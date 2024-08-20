EasyFix Mini地扒套装
配有方便的魔术贴的超细纤维毛巾布：蒸汽清洁器的EasyFix地扒无需接触灰尘即可更换。
EasyFix地扒配有超细纤维地板布，可确保在硬地板上（甚至在角落和边缘）获得出色的清洁效果。使用魔术贴设计，微纤维地板布可以快速方便地连接到地板喷嘴：只需将地板清洁布压到地板喷嘴上，即可轻松使用。清洁后，可以轻松地将超细纤维地板布从地板喷嘴上取下，而无需接触灰尘：只需踩下连接在地板布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。
特点和好处
方便的魔术贴设计
- 只需将地板清洁布按在地板喷嘴EasyFix上，即可将其固定。
- 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布带
- 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
创新地扒技术
- 由于薄片技术，蒸汽均匀地分布在清洁表面和微纤维地板布上
灵活转角
- 人体工程学设计
- 是清洁家具下方的理想选择
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
- 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
高质量毛巾布
- 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
- 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
特别适用于狭小空间和难以触及的区域
- 为了完美的清洁效果，具有更大的清洁面积。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,2
|重量（含包装） (kg)
|0,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|243 x 101 x 96
应用领域
- 硬地面
- 墙面瓷砖
- 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。