T 7 Plus T-Racer 表面清洗机
强力清洁喷嘴，即使在角落和边缘区域也能提供最佳的清洁力：具有冲洗功能的T 7 Plus T-Racer表面清洗机可有效且无飞溅地清洁大面积区域。
T 7 Plus T-Racer表面清洗机是清洁外部区域的高效工具，不会产生任何飞溅。 双喷嘴旋转臂可清除大表面上的污垢，与使用喷枪清洁相比，您可以节省约50%的时间。随附的强力喷嘴亦可保证角落和边缘区域的有效清洁，并且得益于集成式冲洗喷嘴，被软化的污垢可轻松地从清洁过的表面上冲走，使用后省时省力。石材和混凝土等制成的坚硬表面，以及木材等制成的更精细的表面，都可以通过调整喷嘴与被清洁表面之间的距离来有效清洗。由于气垫船效应，T-Racer特别易于操纵，只需使用脚踏开关即可选择各种功能。在实用的把手的加持下，即使是诸如车库门等的垂直表面，也可瞬间实现清洁。该产品适用于K 4至K 7系列的高压清洗机。
特点和好处
双路旋转扁平喷嘴卓越的区域清洁性能--是清洁较大区域的理想选择。
防溅罩没有回溅的清洗
集成额外动力喷嘴是对角落和边缘进行无溅射清洁的理想选择。 使用脚踏开关在各个功能之间轻松切换。
集成漂洗喷嘴
- 松动的污垢可以立即被冲洗掉，节省了清洁后的额外工作。
高度可调
- 调整喷嘴距离清洁不同材质的表面。
- 可清洁易损和坚硬的表面，如木材和石材。
手柄
- 易于清洗垂直的表面
气垫船效应
- 表面清洁器在地板上扫描式清洁，十分方便。
滑动式转轮
- 在冲洗过程中，清洁剂会施加于清洁的表面。
踏板按钮
- 无障碍切换功能，符合人体工程学。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,9
|重量（含包装） (kg)
|2,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|769 x 288 x 996
视频
应用领域
- 家居及庭院周边区域
- 平台
- 清洁车库门
- 花园和石墙
- 道路