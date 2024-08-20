Easyfix毛巾布套装
无需接触灰尘即可更换：高品质Easyfix超细纤维地板布。由于采用了魔术贴设计，它们可以方便快捷地连接到EasyFix地扒上并从其上取下。
EasyFix超细纤维地板清洁布套装包括两块高吸水性耐磨地板布，由优质超细纤维制成，用于EasyFix地扒。在硬地板上实现出色的清洁效果–甚至角落和边缘都可以轻松清洁。由于采用了魔术贴设计，微纤维地板布可以快速方便地连接到地扒上：只需将地板清洁布按到地扒上即可轻松使用。清洁后，可以轻松地将超细纤维地板布从地扒上取下，而无需接触灰尘：只需踩下连接在地板布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。
特点和好处
高质量毛巾布
- 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
- 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
方便的魔术贴设计
- 只需按压地板清洁布，即可将其贴到地板喷嘴上
- 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布上的基带
- 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
- 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
技术说明
技术数据
|颜色
|白色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|345 x 112 x 18
应用领域
- 硬地面
- 墙面瓷砖