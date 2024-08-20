EasyFix Mini地扒套装

配有方便的魔术贴的超细纤维毛巾布：蒸汽清洁器的EasyFix地扒无需接触灰尘即可更换。

EasyFix地扒配有超细纤维地板布，可确保在硬地板上（甚至在角落和边缘）获得出色的清洁效果。使用魔术贴设计，微纤维地板布可以快速方便地连接到地板喷嘴：只需将地板清洁布压到地板喷嘴上，即可轻松使用。清洁后，可以轻松地将超细纤维地板布从地板喷嘴上取下，而无需接触灰尘：只需踩下连接在地板布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。

特点和好处
方便的魔术贴设计
  • 只需将地板清洁布按在地板喷嘴EasyFix上，即可将其固定。
  • 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布带
  • 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
创新地扒技术
  • 由于薄片技术，蒸汽均匀地分布在清洁表面和微纤维地板布上
灵活转角
  • 人体工程学设计
  • 是清洁家具下方的理想选择
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
  • 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
高质量毛巾布
  • 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
  • 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
特别适用于狭小空间和难以触及的区域
  • 为了完美的清洁效果，具有更大的清洁面积。
技术说明

技术数据

颜色 黑色
重量 (kg) 0,2
重量（含包装） (kg) 0,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 243 x 101 x 96
应用领域
  • 硬地面
  • 墙面瓷砖
  • 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

产品推荐
法律信息
工商亮照
联系我们

卡赫贸易（中国）有限公司

常熟高新技术产业开发区东南大道221号

客户服务热线: 400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com

扫描二维码，及时获取卡赫中国资讯
社交媒体
© 2026 卡赫贸易（中国）有限公司