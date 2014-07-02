␍强力喷嘴 15°, 070

扇形喷射喷嘴，用于顽固的污垢和污染。

带15°喷射角的扇形喷嘴，适用于去除顽固污渍。

技术说明

技术数据

喷嘴尺寸 ( ) 70
连接螺纹 M22*1.5 螺纹链接
颜色 银灰色
Created with AI (artificial intelligence)

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