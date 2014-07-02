喷嘴帽

带保护盖，用于高压和强力喷嘴M 18 x 1.5

用于保护卡赫强力喷嘴并将其连接到喷枪(M 18 x 1.5 IG)上。

技术说明

技术数据

螺纹 M18 x 1,5
连接螺纹 M22*1.5 螺纹链接
Created with AI (artificial intelligence)

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