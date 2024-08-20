使用EasyFix磨砂地板清洁布套件，所有污渍从防刮石地板上消失。这套包括2个高吸水性，微纤维地板清洁布，确保出色和卫生的清洁效果。地板清洁布用钩环系统简单地固定在EasyFix蒸汽清洁器地板喷嘴上，然后可以开始清洁所有角落和边缘。一个特别方便的功能是在不接触灰尘的情况下将耐磨地板清洁布从地板喷嘴上取下：为此，只需踩下连接在布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。然后可以在60℃的洗衣机中清洗衣物。