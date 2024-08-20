高压管 TR 管道疏通 DN6 14MPa

技术说明

技术数据

最大压力 (bar) 140
连接螺纹 快接专利技术
长度 (m) 10
重量（含包装） (kg) 1,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

产品推荐
法律信息
工商亮照
联系我们

卡赫贸易（中国）有限公司

常熟高新技术产业开发区东南大道221号

客户服务热线: 400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com

扫描二维码，及时获取卡赫中国资讯
社交媒体
© 2026 卡赫贸易（中国）有限公司