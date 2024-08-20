T 7 Plus T-Racer表面清洗机是清洁外部区域的高效工具，不会产生任何飞溅。 双喷嘴旋转臂可清除大表面上的污垢，与使用喷枪清洁相比，您可以节省约50%的时间。随附的强力喷嘴亦可保证角落和边缘区域的有效清洁，并且得益于集成式冲洗喷嘴，被软化的污垢可轻松地从清洁过的表面上冲走，使用后省时省力。石材和混凝土等制成的坚硬表面，以及木材等制成的更精细的表面，都可以通过调整喷嘴与被清洁表面之间的距离来有效清洗。由于气垫船效应，T-Racer特别易于操纵，只需使用脚踏开关即可选择各种功能。在实用的把手的加持下，即使是诸如车库门等的垂直表面，也可瞬间实现清洁。该产品适用于K 4至K 7系列的高压清洗机。