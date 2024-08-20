扫拖机器人 RCV 3
RCV 3通过LiDAR激光雷达导航和app可以自主规划清洁短绒地毯和硬质表面，硬质表面也可以湿拖。
拥有更多时间享受生活：RCV 3智能扫拖机器人承担了地面清洁。启动以后，RCV 3可以自主规划清洁硬质地面和短绒地毯，干垃圾通过边刷、滚刷和真空吸力吸入尘盒中。RCV 3可以根据需求清扫和湿拖。电量不足时，RCV 3可以自动回充；工作完成后，它能够自动返回充电站。RCV 3会主动探测并在APP中创建生成地图，每个房间可以自定义清洁方案，例如哪个房间清扫、湿拖，或者不清洁。悬崖传感器可以防止机器从楼梯跌落。您可以在RCV 3的APP中预约清洁，或按下机器上的开关按钮。如果机器人需要帮助，通常会有语音提示。
特点和好处
湿拖为了更好的清洁效果，RCV 3还可以湿拖。在需要时可以装满水箱，使用拖布支架装好拖布，进行清洁。 RCV 3可以单独清扫，单独湿拖，也可以扫拖一体。
精准导航RCV 3的LiDAR传感器保证其精准绘制并创建地图来进行清洁。 通过快速稳定的LiDAR导航，即使在昏暗环境，RCV 3也可以精准扫描房间并规划最优路线。
跌落传感器悬崖传感器可以防止RCV 3从台阶跌落。 如果传感器检测到地面有较大的高低差，控制器会接收到触发机器人回转的信号。
数据保护和更新
- 作为一家总部在德国的制造商，Kärcher非常重视数据保护，并确保符合法律规范。
- 手机上的Home Robots APP与机器人之间的全部数据仅通过云传输到德国的服务器。
- 定期更新可以提高和扩展机器人的APP性能。这也意味着系统的安全性能不断更新。
语音提示
- 实时掌握信息：RCV 3使用语音提示重要信息并共享当前状态。
- 如果RCV 3需要帮助，通常情况下会有语音提示。
在WLAN网络下通过APP轻松控制
- APP可以自定义清洁设置。
- 您可以在任何地方使用APP控制RCV 3，即使不在家。
- 当前的设备状态和清洁进度都可以在APP中看见。
自定义精准绘制地图
- APP可以存储多个地图，比如多楼层。
- 可以设置禁区（比如猫咪沙发，儿童房的玩具区，或者机器人无法避让的障碍物）
- 对指定区域进行多次清洁、深度清洁或增加水量
设置清洁方案
- 在APP中对房间的各个区域设置不同的清洁方案（例如吸力或水量，清洁次数）
定时器
- 您可以在APP中预制时间和清洁方案。
- RCV 3根据预定日期/时间开启清洁工作。
技术说明
技术数据
|电池供电装置
|充电电池充电时间 (min)
|230
|电池类型
|锂电池
|电池容量 (Ah)
|3,2
|每次充电的清洁持续时间 (min)
|120
|二合一尘盒 (ml)
|300
|二合一水箱 (ml)
|170
|抽吸功率 (帕斯卡)
|2500
|声功率级 (dB(A))
|67
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|100 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|颜色
|白色
|机器人重量（包括拖布支架和拖布） (kg)
|3,7
|重量，基站 (kg)
|0,6
|重量（含包装） (kg)
|6,8
|充电装置尺寸 (长x 宽x 高) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- 清洁刷
- 边刷: 2 x
- 过滤器: 2 x
- 清洁工具
- 拖布支架
- 擦布: 2 x
- 二合一尘盒及水箱
- 充电站
设备
- 自动清洗
- 跌落传感器
- 操作使用app
- 语音提示
- 激光导航系统（LiDAR）
- 定时器: 几个预约时段
- 清洗模式: 干扫/ 湿法清洁/ 扫拖一体/ 自动装置/ 定点
应用领域
- 硬地面
- 在短绒地毯