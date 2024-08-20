高压清洗机 家用高压清洗机 K 5 豪华版
K5 豪华版高压清洗机，拥有水冷电机以及高压管卷轴，方便使用，用于清洗大面积污垢如：大型车辆，石墙及自行车等
K5 豪华版，拥有强劲的水冷电机，用于经常性的清理顽固污渍，快速清洁大型车辆、石墙及自行车等设备。该产品标配拥有快速接头的枪柄、8米高压管、可调压力喷枪及旋转水流喷枪。助您轻松完成大面积顽固污渍的清洁工作，自带的进水过滤器保护泵体免受侵害。
特点和好处
优秀的清洁表现水冷電機確保長時間工作及更好的清潔效果
干净整洁高压管卷轴和线缆挂钩及附件可直接存储在机身上，保证了设备的干净整洁。
即插即用清洁剂调整系统多亏了即插即用清洁剂调整系统可以快速更换只要轻轻转一下
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|230
|频率 (Hz)
|50
|压力 (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|水流量 (l/h)
|max. 500
|有效清洁面积 (m²/h)
|40
|进水温度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (kW)
|2,1
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|14,5
|重量（含包装） (kg)
|18,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|349 x 426 x 878
Scope of supply
- 清洗刷
- 清洁剂: 多用途清洁剂 RM 626, 1 l
- 高压喷射枪: 标准快接
- 压力可调喷枪
- 旋转喷枪
- 高压管: 8 m
- 花园专用管线连接头A3/4"
- 园艺管: 10 m
设备
- 集成式高压管卷轴
- 与机器快速连接
- 可使用清洁剂: Plug 'n' Clean系统
- 水冷式马达
- 集成式细网水过滤器
- 抽吸管
应用领域
- 自行车
- 适用于园艺设备和工具的清洁
- 家居及庭院周边区域
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 适用于小车的清洁
- 外面的步驟
- 适用于中型车和商客两用车的清洁
- 花园和石墙