使用T-Racer表面清洗机T 450，可有效清洁外部区域的大面积表面，不产生飞溅，较之使用喷枪的清洁速度，最多可提高50%。这是由于搭载的双喷嘴旋转臂可确保在大表面上去除污垢。随附的强力喷嘴可按需通过踏板便捷启动，有效清洁角落和边缘。T 450还具有特殊的保护隔栅，可清洁日式花园和其他砾石表面。通过改变喷嘴与被清洁物体的间隙，可以调整至最佳压力。这意味着该产品可以清洁例如石材和混凝土等的坚硬的表面以及木材等的更易损的表面。由于巧妙利用了气垫船效应，T-Racer 特别容易操纵。配备的持握舒适的手柄可随时清洁如车库门等的垂直表面。T-Racer表面清洗机T 450适用于卡赫K 4至K 7系列的家庭和园艺高压清洗机。