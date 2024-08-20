Easyfix地扒耐磨毛巾布
EasyFix磨砂地板清洁布甚至可以去除防刮石地板上的顽固污渍。钩环系统允许轻松连接和拆卸，无需接触灰尘。
使用EasyFix磨砂地板清洁布套件，所有污渍从防刮石地板上消失。这套包括2个高吸水性，微纤维地板清洁布，确保出色和卫生的清洁效果。地板清洁布用钩环系统简单地固定在EasyFix蒸汽清洁器地板喷嘴上，然后可以开始清洁所有角落和边缘。一个特别方便的功能是在不接触灰尘的情况下将耐磨地板清洁布从地板喷嘴上取下：为此，只需踩下连接在布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。然后可以在60℃的洗衣机中清洗衣物。
特点和好处
高质量毛巾布
- 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
- 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
方便的魔术贴设计
- 只需按压地板清洁布，即可将其贴到地板喷嘴上
- 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布上的基带
- 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
- 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
技术说明
技术数据
|纤维布
|100%涤纶
|颜色
|白色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|345 x 112 x 18
应用领域
- 石板
- 硬地面
- 墙面瓷砖