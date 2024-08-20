扫拖机器人 RCV 3

RCV 3通过LiDAR激光雷达导航和app可以自主规划清洁短绒地毯和硬质表面，硬质表面也可以湿拖。

拥有更多时间享受生活：RCV 3智能扫拖机器人承担了地面清洁。启动以后，RCV 3可以自主规划清洁硬质地面和短绒地毯，干垃圾通过边刷、滚刷和真空吸力吸入尘盒中。RCV 3可以根据需求清扫和湿拖。电量不足时，RCV 3可以自动回充；工作完成后，它能够自动返回充电站。RCV 3会主动探测并在APP中创建生成地图，每个房间可以自定义清洁方案，例如哪个房间清扫、湿拖，或者不清洁。悬崖传感器可以防止机器从楼梯跌落。您可以在RCV 3的APP中预约清洁，或按下机器上的开关按钮。如果机器人需要帮助，通常会有语音提示。

特点和好处
扫拖机器人 RCV 3: 湿拖
湿拖
为了更好的清洁效果，RCV 3还可以湿拖。在需要时可以装满水箱，使用拖布支架装好拖布，进行清洁。 RCV 3可以单独清扫，单独湿拖，也可以扫拖一体。
扫拖机器人 RCV 3: 精准导航
精准导航
RCV 3的LiDAR传感器保证其精准绘制并创建地图来进行清洁。 通过快速稳定的LiDAR导航，即使在昏暗环境，RCV 3也可以精准扫描房间并规划最优路线。
扫拖机器人 RCV 3: 跌落传感器
跌落传感器
悬崖传感器可以防止RCV 3从台阶跌落。 如果传感器检测到地面有较大的高低差，控制器会接收到触发机器人回转的信号。
数据保护和更新
  • 作为一家总部在德国的制造商，Kärcher非常重视数据保护，并确保符合法律规范。
  • 手机上的Home Robots APP与机器人之间的全部数据仅通过云传输到德国的服务器。
  • 定期更新可以提高和扩展机器人的APP性能。这也意味着系统的安全性能不断更新。
语音提示
  • 实时掌握信息：RCV 3使用语音提示重要信息并共享当前状态。
  • 如果RCV 3需要帮助，通常情况下会有语音提示。
在WLAN网络下通过APP轻松控制
  • APP可以自定义清洁设置。
  • 您可以在任何地方使用APP控制RCV 3，即使不在家。
  • 当前的设备状态和清洁进度都可以在APP中看见。
自定义精准绘制地图
  • APP可以存储多个地图，比如多楼层。
  • 可以设置禁区（比如猫咪沙发，儿童房的玩具区，或者机器人无法避让的障碍物）
  • 对指定区域进行多次清洁、深度清洁或增加水量
设置清洁方案
  • 在APP中对房间的各个区域设置不同的清洁方案（例如吸力或水量，清洁次数）
定时器
  • 您可以在APP中预制时间和清洁方案。
  • RCV 3根据预定日期/时间开启清洁工作。
技术说明

技术数据

电池供电装置
充电电池充电时间 (min) 230
电池类型 锂电池
电池容量 (Ah) 3,2
每次充电的清洁持续时间 (min) 120
二合一尘盒 (ml) 300
二合一水箱 (ml) 170
抽吸功率 (帕斯卡) 2500
声功率级 (dB(A)) 67
电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 100 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
颜色 白色
机器人重量（包括拖布支架和拖布） (kg) 3,7
重量，基站 (kg) 0,6
重量（含包装） (kg) 6,8
充电装置尺寸 (长x 宽x 高) (mm) 80 x 150 x 102

Scope of supply

  • 清洁刷
  • 边刷: 2 x
  • 过滤器: 2 x
  • 清洁工具
  • 拖布支架
  • 擦布: 2 x
  • 二合一尘盒及水箱
  • 充电站

设备

  • 自动清洗
  • 跌落传感器
  • 操作使用app
  • 语音提示
  • 激光导航系统（LiDAR
  • 定时器: 几个预约时段
  • 清洗模式: 干扫/ 湿法清洁/ 扫拖一体/ 自动装置/ 定点
扫拖机器人 RCV 3
扫拖机器人 RCV 3
扫拖机器人 RCV 3
扫拖机器人 RCV 3
扫拖机器人 RCV 3
应用领域
  • 硬地面
  • 在短绒地毯
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