EasyFix超细纤维地板清洁布套装包括两块高吸水性耐磨地板布，由优质超细纤维制成，用于EasyFix地扒。在硬地板上实现出色的清洁效果–甚至角落和边缘都可以轻松清洁。由于采用了魔术贴设计，微纤维地板布可以快速方便地连接到地扒上：只需将地板清洁布按到地扒上即可轻松使用。清洁后，可以轻松地将超细纤维地板布从地扒上取下，而无需接触灰尘：只需踩下连接在地板布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。