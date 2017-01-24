全新EASY! FORCE高压枪柄：零阻力，更强劲

我们创新的EASY!FORCE高压枪柄，可以让您更轻松的使用高压清洗机，犹如不费吹灰之力。EASYFORCE高压枪手柄，革命性的创新设计理念，运用了反冲力技术（类似于脉冲反推技术），使高压清洗机的后坐力反作用到高压清洗机枪柄上，当用户握住枪柄时所受到的压边力降到0。这样的无后坐力操作设计更加人性化，我们相信当客户使用EASY!Force的新技术枪柄时，将会对它爱不释手。

easy lock

EASY!Force：控制压力大小，出乎意料的简单！

高压清洗机与人体力学

毋庸置疑，通常使用高压清洗机是非常消耗体力的。这也是产品设计需符合人类工程学理念的原因，持续不间断的使用传统的高压水枪，手部会感到酸痛，而且长时间保持一种工作姿势会更容易导致疲劳。常规的解决方案是反复休息，或者更换设备供应商。我们的新技术EASY!Force彻底突破现状。零后坐力的使用体验，使操作人员在进行高压清洗时，享受到从未有过的舒适。

全陶瓷阀门，使用寿命更长

大多数高压清洗机的损坏情况，都是因颗粒将阀门堵塞导致的。我们的新产品EASY!Force将彻底解决这个问题。我们所使用的阀门由一个陶瓷球与一个陶瓷密封阀座组成, 能防止颗粒对于阀门的潜在威胁，与同类产品相比，它的使用寿命高出5倍。

更直观的安全防护功能

新技术EASY!Force高压枪柄，可以有效的防止操作期间意外的发生，在不影响其效率的同时，提供周全保护。您只需要按下枪柄扳手，一次释放高压喷气即可——直观和简单。当EASY!Force的设备正处于开启或运行状态时，只需由操作人员释放一次压力，机器就会立即停止运行。

 

EASY!Force Key Visual
EASY!Force Ergonomie
EASY!Force Keramikventil
EASY!Force Trigger
EASY!Force komfortabel

几乎适用于任何环境

我们充分考虑到人体工程学的操作理念，就是为了让操作人员能在任何环境中，尽可能舒适的使用设备。

丰富的配件，提供更多清洁便利

EASY!Force的配件之一：喷雾枪，可适应操作人员在清洗过程中自由变换姿势的需求，尤其适用于某些需长时间操作的特殊清洁任务。

此外，更具不同场景研发的手柄，可以结合喷雾枪来使用。这种手柄可胜任要求非常严苛的操作任务，并且只需一个配套的调节螺丝，即可快速拆卸和安装；同时尽可能保留了最大的抓握区域，无论用手习惯是左或右，都可舒适使用。360°可旋转的枪柄，也提高了设备的灵活性。

非比寻常：快速、简便的连接方式

我们的专利技术EASY!Lock的快接功能，速度是传统连接方式的5倍！ 大大减少了时间和人力成本！

即刻就绪，即刻完成！

直到现在，拆装一台高压清洁设备仍然需要耗费不少时间。它涉及不同的接口连接或拆卸。更换繁琐的配件时，更是如此。从现在起，这将翻篇！我们的EASY!Lock快速接头系统的优势：仅采用一个螺丝，即可连接。这个功能可以节省至少80%左右的准备时间，操作人员可以利用节省下来的时间，去做其他一些重要的事情。

独特、快捷、安全、耐用

几乎没有比螺纹更安全、可靠、持久的连接方式了，也没有比螺纹连接更节省时间的选择。而我们的EASY!Lock却能有效的将这些优点结合起来：一个简单的360°旋转动作，就能将高压清洗机主机到喷嘴的所有配件快速连接起来，通过多个线程插入连接，快速和安全。

操作，简单无比！

使用了EASY!Lock系统，不用担心其重量问题——比传统螺钉连接更轻盈。很小的一个改进就能对设备产生很大的影响，可将喷嘴焊接在喷雾杆上。

EASY!Lock

让一切操作变得更简单！

 

我们的EASY!Lock系统只是改进清洁方式的开端，并不是改进的结束。专门研发的转接头使所有使用公制螺纹（M22*1.5）的机器及配件都能与EASY!Force系统的配件相连接。


如何匹配正确的转接头？可以根据颜色来辨别。每一个转接头都由两个不同颜色的塑料件组合而成，上面还有浮雕的数字，煤灰色一端是连接新的EASY!Lock系列机器及配件，黑色一端是连接传统公制螺纹配件或老机器。

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EASY!Lock快接选配模块

从高压清洗机本身到喷嘴的连接，为了覆盖更多类型的接口，又要考虑到前后接口的兼容性，我们一共有8种不同转接头可供选择。这使得几乎所有设备都能用上我们的新配件。通过我们EASY!Lock快接选配模块，可以很快找到适合的连接件。

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点击选择合适的转接头

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Created with AI (artificial intelligence)

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