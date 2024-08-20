拥有更多时间享受生活：RCV 3智能扫拖机器人承担了地面清洁。启动以后，RCV 3可以自主规划清洁硬质地面和短绒地毯，干垃圾通过边刷、滚刷和真空吸力吸入尘盒中。RCV 3可以根据需求清扫和湿拖。电量不足时，RCV 3可以自动回充；工作完成后，它能够自动返回充电站。RCV 3会主动探测并在APP中创建生成地图，每个房间可以自定义清洁方案，例如哪个房间清扫、湿拖，或者不清洁。悬崖传感器可以防止机器从楼梯跌落。您可以在RCV 3的APP中预约清洁，或按下机器上的开关按钮。如果机器人需要帮助，通常会有语音提示。