K5 豪华版，拥有强劲的水冷电机，用于经常性的清理顽固污渍，快速清洁大型车辆、石墙及自行车等设备。该产品标配拥有快速接头的枪柄、8米高压管、可调压力喷枪及旋转水流喷枪。助您轻松完成大面积顽固污渍的清洁工作，自带的进水过滤器保护泵体免受侵害。