢时，HDS热水高压清洗机让这些优势更明显。Kärcher HDS清洗机通常是清除油液、油脂和蛋白质污垢的更佳解决方案，特别是清除已经干固的污垢。

Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

热水高压清洗机可将水温从大约12°C提升至155°C，从而允许降低清洗压力，减少清洗时间和清洁剂用量。因此，热水清洗可为优化清洗流程提供许多选择和显著优势。

更好的清洁效果

热水可软化凝固的油液和油脂并显著提高乳化效果，使污垢非常容易清除。在食品行业中，使用热水可非常有效地松散蛋白质和油脂污垢。

Besseres Ergebnis

减少了清洁剂的用量

通常只使用热水就可以清除油脂、油液及树脂等，从而显著减少清洁剂用量，或者彻底不需要使用清洁剂。除了节约成本之外，这种清洗方式也非常环保并节约资源。

Reduzierter Einsatz Icon

更短的干燥时间

由于热水清洗的地面温度较高，所以能够更快地干燥，从而可以更快地进行随后的处理或更快地投入使用。

kürzere Trocknungszeit Icon

更卫生

在使用热水清洗后，细菌的数量显著减少。对于许多卫生要求来说，这种不使用消毒剂减少细菌数量的清洗方法已经足够了。

Keimreduktion Icon

工作时间更短

热水可以更快地松散污垢，从而显著缩短清洗时间。这意味着它能够高效且具有成本效益地执行广泛的清洗任务。

kürzere Arbeitszeit

一个非常明显的结论：HD与HDS高压清洗机成本对比。

由于多了一个加热器及相关的能耗成本，所以热水高压清洗机的购买和使用成本最初可能有点高。热水清洗可将清洗时间缩短，并能够提高清洗效果。此外，HDS热水高压清洗机通常也消除了使用清洁剂的成本。

提供各种性能级别的产品

性能和所执行任务之间的更佳配合是实现高效清洗的基本要求。Kärcher热水高压清洗机包含多种性能等级和型号的产品，能够为几乎所有操作者和用途提供合适的设备。

Kärcher HDS-U立式高压清洗机

高性能且坚固耐用的设备，并具有更佳的移动性，适用于在不同地点临时使用：易于操作和运输。

理想适用于以下行业：

Uprightklasse HDS-U

Kärcher HDS-C紧凑型高压清洗机

移动式高压清洗机，适用于频繁改变使用地点：尽管功能强大，但非常易于运输。

理想适用于以下行业：

Kompaktklasse HDS-C

Kärcher HDS-M中级高压清洗机

适用于日常清洗机器或各种地面。慢跑原理显示，良好的移动性在这个级别也可以实现。

理想适用于以下行业：

Mittelklasse HDS-M

Karcher HDS-S大型高压清洗机

对于涉及大量污垢或顽固污渍的周期性清洗任务，它是一种正确的解决方案，例如，在建筑工地、农业、市政服务或工业领域连续使用。

理想适用于以下行业：

Superklasse HDS-S

Karcher HDS-E专用高压清洗机

这种带有电加热器的无排放热水高压清洗机理想适用于不希望或禁止气体排放的场合，例如食品加工厂、医院、大型厨房或工厂。

理想适用于以下行业：

Spezialklasse HDS-E
Created with AI (artificial intelligence)

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