高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版

K5 豪华版高压清洗机，拥有水冷电机以及高压管卷轴，方便使用，用于清洗大面积污垢如：大型车辆，石墙及自行车等

K5 豪华版，拥有强劲的水冷电机，用于经常性的清理顽固污渍，快速清洁大型车辆、石墙及自行车等设备。该产品标配拥有快速接头的枪柄、8米高压管、可调压力喷枪及旋转水流喷枪。助您轻松完成大面积顽固污渍的清洁工作，自带的进水过滤器保护泵体免受侵害。

特点和好处
高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版: 优秀的清洁表现
优秀的清洁表现
水冷電機確保長時間工作及更好的清潔效果
高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版: 干净整洁
干净整洁
高压管卷轴和线缆挂钩及附件可直接存储在机身上，保证了设备的干净整洁。
高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版: 即插即用清洁剂调整系统
即插即用清洁剂调整系统
多亏了即插即用清洁剂调整系统可以快速更换只要轻轻转一下
技术说明

技术数据

电压 (V) 230
频率 (Hz) 50
压力 (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
水流量 (l/h) max. 500
有效清洁面积 (m²/h) 40
进水温度 (°C) max. 40
Rated input power (kW) 2,1
颜色 黄色
重量,不含附件 (kg) 14,5
重量（含包装） (kg) 18,9
尺寸(长x宽x高) (mm) 349 x 426 x 878

Scope of supply

  • 清洗刷
  • 清洁剂: 多用途清洁剂 RM 626, 1 l
  • 高压喷射枪: 标准快接
  • 压力可调喷枪
  • 旋转喷枪
  • 高压管: 8 m
  • 花园专用管线连接头A3/4"
  • 园艺管: 10 m

设备

  • 集成式高压管卷轴
  • 与机器快速连接
  • 可使用清洁剂: Plug 'n' Clean系统
  • 水冷式马达
  • 集成式细网水过滤器
  • 抽吸管
高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版
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高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版
高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版
应用领域
  • 自行车
  • 适用于园艺设备和工具的清洁
  • 家居及庭院周边区域
  • 适用于摩托车和脚踏车的清洁
  • 适用于小车的清洁
  • 外面的步驟
  • 适用于中型车和商客两用车的清洁
  • 花园和石墙
附件
清洁剂