T-Racer T 450表面清洗机
清洁大面积表面而不会产生飞溅：T-Racer表面清洗机T 450。内含随附的用于清洁角落和边缘的强力喷嘴、用于清洁垂直表面的手柄、用于清洁砾石表面的保护网格和清洁压力调节装置。
使用T-Racer表面清洗机T 450，可有效清洁外部区域的大面积表面，不产生飞溅，较之使用喷枪的清洁速度，最多可提高50%。这是由于搭载的双喷嘴旋转臂可确保在大表面上去除污垢。随附的强力喷嘴可按需通过踏板便捷启动，有效清洁角落和边缘。T 450还具有特殊的保护隔栅，可清洁日式花园和其他砾石表面。通过改变喷嘴与被清洁物体的间隙，可以调整至最佳压力。这意味着该产品可以清洁例如石材和混凝土等的坚硬的表面以及木材等的更易损的表面。由于巧妙利用了气垫船效应，T-Racer 特别容易操纵。配备的持握舒适的手柄可随时清洁如车库门等的垂直表面。T-Racer表面清洗机T 450适用于卡赫K 4至K 7系列的家庭和园艺高压清洗机。
特点和好处
双路旋转扁平喷嘴
- 卓越的区域清洁性能--是清洁较大区域的理想选择。
防溅罩
- 没有回溅的清洗
集成额外动力喷嘴
- 使用脚踏开关，可以轻松地从普通的T-Racer喷嘴切换到动力喷嘴。
用于清洁砾石表面的特殊保护网
- 细网状的保护网可以清洁砾石表面，例如日式花园。
高度可调
- 压力可以根据清洁任务的类型进行调整。
- 由于喷嘴与物体的间隙可调，可根据需要清洁易损和坚硬的表面。
手柄
- 易于清洗垂直的表面
气垫船效应
- 表面清洁器在地板上扫描式清洁，十分方便。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|2,1
|重量（含包装） (kg)
|2,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|790 x 321 x 1011
视频
应用领域
- 家居及庭院周边区域
- 平台
- 清洁车库门
- 花园和石墙
- 道路