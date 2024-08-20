EasyFix地扒配有超细纤维地板布，可确保在硬地板上（甚至在角落和边缘）获得出色的清洁效果。使用魔术贴设计，微纤维地板布可以快速方便地连接到地板喷嘴：只需将地板清洁布压到地板喷嘴上，即可轻松使用。清洁后，可以轻松地将超细纤维地板布从地板喷嘴上取下，而无需接触灰尘：只需踩下连接在地板布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。